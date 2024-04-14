Клопп после 0:1 с «Пэлас»: «Ужасно, что «Ливерпуль» не забил – явные моменты были у Джонса, Нуньеса, Жоты, Салаха. Чувствуем себя действительно паршиво»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Кристал Пэлас Мохамед Салах Диогу Жота Кертис Джонс Дарвин Нуньес Футбол

Юрген Клопп высказался о нулевой реализации «Ливерпуля» в игре с «Кристал Пэлас».

В 33-м туре АПЛ «Ливерпуль» уступил со счетом 0:1.

«У нас были более явные моменты, чем тот, что был у Кертиса Джонса [на 76-й минуте]. Был момент у Дарвина [Нуньеса]. Он ударил по мячу изо всех сил – если бы он пробил чуть точнее, у вратаря не осталось бы шансов. Так же было и с Диогу Жотой. Момент Мохамеда Салаха – мяч попал в игрока «Пэлас» на линии. Это просто ужасно, что мы не забили.

У нас были и другие моменты, сейчас мы говорим только об очевидных шансах. Мы чувствуем себя действительно паршиво, и нам нужно время, чтобы справиться с этим. Это действительно неприятно.

Мы проиграли во втором домашнем матче подряд, и мы не привыкли к такому. Посмотрим, какой будет наша реакция на это. Нам нужно поработать над этим, и мы, конечно это сделаем. Но сейчас я не могу сказать, что это отправная точка для остальной части сезона. В данный момент мне так не кажется», – сказал главный тренер «Ливерпуля» в интервью Sky Sports.

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9 комментариев
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Обидно, но самое главное забыть эту неудачу и реабилитироваться к следующей игре
вдвойне обиднее что арсенал проигрывает
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+12
Обидно, но самое главное забыть эту неудачу и реабилитироваться к следующей игре
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Да, мы не только не забили, так ещё и позволили создать КП голевые моменты у своих ворот. Выводов после Аталанты сделано не было. Чувствуется, что у команды спад. А может и просто невезуха. Бывает и такое. Один плюс, валидола больше не понадобится в этом сезоне. Хотя...)
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Ответ Mars Usmanov
вдвойне обиднее что арсенал проигрывает
А Арсеналу как обидно то
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И Арсенал проиграл. Крч, походу сити снова чемпионом будет.
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Что ему остаётся сказать, игроки обычно хищники у ворот облажались по полной, а что Клоппу делать и говорить
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паршиво себя чувствуют и фанаты😒
видно, что команда "в яме", но может хоть что-то в предматчевой разминке поменять - сколько можно пропускать, едва начался матч?..
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Все идет от физики. Игроки не успевают, нет концентрации в решающие моменты. Тренеры где-то прогадали.
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