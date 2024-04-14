Канал медийной команды Соболева и Джикии обновился впервые с октября – в день отставки Абаскаля. Там выложили эмодзи 🔙❔, а потом удалили название и фото профиля

Теги Спартак премьер-лига Россия Георгий Джикия Александр Соболев Гильермо Абаскаль Winline Медиалига Бей Беги Медиафутбол

Телеграм-канал медиафутбольного клуба «Бей Беги» обновился впервые с октября.

Клуб выложил эмодзи 🔙❔. Однако спустя какое-то время пост удалили, с канала убрали аватарку и изменили название на «!!!».

Напомним, что основатели клуба – футболисты «Спартака» Георгий Джикия и Александр Соболев. Гильермо Абаскаль был против медийных активностей своих игроков. Сегодня «Спартак» объявил об увольнении тренера.

«Бей Беги» не сыграет в новом сезоне Winline Медиалиги, который стартует 19 апреля.

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16 комментариев
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Понятно вообщем. ОПГ Ромашка больше нет, а дело живёт. Позор Джикии, Соболеву и другим игрокам, которые слили Абаскаля.
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Тут Абаскаль был прав.
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Два д ебила это сила
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Новый тренер, если не будет не дурак, сразу этот дуэт должен слить
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Ответ Roman Araslanov
Понятно вообщем. ОПГ Ромашка больше нет, а дело живёт. Позор Джикии, Соболеву и другим игрокам, которые слили Абаскаля.
Ну да. Особенно в матче с Динамо Соболев сливал
+24
-10
+14
Гов нофорвард и жирозащитник намекают типа они кааак ща вернуться? Один станет бомбардиром, второй стеной?
+14
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Ответ Красная стрела
Ну да. Особенно в матче с Динамо Соболев сливал
Да, ведь так тяжело забить с двух метров, когда тебе в ножки мяч подкатили. Если бы не забил, то точно можно было заканчивать вообще всё
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Самое дурацкое, что отставкой Абаскаля все и закончится. А следовало бы вычистить всё. Вплоть до вот таких вот шутников. Вот неужели их заменить некем?
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Даже не удивительно от этих двух персонажей.
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Кондомы безногие….
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Если Спартак хочет выстроить команду на будущее пора и от шлака избавляться там 9 -10 футболистов на выход без вариантов они ниже среднего уровня … Грузина , Медину , и Геймера прям завернуть и выслать вслед за Рыжим …. Вы хоть Анчелотти зовите у вас результата не будет так как дело в игроках низкого качества которые из 30 передач в штрафную делают только 2 точные 🤣
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ОПГ Ромашка-Медиа. ))
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Рыба и Пельмень наносят ответный удар)
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Ответ sr-pigrs
Да, ведь так тяжело забить с двух метров, когда тебе в ножки мяч подкатили. Если бы не забил, то точно можно было заканчивать вообще всё
Суть в том, что он настроен на борьбу и шёл на эти добивания, готов был. Сливал бы то даже не почесался. И у вратаря Динамо хватило бы времени что б со второй попытки зафиксировать мяч.
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Ответ Анатолий Дмитриевич
Новый тренер, если не будет не дурак, сразу этот дуэт должен слить
Куда?
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