Абаскаль был настроен остаться в «Спартаке». Тренер узнал об увольнении сегодня на тренировке

Теги Спартак премьер-лига Россия отставки Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль узнал об увольнении только сегодня.

Как утверждает «РБ Спорт», о расторжении контракта главному тренеру «Спартака» стало известно во время тренировки.

По сведениям Metaratings, испанец был настроен продолжать работу.

После 23 матчей в Мир РПЛ команда занимает шестое место, отставая от лидирующего «Зенита» на 12 очков.

«Спартак» заплатит Абаскалю 850 тысяч евро за увольнение (Иван Карпов)

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58 комментариев
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ну разумеется, где он еще таких дураков найдет
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Кто бы сомневался))) Шарлатан рыжий)))
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Как в старые добрые федун-времена СМСку прислали?

Вообще, тренер, как бы он не работал - ключевой сотрудник. Для объявления об увольнении логично пригласить его в офис, а не сообщить во время тренировки.
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был настроен, стал расстроен. бывает.
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конечно так доить без спроса за результат почему бы не остаться
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Ответ Drboba
Место проклято?
Да да )) Знаменитый цикл то неспроста возник )
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Мож в моменте обидно
Но уйти из этого цирка - ещё никому из тренеров-иностранцев не вредило
Все потом только успешнее становились

Ну фанаты Спартака, теперь-то ваши поленья как забегает, аххах
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Показной "настрой", он скорее уже сам себя сливал, главное было получить компенсацию за разрыв по инициативе работодателя.
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Ответ Атакующий Юран
Эшуорт - ✅ Абаскаль - ✅ Остались: Рябчук, Умяров, Дуарте!
А Дуарте причем? Он один из лучших в спартаке, учи мат часть лол
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На утро после ДР такое себе. Видимо Спартак сделал "подарок" ,не выгнав вчера
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Ответ Overkiller
Вообще, как болельщику "остальных клубов" - пофигу. Ибо кто бы в Спартаке главным тренером не был, ситуация в клубе и места в таблице не изменятся ) Хоть Кононов там будет, хоть Эмери ))
Место проклято?
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Зубами держался до последнего.
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День рождения внезапно закончился.
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Видимо на вечер уже доставку Суши заказал...Как так...
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Скорее был настроен хоть чучелами, хоть тушками неустойку получить - он же не дурак.
Вот и добился своего.
А ССЗБуратины - те, кто его продляли.
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Ответ Drboba
Место проклято?
ЭТТОЧНО!!!
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Как гром среди ясного неба
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Хоть накормили?
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НАДО СДЕЛАТЬ ЭТОТ ДЕНЬ НАЦИОНАЛЬНЫМ СПАРТАКОВСКИМ ПРАЗДНИКОМ !
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А можно его табло увидеть англосакское и приколотый в виде значка жёлудь 🤣🤣🤣
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Звонок Карпова застал Абаскаля на тренировке.
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Ответ King_X
Мож в моменте обидно Но уйти из этого цирка - ещё никому из тренеров-иностранцев не вредило Все потом только успешнее становились Ну фанаты Спартака, теперь-то ваши поленья как забегает, аххах
Можно вместе с поленьями отправить. Что им надо? База есть, стадион есть, болельщики матчи посещают, деньги хорошие получают. Тренируйся и играй. Не понимаю. Во времена Романцева бегали, играли, забивали и выигрывали. Нытье про Рио-де-Зенит утомило - кто мешает покупать хороших игроков?! Ау, руководство Спартака, вам самим не надоело постоянно сливать?
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Во-первых, до свидания…
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С новым циклом! У Спартака и у Заремы 👍🏻
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Ответ natetinain
был настроен, стал расстроен. бывает.
А нино- пианино....
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Ответ </c/>
по сути, увольнение сейчас и в конце сезона особой разницы ничего не меняло, разве что определённые люди в составе решили слить сезон ради слива тренера...
кто же это? имя, сестра.
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Ответ Vorhun
Руководство клуба отреагировало на проигрыш от Сочи, интересно как футболисты отреагируют? Не пора ли активным фанатам поговорить с игроками?!
Так активные фанаты на футбол не ходят. Из-за введения FanID бойкотируют матчи.
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Ответ Атакующий Юран
Эшуорт - ✅ Абаскаль - ✅ Остались: Рябчук, Умяров, Дуарте!
рябчук, бонгонда и медина
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Ответ Атакующий Юран
Эшуорт - ✅ Абаскаль - ✅ Остались: Рябчук, Умяров, Дуарте!
А чем тебе Дуарте не нравится.На данный момент по сильнее Джикии
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Ответ King_X
Мож в моменте обидно Но уйти из этого цирка - ещё никому из тренеров-иностранцев не вредило Все потом только успешнее становились Ну фанаты Спартака, теперь-то ваши поленья как забегает, аххах
ещё никому из тренеров-иностранцев не вредило

Да. Всем, кроме Карреры, который этот цирк таки привёл к чемпионству ))
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