Губерниев об увольнении Абаскаля: «Теперь для «Спартака» главное не взять очередное недоразумение. Черчесова. Надо?

Дмитрий Губерниев высказался об увольнении Гильермо Абаскаля.

«Все к этому шло. Мне кажется, что « » опоздал в очередной раз. Как-то они с задержкой принимают решения. Черт-те кого назначили, черт-те когда уволили. Черчесова надо брать в «Спартак», а не заниматься ерундой», – сказал .

« уволен… Теперь главное для «Спартака» не взять очередное недоразумение на пост главного тренера… Акционеры – верим!!!» – написал комментатор в своей телеграм-канале.

«Спартак» объявил об увольнении Абаскаля с поста тренера

Журавель об увольнении Абаскаля: «Логично, но с опозданием. «Спартак» получил еще один потерянный сезон. Гильермо развратили доверием, а он поплыл под прессингом»