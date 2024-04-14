Александр Мостовой: «Абаскаль – ноунейм, я еще полтора года назад сказал – вообще не футбольный человек. Жаль, что умных людей слушать не хотят»
Александр Мостовой выразил недовольство тем, что к нему не прислушиваются.
«Я еще полтора года назад сказал, что Абаскаль – ноунейм, он вообще не футбольный человек. Но меня никто не слушал, жаль, что умных людей слушать не хотят.
Не понимаю до сих пор, как такие люди попадают в «Спартак». Ушел – и хорошо», – сказал бывший полузащитник красно-белых.
Сегодня «Спартак» уволил Абаскаля с поста главного тренера.
"Я еще два с половиной года назад сказал, что Абаскаль – ноунейм, вообще не футбольный человек. Жаль, что умных людей слушать не хотят»
Мостовому шанс!
Наконец-то наступил у Саши праздник на его улице 😂🎉
"Я ещё четыре с половиной года назад показал, что Мостовой - ноунейм, вообще не футбольный тренер. Жаль, что я только чеканить умею"