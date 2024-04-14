Кечинов об увольнении Абаскаля: «Правильное решение. Не было стабильной игры – если в атаке у «Спартака» все получалось, то в обороне был проходной двор, как правило»

Теги Спартак Зенит Станислав Черчесов премьер-лига Россия Базель Валерий Кечинов ТАСС Гильермо Абаскаль Футбол

Валерий Кечинов рассказал, чего не хватало «Спартаку» при Гильермо Абаскале.

Сегодня московский клуб объявил об увольнении Абаскаля с поста главного тренера.

«Я бы не стал говорить, что он возник из ниоткуда. Молодой тренер, поработал до «Спартака» в «Базеле», считали, что он перспективный. Как я вижу, он получил для себя опыт, но не дал «Спартаку» того, что позволило бы команде прибавить.

Не было стабильной игры, которую ждали болельщики и руководство, отсюда и не было результата, который все ждали, поэтому решение абсолютно правильное.

В прошлом году были моменты, когда «Спартак» очень ярко играл в атаке, что приносило удовольствие. Тогда и забивали много, и выигрывали крупно, но баланса Абаскаль не смог достичь. Если в атаке все получалось, то в обороне, как правило, был проходной двор – «Спартак» мог забить четыре, но и пропустить два-три гола. Поэтому он не смог дать игре «Спартака» баланса», – сказал бывший игрок красно-белых.

По мнению Кечинова, следующим главным тренером красно-белых должен стать Станислав Черчесов.

«При нем не будет, возможно, какой-то зрелищной игры, но будет дисциплина и результат. По крайней мере, будет борьба с «Зенитом», – сказал Кечинов.

Абаскаль довел «Спартак» до безнадеги. Увольнение – максимально по делу

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4 комментария
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когда у Спартака в обороне было нормально хотя бы? на данный момент Бабич и Дуарте центр держать более менее, им бы крайне защитники хорошие, на данный момент обороны лучше чем нападение, при атаке нету завершение, мандраж, об свои ноги спотыкаются
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А в атакн что хорошего увидел Кечинов? Нет Промеса, и атака исчезла.
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В защите и без Абаскаля проходной двор был.
Если что.
То же нам Америку Открыли 😂
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Ответ Байтулла Дагиров
когда у Спартака в обороне было нормально хотя бы? на данный момент Бабич и Дуарте центр держать более менее, им бы крайне защитники хорошие, на данный момент обороны лучше чем нападение, при атаке нету завершение, мандраж, об свои ноги спотыкаются
Денисов мрак.
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