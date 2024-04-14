Канал медийной команды Соболева и Джикии обновился впервые с октября – в день отставки Абаскаля. Там выложили эмодзи 🔙❔, а потом удалили название и фото профиля

Телеграм-канал медиафутбольного клуба «Бей Беги» обновился впервые с октября.

Клуб выложил эмодзи 🔙❔. Однако спустя какое-то время пост удалили, с канала убрали аватарку и изменили название на «!!!».

Напомним, что основатели клуба – футболисты «Спартака» Георгий Джикия и Александр Соболев. Гильермо Абаскаль был против медийных активностей своих игроков. Сегодня «Спартак» объявил об увольнении тренера.

«Бей Беги» не сыграет в новом сезоне Winline Медиалиги, который стартует 19 апреля.