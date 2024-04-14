Александр Мостовой: «Абаскаль – ноунейм, я еще полтора года назад сказал – вообще не футбольный человек. Жаль, что умных людей слушать не хотят»

Александр Мостовой выразил недовольство тем, что к нему не прислушиваются.

«Я еще полтора года назад сказал, что – ноунейм, он вообще не футбольный человек. Но меня никто не слушал, жаль, что умных людей слушать не хотят.

Не понимаю до сих пор, как такие люди попадают в « ». Ушел – и хорошо», – сказал бывший полузащитник красно-белых.

Сегодня «Спартак» уволил Абаскаля с поста главного тренера.