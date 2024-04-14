Кавазашвили про Абаскаля: «Жалко молодого тренера, но он самоуверенно считал, что профессиональнее и грамотнее подходит к проблемам, чем российские тренеры»

Теги Спартак премьер-лига Россия Анзор Кавазашвили Лукойл Квинси Промес Чемпионат.com Гильермо Абаскаль Футбол

Анзор Кавазашвили раскритиковал отношение Гильермо Абаскаля к российским игрокам.

«Не имею права давать оценку решению «Лукойла» уволить Абаскаля, потому я не официальное лицо клуба. Но могу сказать, что команда каким-то подозрительным образом играет неуравновешенно при наличии многих легионеров.

Это вызывает много разговоров, были предположения от болельщиков и ветеранов, когда же Абаскалю предложат уйти. Это не говорит, что Абаскаль как человек или тренер плохой.

Абаскаль был два года в команде. За это время было приглашено много легионеров, и я не беру в счет Промеса – хотя он единственный оказался бриллиантом, его отсутствие здорово заметно. А остальные оказываются в составе потому, что они легионеры. Это неправильный подход.

К сожалению, хорошие россияне на всех линиях на поле были заменены иностранцами, которые не соответствуют «Спартаку». Все это отразилось на игре команды и привело к увольнению Абаскаля.

Мне его жалко, он молодой тренер, но самоуверенно считал, что он профессиональнее и грамотнее подходит к проблемам, чем российские тренеры. А это неправда. Есть много грамотных российских специалистов.

Но называть возможные варианты следующего главного тренера «Спартака» я не могу. Иначе будет выглядеть, что я диктую свое личное мнение», – сказал бывший голкипер красно-белых.

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18 комментариев
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Так он и правильно считал, что профессиональнее и грамотнее подходит к проблемам, чем российские тренеры.

С большинством российских тренеров Спартаку светит пердив, он не сможет весь этот цирк контролировать))
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+11
Дело абсолютно не в тренере! сколько уже поменяли? Итог есть?.проблема в другом.,в системе.
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Ответ asgard25
Каррера где-то горько усмехнулся
А Эмери ржет
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0
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Ответ Quya Piu
Дело абсолютно не в тренере! сколько уже поменяли? Итог есть?.проблема в другом.,в системе.
согласен.
+2
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Ну, как говорится, клоун уехал, цирк остался
+1
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дед опять таблетки не выпил...
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Не удивлюсь если Абаскаль скоро пошумит в Европе, а российские тренеры так и будут сидеть в росгоружасе
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То ли дело наши ходящие из клуба в клуб
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Патриарх единственный кто пожалел рыжего испанца. Лучше бы пожалел болельщиков Спартака, которые беспомощно наблюдают процесс погружения клуба на дно. А Абаскаль с компенсацией в кармане весело отправится в тëплую Севилью, где будет вспоминать как ловко он дурил спартаковское руководство.
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Назовите мне сегодняшних россиян в Спартаке,которые соответствуют месту 2-5.Я понимаю,что с дивана виднее,но по моему это Соболев,и большой натяжкой Литвинов.Еще какие варианты есть?
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То есть тренер(тем более молодой) должен не думать о том, как команду тренировать и приводить её к победам, а думать о других тренерах и о том, самоуверенно ли он себя ведёт или нет?!🤔
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Сразу скажу, я нормально отношусь к Семаку, он по сути, если брать результат самый успешный российский тренер прямо сейчас, что то я не вижу в его линиях постоянно талантливых россиян, если только вратарская линия. Он делает ставку на легионеров, а у Абаскаля в опорной линии Умяров и Прутцев, хотя лучше бы был Мартинс и кто то из россиян. Если талантливые россияне это Джикия и Чернов, то по Чернову еще можно поспорить, он не часть выходит, судить трудно, а по Джикии, у него к сожалению на поле лидерских качеств я не вижу….
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Ответ asgard25
Назовите мне сегодняшних россиян в Спартаке,которые соответствуют месту 2-5.Я понимаю,что с дивана виднее,но по моему это Соболев,и большой натяжкой Литвинов.Еще какие варианты есть?
Хочется глянут на Чернова, на позиции Дуарте, не уверен, но как вариант. Игнатов бывает полезен, когда надо бороться впереди, Зиньковский что то совсем растерял все. Как тебе треугольник Игнатов, Соболев, Угальде?
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