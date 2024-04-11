Зарема об уходе Эшуорта из «Спартака»: «Первый спортдир при Жданове, Матыцыне и Хавкине оказался комом. Кто следующий: тренер с высокой зарплатой или гендиректор-консультант?»

Теги Спартак премьер-лига Россия Спорт-Экспресс Зарема Салихова Александр Матыцын Пол Эшуорт Футбол

Зарема Салихова прокомментировала уход Пола Эшуорта из «Спартака».

Англичанин покинул пост технического директора красно-белых. 

«Очень интересно узнать поподробнее о проектах, которые реализовал Пол Эшуорт. Первый спортивный директор под управлением Жданова, Матыцына и Хавкина оказался комом.

Кто следующий: переподписанный на высокую зарплату тренер или генеральный директор-консультант?» – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна. 

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5 комментариев
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эта музыка будет будет вечной
если я заменю батарейки…
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опять скандал у нас в клубе
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Что есть ком?
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Чья бы корова мычала🤦🏻‍♂️💃🏻
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или эсkортница во владении клубом?
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