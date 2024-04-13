Зарема Салихова высказалась о поражении «Спартака» от «Сочи».

Красно-белые проиграли матч 24-го тура Мир со счетом 0:1 в день рождения .

«Если «Спартак» уволит тренера в его день рождения – будет очень эпично.

Одно могу сказать: «Спартак» – дано не каждому!» Полная несостоятельность нового руководства при огромных финансовых тратах на все», – сказала супруга бывшего владельца московского клуба Леонида Федуна.