«Ливерпуль» повторил клубный антирекорд в АПЛ, пропустив в 9 домашних матчах подряд
«Ливерпуль» пропустил на своем поле в АПЛ в девятый раз подряд.
Команда Юргена Клоппа уступает «Кристал Пэлас» (0:1, второй тайм) в 33-м туре.
В последний раз мерсисайдцы сохраняли ворота сухими на «Энфилде» 17 декабря. С тех пор им забили в девяти играх подряд – это повторение клубного антирекорда.
Серии из 9 матчей АПЛ на своем поле с пропущенными голами у «красных» были в 1996 и 1999 годах.
В следующий раз «Ливерпуль» сыграет дома 5 мая – против «Тоттенхэма».
Другие команды имеют более длинную скамейку, если мы о Арсенале и Сити, другие команды не доходили до высоких стадий во всех турнирах, в которых принимали участие, если мы о Кристалл Пэлас и т.д