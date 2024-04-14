Властимил Петржела: «Спартак» не сможет отобрать титул у «Зенита», даже если пригласит Клоппа»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Юрген Клопп Властимил Петржела Гильермо Абаскаль Футбол

Властимил Петржела считает, что у «Спартака» нет шансов обойти «Зенит».

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал новость об уходе Гильермо Абаскаля с поста главного тренера «Спартака».

– В «Спартаке» регулярно меняются тренеры, поэтому сложно дать какой-то комментарий по этому поводу.

– Кого им нужно пригласить, чтобы превзойти «Зенит»?

– Они не смогут отобрать титул у «Зенита», даже если пригласят Клоппа. Сейчас совершенно нереально, чтобы «Зенит» финишировал ниже «Спартака», – сказал экс-тренер «Зенита».

Петербургский клуб идет 1-м в Мир РПЛ, набрав 47 очков. «Спартак» – 6-й (35 баллов).

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17 комментариев
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Вот всегда забавляли подобные высказывания. На самом деле, если Спартак пригласит Клоппа, он выиграет РПЛ за 20 туров. Потому что Клопп придёт только в клуб с соответствующими возможностями, инфраструктурой, подбором игроков и т.д. То есть Спартак будет другим клубом в принципе.

А представлять, что Клопп в теории мог бы возглавить нынешний Спартак (да и любой российский клуб) - глупость.
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Тут уж скорее, Клопп не пойдёт в "Спартак" даже если ему кубок РПЛ завести на дом прямо сейчас.
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Вот сейчас, Юрген конкретно напрягся
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Даже если пригласит Мостового
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Открыл Америку.
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Иронично что Клопп сейчас почти вылетел из ЛЕ и сегодня умудрился потерять очки в АПЛ. Ливерпуль опять самоликвидировался в борьбе за титулы.
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Вперёд 7так, вперёд в пердив!)
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Мистер Очевидность
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Дэ. бил Питерская братва из Бразилии конечно будет чемпионом. Мы сейчас о другом.
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Лудоман отлично знает, что игроки сливают игры

Это было особенно видно при Каррере, когда Фернандо, Промес и жиго с Зе тащили Спартак, когда все остальные сливали тренера
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Ответ Карл_Иваныч
Тут уж скорее, Клопп не пойдёт в "Спартак" даже если ему кубок РПЛ завести на дом прямо сейчас.
Комментарий удален пользователем
Ответ Вячеслав Припузов
Комментарий удален пользователем
он не сильно и нужен Зениту!
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Ответ Василий Батарейкин
он не сильно и нужен Зениту!
Он,наверное,и про зенит ничего не знает
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Ответ АК Барс 7
Он,наверное,и про зенит ничего не знает
Не пытайся себя обмануть. Даже ты уверен в том, что знает.
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Ответ Andrew Petrov
когда Клопп пожалует в Спартак в те времена Зенит будет буксовать между фнл и рпл и это горизонт 6-8лет))сказачно но так будет
Я подобные прогнозы уже лет 15 слышу, а воз и ныне там. Надейся и верь. Таким как ты, наверное, легче становится.
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