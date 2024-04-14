«Кристал Пэлас» – единственный клуб, больше раза обыгравший «Ливерпуль» Клоппа на «Энфилде» в АПЛ. «Орлы» сделали это трижды
«Ливерпуль» никому в АПЛ не проигрывает дома чаще, чем «Кристал Пэлас».
В 33-м туре команда Юргена Клоппа уступила со счетом 0:1.
«Орлы» остаются единственной командой, которой удалось больше одного раза обыграть «красных» под руководством немецкого тренера на «Энфилде» в рамках чемпионата Англии. Они сделали это трижды: 8 ноября 2015 года, 23 апреля 2017 года и сегодня.
В последних 4 матчах против «Пэлас» «Ливерпуль» одержал только одну победу.