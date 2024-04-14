Клопп после 0:1 с «Пэлас»: «Ужасно, что «Ливерпуль» не забил – явные моменты были у Джонса, Нуньеса, Жоты, Салаха. Чувствуем себя действительно паршиво»

Юрген Клопп высказался о нулевой реализации «Ливерпуля» в игре с «Кристал Пэлас».

В 33-м туре « » уступил со счетом 0:1.

«У нас были более явные моменты, чем тот, что был у [на 76-й минуте]. Был момент у [Нуньеса]. Он ударил по мячу изо всех сил – если бы он пробил чуть точнее, у вратаря не осталось бы шансов. Так же было и с Диогу Жотой. Момент Мохамеда – мяч попал в игрока «Пэлас» на линии. Это просто ужасно, что мы не забили.

У нас были и другие моменты, сейчас мы говорим только об очевидных шансах. Мы чувствуем себя действительно паршиво, и нам нужно время, чтобы справиться с этим. Это действительно неприятно.

Мы проиграли во втором домашнем матче подряд, и мы не привыкли к такому. Посмотрим, какой будет наша реакция на это. Нам нужно поработать над этим, и мы, конечно это сделаем. Но сейчас я не могу сказать, что это отправная точка для остальной части сезона. В данный момент мне так не кажется», – сказал главный тренер «Ливерпуля» в интервью Sky Sports.