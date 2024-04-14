«Кристал Пэлас» – единственный клуб, больше раза обыгравший «Ливерпуль» Клоппа на «Энфилде» в АПЛ. «Орлы» сделали это трижды

Теги Энфилд Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Кристал Пэлас Оливер Гласнер Футбол

«Ливерпуль» никому в АПЛ не проигрывает дома чаще, чем «Кристал Пэлас».

В 33-м туре команда Юргена Клоппа уступила со счетом 0:1.

«Орлы» остаются единственной командой, которой удалось больше одного раза обыграть «красных» под руководством немецкого тренера на «Энфилде» в рамках чемпионата Англии. Они сделали это трижды: 8 ноября 2015 года, 23 апреля 2017 года и сегодня.

В последних 4 матчах против «Пэлас» «Ливерпуль» одержал только одну победу.

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Орлы оффшорные владельцы Ливерпуля.
+5
0
+5
Может при Гласснере раскроются, команда очень талантливая и мощная, при хорошем тренере и за зону ЕК боролись бы
+2
0
+2
Ливерпуль решил подарков нараздавать в конце сезона
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий