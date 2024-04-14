Кечинов об увольнении Абаскаля: «Правильное решение. Не было стабильной игры – если в атаке у «Спартака» все получалось, то в обороне был проходной двор, как правило»

Валерий Кечинов рассказал, чего не хватало «Спартаку» при Гильермо Абаскале.

Сегодня московский клуб объявил об увольнении с поста главного тренера.

«Я бы не стал говорить, что он возник из ниоткуда. Молодой тренер, поработал до « » в «Базеле», считали, что он перспективный. Как я вижу, он получил для себя опыт, но не дал «Спартаку» того, что позволило бы команде прибавить.

Не было стабильной игры, которую ждали болельщики и руководство, отсюда и не было результата, который все ждали, поэтому решение абсолютно правильное.

В прошлом году были моменты, когда «Спартак» очень ярко играл в атаке, что приносило удовольствие. Тогда и забивали много, и выигрывали крупно, но баланса Абаскаль не смог достичь. Если в атаке все получалось, то в обороне, как правило, был проходной двор – «Спартак» мог забить четыре, но и пропустить два-три гола. Поэтому он не смог дать игре «Спартака» баланса», – сказал бывший игрок красно-белых.

По мнению , следующим главным тренером красно-белых должен стать .

«При нем не будет, возможно, какой-то зрелищной игры, но будет дисциплина и результат. По крайней мере, будет борьба с « », – сказал Кечинов.

Абаскаль довел «Спартак» до безнадеги. Увольнение – максимально по делу