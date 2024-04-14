Абаскаль был настроен остаться в «Спартаке». Тренер узнал об увольнении сегодня на тренировке

Гильермо Абаскаль узнал об увольнении только сегодня.

Как утверждает «РБ Спорт», о расторжении контракта главному тренеру « » стало известно во время тренировки.

По сведениям Metaratings, испанец был настроен продолжать работу.

После 23 матчей в Мир команда занимает шестое место, отставая от лидирующего «Зенита» на 12 очков.

«Спартак» заплатит Абаскалю 850 тысяч евро за увольнение (Иван Карпов)