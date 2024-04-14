Зарема об увольнении Абаскаля: «С запозданием на год. Это не спасет ситуацию. Должен уйти и Малышев»

Зарема Салихова прокомментировала увольнение Гильермо Абаскаля из «Спартака».

«Увольнение Абаскаля – с запозданием на один год. Это не спасет ситуацию. Должен уйти и [гендиректор] », – сказала супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Напомним, тренировал « » с 2022 года, его контракт был рассчитан до лета 2025 года. Под руководством испанца «Спартак» провел 74 матча (36 побед, 15 ничьих, 23 поражения).