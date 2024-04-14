«Ливерпуль» не побеждает три матча и проиграл всухую дважды подряд

Теги Аталанта Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Лига Европы УЕФА Кристал Пэлас Футбол

«Ливерпуль» три матча не может одержать победу.

В 33-м туре АПЛ команда Юргена Клоппа уступила «Кристал Пэлас» (0:1) на своем поле.

11 апреля мерсисайдцы были разгромлены на «Энфилде» «Аталантой» (0:3), а 7-го сыграли вничью в гостях у «Шеффилд Юнайтед» (2:2).

18 апреля «красные» снова встретятся с итальянским клубом в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.

Материалы по теме

92 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Залупл все ближе
+129
-22
+107
КП как и 10 лет назад лишает колбасу шансов на титул
+63
-9
+54
Клопп красавчик!
И еврокубок и чемп за три дня слил.
+43
-8
+35
Ну что ж, а вот теперь это точно все, вот прям точно-точно, не ждите чуда от такого Ливерпуля в этом году. Я не понимаю что произошло с командой, как так одновременно у всех пропала энергия и силы. Про невезение особо говорить не стоит, когда ты Нуньез и ты бьешь прямо во вратаря верхом, прямо в тело на 55 минуте или когда ты Джонс и выходя 1на1 не можешь перекинуть лежачего вратаря...дело не в невезении, это просто плохая игра и реализация, позор. Если ты назвался топ-клубом, то должен реализовывать полу-моменты в такие тяжёлые времена для команды. Но тут не то чтобы полноценные моменты транжирятся, а убойнейшие 1000 процентные моменты. Ливерпуль это клуб не для слабонервных, да он создал эту чемпионскую гонку, лидировав в таблице какое-то время, но как обычно сам же все и слил. Виноват не тот скандальный матч с ТТХ, не судьи, а сам Ливерпуль, который сливает в таких вот матчах. У кого ещё остались надежды на чемпионство, я вам завидую, но с отсутствием какого-либо рисунка игры, это просто наивно.
+42
-8
+34
Last dance Клоппа идёт полным ходом
+41
-10
+31
От квадрупла до залупла за 3 месяца
+32
-8
+24
Один из самых странных матчей за последние время.... Мяч просто отказывался лететь в ворота. После спасение от Робертсона казалось что вот сейчас отыграемся...... Не понимаю что с Дарвином последнее время (
+17
0
+17
Ответ Сергей Медведь
Пока не сыграна игра в Италии, еще ничего не ясно, но там уже надо сотворить чудо, конечно....
ну аталанта на угловых внимательно играет вроде, так что чуда ждать не надо
+17
-2
+15
Возвращается старый Ливерпуль)
+17
-3
+14
Ответ blue24
Один из самых странных матчей за последние время.... Мяч просто отказывался лететь в ворота. После спасение от Робертсона казалось что вот сейчас отыграемся...... Не понимаю что с Дарвином последнее время (
Последнее время ?????😁
+17
-4
+13
Ответ blue24
Ну как всегда мракобесы из МЮ и Реала тут как тут 🤣 Вы за Ливерпулем следите больше чем за своими клубами
🧯
+20
-7
+13
Неверпуль
+16
-6
+10
Им большую часть сезона фартило дико, когда каким-то чудом забивали на последних минутах. Это не могло длиться вечно.
+13
-3
+10
Ответ blue24
Я просто не понимаю что с Дарвином происходит 🤷‍♀️
А что с ним ? Он все так же стабилен…
Стабильно порет моменты
+6
0
+6
А помните, как Джеррарда проводили?
+7
-2
+5
Ответ Анри Карлайл
Клопп красавчик! И еврокубок и чемп за три дня слил.
Пока не сыграна игра в Италии, еще ничего не ясно, но там уже надо сотворить чудо, конечно....
+7
-2
+5
Фанаты Ливерпуля неделю назад высокомерно недоумевали, что не смогли обыграть ТАКОЙ МЮ. Затем наш Ливерпуль на Энфилде получил трёшку от Аталанты, а сегодня влетел ТАКОМУ Кристал Пэлас
+9
-5
+4
Ответ ML26
КП как и 10 лет назад лишает колбасу шансов на титул
Отметили годовщину, так сказать
+5
-1
+4
МЮ надломил «Ливерпуль»
+7
-3
+4
Ничего еще не решено. Еще столько матчей что может случиться все что угодно. Думаю Сити теперь явный фаворит. А вот Арсенал могут потрепать уже сегодня. В любом случае сезон в АПЛ получается фантастическим
+3
0
+3
Эмери теперь твой выход
+5
-2
+3
Вот и понятны нервы Клоппа после поражения в кубке от МЮ. Ливерпуль прошел пик своей готовности. Теперь будет тяжело.
+2
0
+2
Ответ Spring Man
Ну что ж, а вот теперь это точно все, вот прям точно-точно, не ждите чуда от такого Ливерпуля в этом году. Я не понимаю что произошло с командой, как так одновременно у всех пропала энергия и силы. Про невезение особо говорить не стоит, когда ты Нуньез и ты бьешь прямо во вратаря верхом, прямо в тело на 55 минуте или когда ты Джонс и выходя 1на1 не можешь перекинуть лежачего вратаря...дело не в невезении, это просто плохая игра и реализация, позор. Если ты назвался топ-клубом, то должен реализовывать полу-моменты в такие тяжёлые времена для команды. Но тут не то чтобы полноценные моменты транжирятся, а убойнейшие 1000 процентные моменты. Ливерпуль это клуб не для слабонервных, да он создал эту чемпионскую гонку, лидировав в таблице какое-то время, но как обычно сам же все и слил. Виноват не тот скандальный матч с ТТХ, не судьи, а сам Ливерпуль, который сливает в таких вот матчах. У кого ещё остались надежды на чемпионство, я вам завидую, но с отсутствием какого-либо рисунка игры, это просто наивно.
Ливерпуль был одним из лучших клубов мира пару лет, но эта команда и этот тренер закончились еще в прошлом году. Пора в перестройку, как Барсе.
+2
0
+2
вовремя Клопп сваливает, этой команде уже ничего не поможет
+3
-1
+2
Ответ Зинедин Седан
Залупл все ближе
На спортсе пора вводить тег "залупл" и ставить во всех материалах про крушение излишне самоуверенных планов.
+4
-2
+2
Самоликвидация в борьбе за титулы через 3…2…1…
+3
-1
+2
С Шеффилдом уже было видно что есть проблемы, дальше стало еще хуже
+2
0
+2
Blue 24 ты где ? Кто там про требл орал и минусовал?
+2
0
+2
Ответ blue24
Ну как всегда мракобесы из МЮ и Реала тут как тут 🤣 Вы за Ливерпулем следите больше чем за своими клубами
Конечно, скаузеров же на ветках МЮ нет никогда
Но ничего ребята, не расстраивайтесь, ведь у вас трофей за 7:0 на Энфилде, 1 АПЛ за 30 лет, а МЮ не выигрывает чемпионат уже 11 лет, но все равно у него чемпионств больше, чем у Ливерпуля
Все еще впереди, например, в следующем сезоне можете снова взять свой любимый почти квадрупл
+8
-6
+2
Ответ <Inter>
когда последний раз были 2 поражения подряд на Энфилде?
В ковидный сезон проиграли
Челси и Фулхему
По 0:1
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий