Властимил Петржела: «Спартак» не сможет отобрать титул у «Зенита», даже если пригласит Клоппа»
Властимил Петржела считает, что у «Спартака» нет шансов обойти «Зенит».
Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал новость об уходе Гильермо Абаскаля с поста главного тренера «Спартака».
– В «Спартаке» регулярно меняются тренеры, поэтому сложно дать какой-то комментарий по этому поводу.
– Кого им нужно пригласить, чтобы превзойти «Зенит»?
– Они не смогут отобрать титул у «Зенита», даже если пригласят Клоппа. Сейчас совершенно нереально, чтобы «Зенит» финишировал ниже «Спартака», – сказал экс-тренер «Зенита».
Петербургский клуб идет 1-м в Мир РПЛ, набрав 47 очков. «Спартак» – 6-й (35 баллов).
А представлять, что Клопп в теории мог бы возглавить нынешний Спартак (да и любой российский клуб) - глупость.
Это было особенно видно при Каррере, когда Фернандо, Промес и жиго с Зе тащили Спартак, когда все остальные сливали тренера