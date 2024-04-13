Зарема об Абаскале после 0:1 от «Сочи»: «Если «Спартак» уволит тренера в его день рождения – будет очень эпично. Полная несостоятельность нового руководства при огромных тратах»
Зарема Салихова высказалась о поражении «Спартака» от «Сочи».
Красно-белые проиграли матч 24-го тура Мир РПЛ со счетом 0:1 в день рождения Гильермо Абаскаля.
«Если «Спартак» уволит тренера в его день рождения – будет очень эпично.
Одно могу сказать: «Спартак» – дано не каждому!» Полная несостоятельность нового руководства при огромных финансовых тратах на все», – сказала супруга бывшего владельца московского клуба Леонида Федуна.
Дайте Абаскалю поработать!!!!
На кобыле ускакаль
Многие соскучились )))
«А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать»
Федун - 3 трофея
Рубин - 5 трофеев
Локомотив - 9 трофеев
ЦСКА - 18 трофеев
Зенит - 20 трофеев
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Я уже представляю эти желчные посты из-под уфимского дождя.