«Ливерпуль» повторил клубный антирекорд в АПЛ, пропустив в 9 домашних матчах подряд

Теги Энфилд Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Кристал Пэлас рекорды Футбол

«Ливерпуль» пропустил на своем поле в АПЛ в девятый раз подряд.

Команда Юргена Клоппа уступает «Кристал Пэлас» (0:1, второй тайм) в 33-м туре.

В последний раз мерсисайдцы сохраняли ворота сухими на «Энфилде» 17 декабря. С тех пор им забили в девяти играх подряд – это повторение клубного антирекорда.

Серии из 9 матчей АПЛ на своем поле с пропущенными голами у «красных» были в 1996 и 1999 годах.

В следующий раз «Ливерпуль» сыграет дома 5 мая – против «Тоттенхэма».

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15 комментариев
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Ответ Багамка Москва
Комментарий удален модератором
эх, Гения в очках не хватает, конечно...
+12
0
+12
Ливерпуль под конец года сезона устал, к сожалению
+13
-3
+10
Капец Ливерпуль сдулся .. поддержали тренера! Красавцы… забивать некому (
+2
0
+2
Ван Дэйк лучший центральный защитник мира!
+2
0
+2
Ответ Mihail0910
Ливерпуль под конец года сезона устал, к сожалению
А как же тогда другие команды, которые побеждают?!
+4
-2
+2
Ответ Войд Старший
А как же тогда другие команды, которые побеждают?!
Ряд причин, у других команд не было столько травмированных игроков основы по ходу сезона
Другие команды имеют более длинную скамейку, если мы о Арсенале и Сити, другие команды не доходили до высоких стадий во всех турнирах, в которых принимали участие, если мы о Кристалл Пэлас и т.д
+2
0
+2
нам кадо начать матч с четом 0:1 может тогда будут играт
+1
0
+1
Комментарий удален модератором
Ответ Mihail0910
Ливерпуль под конец года сезона устал, к сожалению
Почему к сожалению?
+5
-5
0
Ответ werowolf-gears
Почему к сожалению?
А почему к счастью?
+1
-1
0
Ответ Mihail0910
Ряд причин, у других команд не было столько травмированных игроков основы по ходу сезона Другие команды имеют более длинную скамейку, если мы о Арсенале и Сити, другие команды не доходили до высоких стадий во всех турнирах, в которых принимали участие, если мы о Кристалл Пэлас и т.д
к сожалению, короткая скамейка это не проблемы Сити и Арсенала...
0
0
0
Ответ Войд Старший
А как же тогда другие команды, которые побеждают?!
Ливерпуль в этом сезоне много матчей выигрывал в концовках, когда Сити к перерыву решал все вопросы.
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Ответ Войд Старший
А как же тогда другие команды, которые побеждают?!
Я думаю, у них не настолько энергозатратный футбол и тренировки
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Ответ Даулет Тунгатаев
нам кадо начать матч с четом 0:1 может тогда будут играт
А забивать?)
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