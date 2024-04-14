Зарема об увольнении Абаскаля: «С запозданием на год. Это не спасет ситуацию. Должен уйти и Малышев»
Зарема Салихова прокомментировала увольнение Гильермо Абаскаля из «Спартака».
«Увольнение Абаскаля – с запозданием на один год. Это не спасет ситуацию. Должен уйти и [гендиректор] Малышев», – сказала супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.
Напомним, Абаскаль тренировал «Спартака» с 2022 года, его контракт был рассчитан до лета 2025 года. Под руководством испанца «Спартак» провел 74 матча (36 побед, 15 ничьих, 23 поражения).
На этом все с этой дамочкой.
вот же память девичья... ещё полгода назад она была готова любого за Абаскаля в интернете порвать
Ну и забавно, советы от эффективного менеджера, Спартак же 10 лет только чемпионства и брал при ней, ага