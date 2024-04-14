Смородская об Абаскале: «Однозначно худший тренер в РПЛ за последние годы. Бездарь. Абсолютно ничего не умеет, только работать на публику и махать руками»

Ольга Смородская назвала Гильермо Абаскаля, уволенного «Спартаком», бездарем.

« » давно нужно было уволить . Я об этом говорю уже минимум полгода, а то и больше.

Гильермо – однозначно худший тренер в за последние годы. Это абсолютно ничего не умеющий тренер, он не умеет ничего – ни команду формировать, ни ставить игру, ни создавать атмосферу.

Да и тренером его сложно назвать, он бездарь. Абаскаль умеет только работать на публику и махать руками. Вот и все», – сказала экс-президент «Локомотива».