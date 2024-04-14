«Ливерпуль» повторил клубный антирекорд в АПЛ, пропустив в 9 домашних матчах подряд

«Ливерпуль» пропустил на своем поле в АПЛ в девятый раз подряд.

Команда Юргена Клоппа уступает « » (0:1, второй тайм) в 33-м туре.

В последний раз мерсисайдцы сохраняли ворота сухими на « » 17 декабря. С тех пор им забили в девяти играх подряд – это повторение клубного антирекорда.

Серии из 9 матчей на своем поле с пропущенными голами у «красных» были в 1996 и 1999 годах.

В следующий раз « » сыграет дома 5 мая – против «Тоттенхэма».