Александр Мостовой: «Абаскаль – ноунейм, я еще полтора года назад сказал – вообще не футбольный человек. Жаль, что умных людей слушать не хотят»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой выразил недовольство тем, что к нему не прислушиваются.

«Я еще полтора года назад сказал, что Абаскаль – ноунейм, он вообще не футбольный человек. Но меня никто не слушал, жаль, что умных людей слушать не хотят.

Не понимаю до сих пор, как такие люди попадают в «Спартак». Ушел – и хорошо», – сказал бывший полузащитник красно-белых.

Сегодня «Спартак» уволил Абаскаля с поста главного тренера.

Материалы по теме

60 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Заходят как-то после увольнения Абаскаля в бар Зарема да Смородская, Кончельскис, Мостовой с Быстровым и... И пьют теперь молча))))
+53
-3
+50
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Заходят как-то после увольнения Абаскаля в бар Зарема да Смородская, Кончельскис, Мостовой с Быстровым и... И пьют теперь молча))))
А потом Быстров прерывает молчание: «Ладно, я тут пятый лишний, поеду лучше в Центральную станцию»👀
+22
-4
+18
Ответ Quya Piu
Представляю если Спартак победил бы например в 4 х матчах подряд при Абаксале, что тогда бы Мостовой сказал?
да то же самое, там не великий мыслительный процесс
+14
-1
+13
Представляю если Спартак победил бы например в 4 х матчах подряд при Абаксале, что тогда бы Мостовой сказал?
+7
0
+7
Мостовой через год:
"Я еще два с половиной года назад сказал, что Абаскаль – ноунейм, вообще не футбольный человек. Жаль, что умных людей слушать не хотят»
+5
0
+5
Я на месте лукойла бы назначил Мостового до конца сезона, а если он попадет в тройку или выиграет кубок , то предложил бы ещё ему контракт на сезон. Если им пофиг было на то что творил Абаскаль, то почему бы не сделать такой ход и пошумят знатно.
+4
0
+4
Мостовой оказывается умный
+4
0
+4
Я ещё в 2004 году на евро в Португалии говорил, что у мостового с головой не все в порядке)))
+3
0
+3
Вот был же нормальный человек, неплохой футболист. В какой момент он решил, что надо стать клоуном?..
+2
0
+2
Вот именно что слушать умных людей не хотят, и тренером их назначать не хотят, и чеканить не хотят. Похоже на отмыв бабла.
Мостовому шанс!
+2
0
+2
Ну сейчас начнётся: «а я ведь говорил , что он не умеет чеканить и не играл в футбол»
Наконец-то наступил у Саши праздник на его улице 😂🎉
+2
0
+2
Ответ Arturitto
Мостовой оказывается умный
Хах, вот это ты пошутил
+2
0
+2
Ответ Quya Piu
Представляю если Спартак победил бы например в 4 х матчах подряд при Абаксале, что тогда бы Мостовой сказал?
ждал бы поражения)
+1
0
+1
Ура-а-а-а! Санёк зарядил своей фразой "Ну я же говорил!"
+1
0
+1
Ответ Зизуха
Мостовой через 2 года: "Я еще три с половиной года назад сказал, что Абаскаль – ноунейм, вообще не футбольный человек. Жаль, что умных людей слушать не хотят»
Мостовой через 3 года:
"Я ещё четыре с половиной года назад показал, что Мостовой - ноунейм, вообще не футбольный тренер. Жаль, что я только чеканить умею"
+1
0
+1
а ты не ноунейм, Шура)
+1
0
+1
Прошу уточнить, кого он обозвал умными?
+1
0
+1
Да, Александр, жаль ты не хочешь послушать умных людей и замолчать наконец.
0
0
0
Ответ Dima Dima
всё это не отменят, что он дурак. можно быть хорошим спортсменом, но при этом беспросветным дураком. в этом нет ничего плохого.
можно пример дурости. конкретный. пример: это когда человек что то сделал и оказался дураком, а не то, что он сказал, что показалось тебе дуростью.
0
0
0
Ответ Ветер
чемпион ссср, чемпион европы (до 23), обладатель кубка португалии, кубок интертото, почéт и уважениее страсбурга и виго, а чего достиг испанец к 35 годам?
всё это не отменят, что он дурак. можно быть хорошим спортсменом, но при этом беспросветным дураком. в этом нет ничего плохого.
0
0
0
Все психи себя считают абсолютно здоровыми,а Мостовой ещё и умным.
0
0
0
Умных людей слушать надо. Вас, Александр - нет!
0
0
0
Уж сколько часов после отставки Абаскаля прошло, а тока один Царь высказался ,непорядок
0
0
0
Санёк так это умных слушать не хотят!
0
0
0
Ну вот теперь послушали. Теперь Мостовому можно идти отмечать в бар.
0
0
0
Ответ Кирилл Демченко
Я на месте лукойла бы назначил Мостового до конца сезона, а если он попадет в тройку или выиграет кубок , то предложил бы ещё ему контракт на сезон. Если им пофиг было на то что творил Абаскаль, то почему бы не сделать такой ход и пошумят знатно.
попасть в тройку "легко". Ибо до бронзы "одна" победа. Если и брать Моста в тренеры, то условие для контракта - СЕРЕБРО. Ибо до серебра три "лишние" победы
0
0
0
Ответ murzzzzzilka
Ну, может, чеканить умеет?
Это не известно.
0
0
0
Ответ igls54
Комментарий удален модератором
Тебя не возьмут
+1
-1
0
Ответ fussballer
Слишкович тоже опыта игры на высоком уровне не имеет.
Ну, может, чеканить умеет?
0
0
0
Ответ sr-pigrs
Мостовой через 3 года: "Я ещё четыре с половиной года назад показал, что Мостовой - ноунейм, вообще не футбольный тренер. Жаль, что я только чеканить умею"
Что вы как попугаи, похоже Мостовой поумнее вас будет.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий