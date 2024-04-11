Зарема об уходе Эшуорта из «Спартака»: «Первый спортдир при Жданове, Матыцыне и Хавкине оказался комом. Кто следующий: тренер с высокой зарплатой или гендиректор-консультант?»
Зарема Салихова прокомментировала уход Пола Эшуорта из «Спартака».
Англичанин покинул пост технического директора красно-белых.
«Очень интересно узнать поподробнее о проектах, которые реализовал Пол Эшуорт. Первый спортивный директор под управлением Жданова, Матыцына и Хавкина оказался комом.
Кто следующий: переподписанный на высокую зарплату тренер или генеральный директор-консультант?» – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.
если я заменю батарейки…