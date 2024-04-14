«Ливерпуль» не побеждает три матча и проиграл всухую дважды подряд
«Ливерпуль» три матча не может одержать победу.
В 33-м туре АПЛ команда Юргена Клоппа уступила «Кристал Пэлас» (0:1) на своем поле.
11 апреля мерсисайдцы были разгромлены на «Энфилде» «Аталантой» (0:3), а 7-го сыграли вничью в гостях у «Шеффилд Юнайтед» (2:2).
18 апреля «красные» снова встретятся с итальянским клубом в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.
И еврокубок и чемп за три дня слил.
Стабильно порет моменты
Но ничего ребята, не расстраивайтесь, ведь у вас трофей за 7:0 на Энфилде, 1 АПЛ за 30 лет, а МЮ не выигрывает чемпионат уже 11 лет, но все равно у него чемпионств больше, чем у Ливерпуля
Все еще впереди, например, в следующем сезоне можете снова взять свой любимый почти квадрупл
Челси и Фулхему
По 0:1