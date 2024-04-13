Зарема об Абаскале после 0:1 от «Сочи»: «Если «Спартак» уволит тренера в его день рождения – будет очень эпично. Полная несостоятельность нового руководства при огромных тратах»

Теги Спартак премьер-лига Россия Спорт-Экспресс Сочи Зарема Салихова Гильермо Абаскаль Футбол

Зарема Салихова высказалась о поражении «Спартака» от «Сочи».

Красно-белые проиграли матч 24-го тура Мир РПЛ со счетом 0:1 в день рождения Гильермо Абаскаля

«Если «Спартак» уволит тренера в его день рождения – будет очень эпично.

Одно могу сказать: «Спартак» – дано не каждому!» Полная несостоятельность нового руководства при огромных финансовых тратах на все», – сказала супруга бывшего владельца московского клуба Леонида Федуна. 

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37 комментариев
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Предлагаю создать петицию от всех болельщиков клубов рпл :
Дайте Абаскалю поработать!!!!
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Блин меня так умиляют рассказы Заремы о «несостоятельности нового руководства», как будто каждый год по три трофея брали со старыми, да и ошибок не совершали, и всякий неликвид не скупали.
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Ответ ТрактоПоктер
Предлагаю создать петицию от всех болельщиков клубов рпл : Дайте Абаскалю поработать!!!!
Да там помимо Абаскаля - через запятую, - Галактионов, Мусаев.
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Ответ ТрактоПоктер
Предлагаю создать петицию от всех болельщиков клубов рпл : Дайте Абаскалю поработать!!!!
Да зачем? Пусть подают петицию с текстом: Зарему - в тренеры! :)))
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Ну борщ у нее в голове еще не остыл.
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Увольнение станет для него самым желанным подарком!
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Покажите ей голы Кассьерры и Артура
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Там полкоманды надо увольнять..Соболева первого
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пока не будет игроков, не будет ни команды, ни результатов...
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В юбилей Абаскаль
На кобыле ускакаль
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Да и накануне дня рождения тоже не стоит тренера увольнять. Да и сразу после дня рождения тоже не годится. И на именины, и после пасхи и на рождество.
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Вот и Заремушка зашла ))
Многие соскучились )))
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Самое эпичное будет то , что Зарема вернёт деньги за покупку крутых нулей из КС и Чертаново! Вот это будет действительно круто и справедливо!
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вы Спартак - вам не стыдно матч сливать уб.
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Главное не в день смерти. Будет ещё эпичнее
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Что-то мне напомнило:
«А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать»
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2004-2022 гг.

Федун - 3 трофея
Рубин - 5 трофеев
Локомотив - 9 трофеев
ЦСКА - 18 трофеев
Зенит - 20 трофеев
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Более несостоятельного руководства в период правления Федуна и Заремы трудно представить! В том числе и по немеренному количеству безумных и бестолковых трат на трансферы! Чья бы корова мычала ...
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Ответ ТрактоПоктер
Предлагаю создать петицию от всех болельщиков клубов рпл : Дайте Абаскалю поработать!!!!
Надо не Абаскаля а игроков увольнять Соболева первого…Зиньковского …Умярова…Бонгонда ..Максименко мяч не может выбить на другую половину..все атаки тормозит
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Ответ ТрактоПоктер
Предлагаю создать петицию от всех болельщиков клубов рпл : Дайте Абаскалю поработать!!!!
Нет лучше Малышева и Абаскаля в космос
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Ответ Дядя ТУРА
Да там помимо Абаскаля - через запятую, - Галактионов, Мусаев.
Адиева забыл))
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где то совсем недалеко, довольно потирает ладошки и накручивает усы черчесов.... Лучшая трагикомедия года этот Спартак
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Да
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Не, народ... помнится Спартак времён Бескова, сидевшего на трибуне во время матча и ДУМАЕЩЕГО... и видим Абаскаля сейчас, прыгающего по бровке как бибизяна, вкупе с Заремой на сайтах... не футбол это
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какая добрая тётка
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Да это был бы реальный подарок для Обоскаля.
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А где интервью Морено? Уже даже Зарему запостить успели, а слова тренера Сочи видимо через сутки опять выложат после первой победы у руля клуба. Спортс опять пробивает днище
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Руки прочь от Тренера
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Эпичнее будет если Федун вышвырнет её на улицу в день рождения.
Я уже представляю эти желчные посты из-под уфимского дождя.
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С учетом размера неустойки, это будет самый дорогой подарок в его жизни!
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