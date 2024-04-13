Зарема о «Спартаке»: «Помните, как смеялись над Кофрие? Теперь всех смешат Дуарте и троянский конь Медина. Менеджмент причислил себя к лику святых и на вопросы отвечать не собирается»

Зарема Салихова высказалась о подборе игроков для «Спартака».

В 24-м туре Мир красно-белые проиграли «Сочи» со счетом 0:1.

«Помните, как смеялись над Кофрие, который вместе с агентскими стоил 3 миллиона евро и был продан за 4 миллиона евро? В Лиге Европы при нормальном судействе «Спартак» не проигрывал матчи, когда был на поле.

Теперь всех смешат и троянский конь , которые стоят в разы дороже и зарплата выше среднего по команде. При этом Малышев через околоклубных блогеров будет все стрелки переводить на Эшуорта и на тренера.

Следующему тренеру – приготовиться, ведь только он будет козлом отпущения, а менеджмент давно причислил себя к лику святых и на вопросы отвечать не собирается», – сказала супруга бывшего владельца « » Леонида Федуна.