Губерниев об увольнении Абаскаля: «Теперь для «Спартака» главное не взять очередное недоразумение. Черчесова надо»
Дмитрий Губерниев высказался об увольнении Гильермо Абаскаля.
«Все к этому шло. Мне кажется, что «Спартак» опоздал в очередной раз. Как-то они с задержкой принимают решения. Черт-те кого назначили, черт-те когда уволили. Черчесова надо брать в «Спартак», а не заниматься ерундой», – сказал Губерниев.
«Абаскаль уволен… Теперь главное для «Спартака» не взять очередное недоразумение на пост главного тренера… Акционеры – верим!!!» – написал комментатор в своей телеграм-канале.
«Спартак» объявил об увольнении Абаскаля с поста тренера
Журавель об увольнении Абаскаля: «Логично, но с опозданием. «Спартак» получил еще один потерянный сезон. Гильермо развратили доверием, а он поплыл под прессингом»
Даже из СПБ
А потом не согласны что Спартак народная команда 😂