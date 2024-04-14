Робертсон после 0:1 с «Пэлас»: «Во 2-м тайме у «Ливерпуля» было достаточно моментов для 2-3 побед. Нам тяжело сохранять ворота сухими, поэтому нужно реализовывать шансы – все просто»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Кристал Пэлас Эндрю Робертсон Футбол

Эндрю Робертсон отметил проблемы «Ливерпуля» с реализацией в последних матчах.

Сегодня мерсисайдцы уступили «Кристал Пэлас» (0:1) в матче 33-го тура АПЛ и опустились на 3-е место в турнирной таблице.

«Это происходит в нескольких последних матчах, и именно за это мы и были наказаны. Сейчас нам бывает тяжело сохранять ворота сухими. Не могу сказать, сколько раз это удалось нам в последних 10-15 матчах, но таких игр немного. В такой ситуации нужно реализовывать свои моменты – все просто. Ребята в атаке должны играть лучше, но защитники и оборона команды в целом также должны действовать лучше.

Сегодняшний [результат] огорчает. Было очень много моментов. В первом тайме мне показалось, что мы играли слабо, а соперник был на высоте и мог забить больше одного гола. Во втором тайме у нас было достаточно моментов для двух или трех побед», – сказал защитник «Ливерпуля» в интервью Sky Sports.

xG «Ливерпуля» в матче с «Пэлас» – 2,87. Это рекорд мерсисайдцев в матче без голов с сезона-2010/11

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11 комментариев
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Робертсону вообще претензий ноль
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Не так Клопп видел свой уход
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Клопп из нынешнего состава итак выжимал максимум. Удивительно что до последнего месяца боролись за титул. проблема в коротком пуле бомбардиров: Салах (подкосил кубок Африки и Жота (травмы целый сезон). Нуньес, бегунок без интеллекта и поставленного удара, Диас тоже игрок весьма посредственный (постоянно путается в мяче если на него не смотрит, удара нет так же как у Нуньеса).
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Кажется ментальные монстры съели себя сами
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Лейндерс что-то знал, раз сам решил уйти вслед за шефом. Ждем Аморима и перестройки на более сбалансированную команду
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Этой команде не нужен тренер-добряк-батя. Им нужен тот, который может им дать людей за самый простой косяк, этакий Пэп. Игроки просто расслабились.
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Ответ igls54
Не так Клопп видел свой уход
стандартный сезон Клоппа
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