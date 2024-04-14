Кавазашвили про Абаскаля: «Жалко молодого тренера, но он самоуверенно считал, что профессиональнее и грамотнее подходит к проблемам, чем российские тренеры»

Анзор Кавазашвили раскритиковал отношение Гильермо Абаскаля к российским игрокам.

«Не имею права давать оценку решению «Лукойла» уволить Абаскаля, потому я не официальное лицо клуба. Но могу сказать, что команда каким-то подозрительным образом играет неуравновешенно при наличии многих легионеров.

Это вызывает много разговоров, были предположения от болельщиков и ветеранов, когда же Абаскалю предложат уйти. Это не говорит, что Абаскаль как человек или тренер плохой.

был два года в команде. За это время было приглашено много легионеров, и я не беру в счет – хотя он единственный оказался бриллиантом, его отсутствие здорово заметно. А остальные оказываются в составе потому, что они легионеры. Это неправильный подход.

К сожалению, хорошие россияне на всех линиях на поле были заменены иностранцами, которые не соответствуют « ». Все это отразилось на игре команды и привело к увольнению Абаскаля.

Мне его жалко, он молодой тренер, но самоуверенно считал, что он профессиональнее и грамотнее подходит к проблемам, чем российские тренеры. А это неправда. Есть много грамотных российских специалистов.

Но называть возможные варианты следующего главного тренера «Спартака» я не могу. Иначе будет выглядеть, что я диктую свое личное мнение», – сказал бывший голкипер красно-белых.