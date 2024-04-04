Титов о Джикии: «Упрек Абаскалю – выпусти капитана. Во-первых, ты ему шанс дашь, покажешь доверие. Во-вторых, он боец, каких мало в РПЛ»

Теги Спартак Егор Титов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Георгий Джикия Чемпионат.com Гильермо Абаскаль Футбол

Егор Титов высказался об игровом времени капитана «Спартака» Георгия Джикии.

Защитник «Спартака» Георгий Джикия остался в запасе в матче против «Зенита» в Фонбет Кубке России (1:2).

«Чтобы такие вещи обсуждать, нужно находиться в команде. Я не советчик тренерскому штабу, потому что они видят футболистов каждый день, общаются с ними, разговаривают.

Наверняка держали в уме и чемпионат. Думаю, «Спартак» еще рассчитывает на более высокое место в РПЛ. Правда, календарь у него очень непростой.

Я бы не стал сейчас предполагать. Если вышел этот состав, наверное, он был сильнее с прицелом на матч чемпионата.

Единственное, я убежден: в подобных матчах такие бойцы, как Джикия, нужны обязательно. К сожалению, он опять не вышел. Может быть, как раз капитан добавил бы азарта, страсти. Вот это мой маленький упрек Абаскалю. Выпусти капитана.

Во-первых, ты ему шанс дашь, покажешь свое доверие. А во-вторых, Джикия – боец, каких мало в российском чемпионате. Но, увы, он снова остался в запасе», – сказал бывший футболист «Спартака» Егор Титов.

В последний раз Джикия выходил на поле в матче 20-го тура Мир РПЛ против «Факела» – Георгий вышел на замену и сыграл 21 минуту.

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5 комментариев
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Джикия сдулся толку его выпускать
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Боец, боец… в футбол только плохо играет.
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Бойцам на ринге место
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Я так жалею что Антоха выпал , без него все не так и не то , даже не знаю кто его заменит...?
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