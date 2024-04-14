Александр Мостовой: «Бог подсказал руководству «Спартака», что Абаскалю пора на выход. Бог был прав!»

Александр Мостовой считает закономерным увольнение Гильермо Абаскаля.

«Я полтора года назад все сказал про Абаскаля. Кто это такой вообще?

Похоже, Бог подсказал руководству « », что Абаскалю пора на выход. Бог был прав!

Никакой роли не играет, что его уволили за три дня до матча с «Зенитом». Единственный матч весной, где «Спартак» неплохо сыграл, – это игра с « » без Абаскаля», – сказал бывший полузащитник красно-белых.

«Спартак» объявил об увольнении Абаскаля с поста тренера