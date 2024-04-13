Зарема Салихова: «Спартаку» надо ставить тренером Осинькина, спортдиром – Андреева, а в академию – Ларина. Все остальное – суета и бездумная трата денег»

Зарема Салихова рассказала о кадровых изменениях, которые нужны «Спартаку».

« » надо ставить главным тренером , спортивным директором – Павла Андреева, а в академию – вместо .

Все остальное – только суета и бездумная трата денег», – сказала супруга бывшего владельца московского клуба Леонида Федуна.

В 24-м туре Мир «Спартак» потерпел поражение от «Сочи» (0:1). Красно-белые занимают 6-е место в турнирной таблице.