Смородская об Абаскале: «Однозначно худший тренер в РПЛ за последние годы. Бездарь. Абсолютно ничего не умеет, только работать на публику и махать руками»
Ольга Смородская назвала Гильермо Абаскаля, уволенного «Спартаком», бездарем.
«Спартаку» давно нужно было уволить Абаскаля. Я об этом говорю уже минимум полгода, а то и больше.
Гильермо – однозначно худший тренер в РПЛ за последние годы. Это абсолютно ничего не умеющий тренер, он не умеет ничего – ни команду формировать, ни ставить игру, ни создавать атмосферу.
Да и тренером его сложно назвать, он бездарь. Абаскаль умеет только работать на публику и махать руками. Вот и все», – сказала экс-президент «Локомотива».
На кобыле ускакаль
Ольга Юрьевна конечно большой профессионал, может себе позволить рассуждать о тренерском уровне, а как она разбиралась в футболистах, легендарный Ибричич входящий в Топ-10 плеймейкоров чего стоит, а мотивирующие поцелуи... Всего и не упомнить, Уровень