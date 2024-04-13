Зарема о «Спартаке»: «Помните, как смеялись над Кофрие? Теперь всех смешат Дуарте и троянский конь Медина. Менеджмент причислил себя к лику святых и на вопросы отвечать не собирается»

Теги Спартак премьер-лига Россия Максимилиано Кофрие Хесус Медина Алексис Дуарте Спорт-Экспресс Зарема Салихова Пол Эшуорт Олег Малышев Футбол

Зарема Салихова высказалась о подборе игроков для «Спартака».

В 24-м туре Мир РПЛ красно-белые проиграли «Сочи» со счетом 0:1.

«Помните, как смеялись над Кофрие, который вместе с агентскими стоил 3 миллиона евро и был продан за 4 миллиона евро? В Лиге Европы при нормальном судействе «Спартак» не проигрывал матчи, когда Кофрие был на поле.

Теперь всех смешат Дуарте и троянский конь Медина, которые стоят в разы дороже и зарплата выше среднего по команде. При этом Малышев через околоклубных блогеров будет все стрелки переводить на Эшуорта и на тренера.

Следующему тренеру – приготовиться, ведь только он будет козлом отпущения, а менеджмент давно причислил себя к лику святых и на вопросы отвечать не собирается», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна. 

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12 комментариев
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"Следующему тренеру – приготовиться, ведь только он будет козлом отпущения, а менеджмент давно причислил себя к лику святых".
Ох, Заремушка, чья б корова мычала)))) Не удивлюсь,что сама-то она себя даже выше Грановской поставила бы)
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В России нет еще пока
Команд, смешнее Спартака
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Ну в принципе в кассу сказанное
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Откуда она знает про троянского коня Медины...)
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Автор, загляните уже в таблицу и перестаньте жить на неделю вперед, в 24 туре Спартак будет играть через неделю в Ростове
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Она реально строчит так, будто при ней всегда чемпионства брали
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Зарема «Д’Артаньян» Салихова! Самое белое пальто в мире!
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Сегодня явно не день Заремы)
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Не сказать, что много матчей Спартака смотрел, но кажется, будто бы Кофрие больше Дуарте привозил. По крайней мере, карточек, как желтых, так и красных, у него точно было больше.
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Вечерняя Зарема.
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Да замолчи ты уже, господи…

Убили уже все желание за Спартаком следить, но уж ты то наконец замолчи
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Ответ ТрактоПоктер
Откуда она знает про троянского коня Медины...)
Вычитала в романе. Либо в сериале подсмотрела.
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