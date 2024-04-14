Зарема об увольнении Абаскаля: «С запозданием на год. Это не спасет ситуацию. Должен уйти и Малышев»

Теги Спартак премьер-лига Россия Чемпионат.com Зарема Салихова Гильермо Абаскаль Олег Малышев Футбол

Зарема Салихова прокомментировала увольнение Гильермо Абаскаля из «Спартака».

«Увольнение Абаскаля – с запозданием на один год. Это не спасет ситуацию. Должен уйти и [гендиректор] Малышев», – сказала супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Напомним, Абаскаль тренировал «Спартака» с 2022 года, его контракт был рассчитан до лета 2025 года. Под руководством испанца «Спартак» провел 74 матча (36 побед, 15 ничьих, 23 поражения).

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24 комментария
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Должен уйти Малышев, а вместо него нужно взять Малышеву
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Если Абаскаля и при работе поливали фекалиями все кому не лень, то страшно подумать что сейчас начнется. Открыли ящик Пандоры)
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И прийти самая гениальная женщина в мире -- Заремочка.
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Ну так-то по гороскопу не подходил. Ну и «р» в фамилии нет. Мостовой тоже в пролете по этому! Хоть и в футбол играл
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Зарема настолько "круто" разбирается в футболе, что приказала выгнать Глушенкова (на сегодня считаю одного из лучших игроков в России на позиции десятки) из своего шапито. Что неоднократно доказывает молодых игроков этот клуб губит. И из него надо бежать.
На этом все с этой дамочкой.
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А Зарема замолчать
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У этой тети все и везде очень чешется
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Ответ Santucco
Должен уйти Малышев, а вместо него нужно взять Малышеву
Она научит, как правильно добывать фрикадельки по фирменному рецепту доктора Лю🎅🏿
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Увольнение Абаскаля – с запозданием на один год...
вот же память девичья... ещё полгода назад она была готова любого за Абаскаля в интернете порвать
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на самом деле жалко нормальных болельщиков, один через агента ноет, второй как выпьет лезет с нытьем что Абаскаль и чеканить не умеет... тут еще Зарема
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Всех, кого привела сама - кошмарит😂😂🤦🏻‍♂️

Ну и забавно, советы от эффективного менеджера, Спартак же 10 лет только чемпионства и брал при ней, ага
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Ответ Kit244098
Ну выгнали Рыжего. Будет и.о. Слишкович. Но это же тоже не вариант. Нужно как можно скорее постоянного назначать. А кандидата, похоже, что и нет. Пауза летняя слишком коротка и новый человек за неё мало что успеет и сможет.
я бы Юрана попробовал что думаеш Самсоныч
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Память - таки девичья...
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Но Малышев не сам себя назначил? Если уж уходить, то тем, кто его назначил… Но Лукойл не уйдет😀
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Кстати норм стата для сегодняшнего Спартака.
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Заткнулась бы ты.
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Или иностранец или Валера! Желательно с трофеями. Хватит экспериментов.
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Ну выгнали Рыжего. Будет и.о. Слишкович. Но это же тоже не вариант. Нужно как можно скорее постоянного назначать. А кандидата, похоже, что и нет. Пауза летняя слишком коротка и новый человек за неё мало что успеет и сможет.
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Кто бы говорил, но Абаскаль был назначен при содействии самой Заремы, тут скорее раньше опоздали со сменой владельца, вместе с которым нужно было менять и тренера...
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Ответ Глебов Илья
я бы Юрана попробовал что думаеш Самсоныч
Юран с последними неудачами с Пари НН и публичными высказываниями не в выгодном положении, чтобы претендовать на тренерство в Спартаке, а так бы можно было до конца сезона поставить, но без гарантии Юран не пойдёт ...
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