Зарема об уходе Эшуорта из «Спартака»: «Первый спортдир при Жданове, Матыцыне и Хавкине оказался комом. Кто следующий: тренер с высокой зарплатой или гендиректор-консультант?»

Зарема Салихова прокомментировала уход Пола Эшуорта из «Спартака».

Англичанин покинул пост технического директора красно-белых.

«Очень интересно узнать поподробнее о проектах, которые реализовал . Первый спортивный директор под управлением Жданова, Матыцына и Хавкина оказался комом.

Кто следующий: переподписанный на высокую зарплату тренер или генеральный директор-консультант?» – сказала супруга бывшего владельца « » Леонида Федуна.