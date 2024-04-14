Губерниев об увольнении Абаскаля: «Теперь для «Спартака» главное не взять очередное недоразумение. Черчесова надо»

Теги Спартак Станислав Черчесов премьер-лига Россия отставки Дмитрий Губерниев Спорт-Экспресс Гильермо Абаскаль Футбол

Дмитрий Губерниев высказался об увольнении Гильермо Абаскаля.

«Все к этому шло. Мне кажется, что «Спартак» опоздал в очередной раз. Как-то они с задержкой принимают решения. Черт-те кого назначили, черт-те когда уволили. Черчесова надо брать в «Спартак», а не заниматься ерундой», – сказал Губерниев.

«Абаскаль уволен… Теперь главное для «Спартака» не взять очередное недоразумение на пост главного тренера… Акционеры – верим!!!» – написал комментатор в своей телеграм-канале.

«Спартак» объявил об увольнении Абаскаля с поста тренера

Журавель об увольнении Абаскаля: «Логично, но с опозданием. «Спартак» получил еще один потерянный сезон. Гильермо развратили доверием, а он поплыл под прессингом»

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27 комментариев
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Матч тв тоже пора прекращать брать всякие недоразумения на работу
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Только хардкор, только Царь
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Сказало ещё одно недоразумение...
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губерниев сам себе противоречит, сначало говорит, что не нужно брать недоразумения и тут же черчесова предлагает
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Сам себе противоречит…
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Говорю же - берите Рому Ро, он до сентября свободен. Посмотрит ща матчей 200-250 в записи и сможет спартаком рулить!
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Мнение самого главного недоразумения Губерниева точно никого не интересует...
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я думаю, кого ни возьмут, угар обеспечен, это же Спартак
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Если не нужно недоразумение - то при чем тогда Черчесов????
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Ответ ТрактоПоктер
Только хардкор, только Царь
Когда работодатель ищет волшебника, то чаще всего он находит сказочника.
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Вот это то и есть полное недоразумение! Но я бы взял его , чтобы наконец болелы Спартака поняли , что у них не игроки , а игрочишки!
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Черчесов такое же недоразумение как и Губерниев
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Вся страна выбирает тренера Спартак..
Даже из СПБ
А потом не согласны что Спартак народная команда 😂
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Черчесов тоже недоразумение
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Губерниев об увольнении Абаскаля: «Теперь для «Спартака» главное не взять очередное недоразумение. Черчесова. Надо?
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Ивича назначат
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Губерниев об увольнении Абаскаля: «Теперь для «Спартака» главное взять очередное недоразумение. Черчесова надо»
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Так клуб и есть недоразумение, какого тренера они еще могут взять?
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Валера!!!!!!! Ждеееееем
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Конечно, Абаскаль даже в футбол не играл, непонятно зачем его назначали. Тут либо Саламыч либо Мостовой. Но тут вам самим нужно решить: строгость и контрольные матчи или чеканка мяча и спартаковские кружева
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Хуже не будет точно
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