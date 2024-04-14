xG «Ливерпуля» в матче с «Пэлас» – 2,87. Это рекорд мерсисайдцев в матче без голов с сезона-2010/11
«Ливерпуль» показал рекордный xG в матче без забитых голов.
В 33-м туре АПЛ мерсисайдцы уступили «Кристал Пэлас» (0:1)
xG «Ливерпуля» в сегодняшней игре составил 2,87 – это самый высокий показатель мерсисайдцев в матчах, в которых они не забивали, с сезона-2010/11.
Кроме того, показатель ожидаемых голов «Ливерпуля» в сегодняшнем матче стал самым высоким в АПЛ с апреля 2022 года для команды, не забившей ни одного гола за матч. Тогда xG 2,87 был достигнут в матче Брайтон» – «Норвич» (0:0).
Ладно на игру, на создание моментов, но именно на реализацию?
Кажется, никак. Просто нет топ форварда, вот и всё.
Они кучу моментов как пороли, так и порят.
Им нужен топ нападающий и топ игрок в центр, который может создавать крутые моменты из ничего(а-ля Эдегор).