Властимил Петржела: «Спартак» не сможет отобрать титул у «Зенита», даже если пригласит Клоппа»

Властимил Петржела считает, что у «Спартака» нет шансов обойти «Зенит».

Бывший тренер «Зенита» прокомментировал новость об уходе с поста главного тренера «Спартака».

– В « » регулярно меняются тренеры, поэтому сложно дать какой-то комментарий по этому поводу.

– Кого им нужно пригласить, чтобы превзойти «Зенит»?

– Они не смогут отобрать титул у «Зенита», даже если пригласят . Сейчас совершенно нереально, чтобы «Зенит» финишировал ниже «Спартака», – сказал экс-тренер « ».

Петербургский клуб идет 1-м в Мир РПЛ, набрав 47 очков. «Спартак» – 6-й (35 баллов).