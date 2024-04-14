xG «Ливерпуля» в матче с «Пэлас» – 2,87. Это рекорд мерсисайдцев в матче без голов с сезона-2010/11

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Кристал Пэлас Норвич Сити рекорды Брайтон тактика Футбол

«Ливерпуль» показал рекордный xG в матче без забитых голов.

В 33-м туре АПЛ мерсисайдцы уступили «Кристал Пэлас» (0:1)

xG «Ливерпуля» в сегодняшней игре составил 2,87 – это самый высокий показатель мерсисайдцев в матчах, в которых они не забивали, с сезона-2010/11.

Кроме того, показатель ожидаемых голов «Ливерпуля» в сегодняшнем матче стал самым высоким в АПЛ с апреля 2022 года для команды, не забившей ни одного гола за матч. Тогда xG 2,87 был достигнут в матче Брайтон» – «Норвич» (0:0).

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23 комментария
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С Аталантой тоже кучу моментов создали и с Мю, но были ничья и крупное поражение. Может психологические проблемы, на фоне колоссального напряжения и ухода Клоппа. Слишком хотят проводить красиво
+36
-6
+30
Ответ Mykytka
Как психологические проблемы могут влиять на реализацию? Ладно на игру, на создание моментов, но именно на реализацию? Кажется, никак. Просто нет топ форварда, вот и всё.
Вот как раз на завершение и влияют. Ноги дрожат. Когда нужно поставить точку, завершить, здесь и появляется неуверенность. К слову лучший бомбардир команды последних лет 10, Салах, играл во всех этих матчах
+27
-5
+22
Ответ Михо
С Аталантой тоже кучу моментов создали и с Мю, но были ничья и крупное поражение. Может психологические проблемы, на фоне колоссального напряжения и ухода Клоппа. Слишком хотят проводить красиво
Как психологические проблемы могут влиять на реализацию?
Ладно на игру, на создание моментов, но именно на реализацию?
Кажется, никак. Просто нет топ форварда, вот и всё.
+22
-9
+13
А мне даже жаль немного Клоппа
+11
-3
+8
Жоту надо в основе выпускать теперь. Он из 1 момента забивает 2
+4
-1
+3
Суматошно как-то атаковали, очень торопились забить, даже когда времени было еще полно. Ну и непруха к тому же.
+2
0
+2
На дворе 2024 год, а кто-то до сих пор считает эти бесполезные цифры
+3
-1
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У Салаха в последних играх спад и становится видно, что Ливеру явно не хватает чистого форварда с хорошей реализацией. Моментов целая куча, а с последним ударом беда.
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Ответ Алекс Самойлов
Залупл получит Ливер
Нормально, в 2019 тоже в Ливерпуль в лч против Барселоны никто не верил, а они взяли, замочили Барселону с Месси и Суарезом, а потом в финале ещё Тоттенхэм обыграли, все может быть, я в Ливерпуль верю.
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Ответ Asuev
Эх вот и черная полоса. Оборона Ливерпуля сильно сдала! Чувствуется летом будет глобальная перестройка.
Конате надо посадить на скамейку или лучше продавать, совсем никакой, то же самое касается и Кэпа
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Сегодня в составе Ливерпуля не нашлось своего КДБ, кто влупил бы со всей силы под перекладину
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Эх вот и черная полоса. Оборона Ливерпуля сильно сдала! Чувствуется летом будет глобальная перестройка.
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а толку то ? как в анекдоте про бойца легковеса и драку на улице. пистоноа нп дал но по очкам выйграл..
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А до этого Ливерпуль реализовывал все что создавал?)
Они кучу моментов как пороли, так и порят.
Им нужен топ нападающий и топ игрок в центр, который может создавать крутые моменты из ничего(а-ля Эдегор).
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Аморим вроде неплохо в оборону играет, дисциплинированно. В чемпе своём мало пропускают
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Это последний рекорд этой команды Клоппа
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Ответ Михо
С Аталантой тоже кучу моментов создали и с Мю, но были ничья и крупное поражение. Может психологические проблемы, на фоне колоссального напряжения и ухода Клоппа. Слишком хотят проводить красиво
Я извиняюсь, но Ливерпульские 1.8 против 2.73 Аталанты - это создали много моментов?
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должно вернуться, думаю шансы еще будут побороться и за АПЛ, и за Европу
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Ответ Xm.md
На дворе 2024 год, а кто-то до сих пор считает эти бесполезные цифры
На дворе 2024 год, а кто-то все еще считает любые данные сложнее владения мячом, поданных угловых и ударов в створ бесполезными цифрами.)
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