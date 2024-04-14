Смородская об Абаскале: «Однозначно худший тренер в РПЛ за последние годы. Бездарь. Абсолютно ничего не умеет, только работать на публику и махать руками»

Теги Спартак премьер-лига Россия Ольга Смородская Гильермо Абаскаль Футбол

Ольга Смородская назвала Гильермо Абаскаля, уволенного «Спартаком», бездарем.

«Спартаку» давно нужно было уволить Абаскаля. Я об этом говорю уже минимум полгода, а то и больше.

Гильермо – однозначно худший тренер в РПЛ за последние годы. Это абсолютно ничего не умеющий тренер, он не умеет ничего – ни команду формировать, ни ставить игру, ни создавать атмосферу.

Да и тренером его сложно назвать, он бездарь. Абаскаль умеет только работать на публику и махать руками. Вот и все», – сказала экс-президент «Локомотива».

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13 комментариев
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Угу. Тедеско, Эмери тоже были бездарями, их увольняли, а их достижения и тренерские клубы потом сами знаете 😂😂😂
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Бездари те, кто его подписывал)) А рыжий молодец, заработал по-быстрому бабки, которые ему сегодня никто нигде не даст в европе, и свалил с полными карманами))) Развёл дураков и поехал домой счастливый)
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Вот именно что абаскаль умеет только играть на публику и махать руками, а где-то в это время сейчас скромно чеканит мяч безработный царь
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И теперя Абаскаль
На кобыле ускакаль
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Комментарий удален пользователем
Да нормальный он тренер, игру он поставил в первый сезон, потом видимо заигрался/надоело, стал терять контроль над командой и уже сам хотел "на выход".
Ольга Юрьевна конечно большой профессионал, может себе позволить рассуждать о тренерском уровне, а как она разбиралась в футболистах, легендарный Ибричич входящий в Топ-10 плеймейкоров чего стоит, а мотивирующие поцелуи... Всего и не упомнить, Уровень
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Согласен с тёткой! 😉
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Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
Нет, не были. Они, как минимум, уже показали себя в сильных чемпионатах Испании и Германии. С абаскалем не тот случай. Навряд ли он будет востребован в более менее сильном чемпионате.
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