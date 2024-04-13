Зарема Салихова: «Спартаку» надо ставить тренером Осинькина, спортдиром – Андреева, а в академию – Ларина. Все остальное – суета и бездумная трата денег»

Теги Спартак Крылья Советов Сергей Родионов премьер-лига Россия Павел Андреев Игорь Осинькин Николай Ларин Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова рассказала о кадровых изменениях, которые нужны «Спартаку».

«Спартаку» надо ставить главным тренером Осинькина, спортивным директором – Павла Андреева, а в академию – Ларина вместо Родионова.

Все остальное – только суета и бездумная трата денег», – сказала супруга бывшего владельца московского клуба Леонида Федуна.

В 24-м туре Мир РПЛ «Спартак» потерпел поражение от «Сочи» (0:1). Красно-белые занимают 6-е место в турнирной таблице. 

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14 комментариев
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А сами что не ставили?)
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Что мешало это сделать Федуну? История умалчивает. Накупить дров, пригласить непонятного тренера, свалить, а потом делать вид, что ты не при делах
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период федунозаремы - суета и бездумная трата денег
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Осинькина тренером, Андреева спортдиром, Зарему раком!
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У тебя столько времени было, средств и возможностей, но ты, почему-то, не поставила.
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Ахахаха. А, потом, весь этот вселенский план выбросить в трубу через 3 месяца, когда навешают на Осинькина ярлыков вроде "Пиджак", "Сапог" или что там придумают в стане Спартака. Зачем ломать жизнь и карьеру таким хорошим специалистам?
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Для суеты и безумной траты денег надо вернуть Федуна с Заремой
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Все должности расписала. А сама — просто вождь, без каких-либо финансовых обязательств.
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- Леонид Арнольдович, а правда, что вы снимались в куколд порно?
- Нет, вы что бредите? Это моя Заремочка снималась, я просто рядом сидел.
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Это ОПГ какое-то будет...
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на самом деле вполне себе годный мог бы получиться состав спортивного менеджмента, но увы видимо у руководства другие планы...
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Ларина, который пилил бюджетные деньги? Сильно.
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Ответ pav11k
А сами что не ставили?)
Майки снять ! Позор
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Ответ pav11k
А сами что не ставили?)
задним числом все хороши, вот только как показывает практика дело не только в молодом тренере, но исполнителях мягко говоря невысокого уровня...
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