«Ливерпуль» не побеждает три матча и проиграл всухую дважды подряд

«Ливерпуль» три матча не может одержать победу.

В 33-м туре команда уступила « » (0:1) на своем поле.

11 апреля мерсисайдцы были разгромлены на «Энфилде» «Аталантой» (0:3), а 7-го сыграли вничью в гостях у «Шеффилд Юнайтед» (2:2).

18 апреля «красные» снова встретятся с итальянским клубом в ответном матче 1/4 финала .