Абаскаль был настроен остаться в «Спартаке». Тренер узнал об увольнении сегодня на тренировке
Гильермо Абаскаль узнал об увольнении только сегодня.
Как утверждает «РБ Спорт», о расторжении контракта главному тренеру «Спартака» стало известно во время тренировки.
По сведениям Metaratings, испанец был настроен продолжать работу.
После 23 матчей в Мир РПЛ команда занимает шестое место, отставая от лидирующего «Зенита» на 12 очков.
«Спартак» заплатит Абаскалю 850 тысяч евро за увольнение (Иван Карпов)
Вообще, тренер, как бы он не работал - ключевой сотрудник. Для объявления об увольнении логично пригласить его в офис, а не сообщить во время тренировки.
Но уйти из этого цирка - ещё никому из тренеров-иностранцев не вредило
Все потом только успешнее становились
Ну фанаты Спартака, теперь-то ваши поленья как забегает, аххах
Вот и добился своего.
А ССЗБуратины - те, кто его продляли.
Да. Всем, кроме Карреры, который этот цирк таки привёл к чемпионству ))