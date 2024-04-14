Александр Мостовой: «Бог подсказал руководству «Спартака», что Абаскалю пора на выход. Бог был прав!»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Александр Мостовой Чемпионат.com Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой считает закономерным увольнение Гильермо Абаскаля.

«Я полтора года назад все сказал про Абаскаля. Кто это такой вообще?

Похоже, Бог подсказал руководству «Спартака», что Абаскалю пора на выход. Бог был прав!

Никакой роли не играет, что его уволили за три дня до матча с «Зенитом». Единственный матч весной, где «Спартак» неплохо сыграл, – это игра с «Зенитом» без Абаскаля», – сказал бывший полузащитник красно-белых.

«Спартак» объявил об увольнении Абаскаля с поста тренера

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45 комментариев
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Как успевают у него вью брать? Чудеса.
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+29
Ответ Andrey Yaroslavtsev
Как успевают у него вью брать? Чудеса.
Сам звонит и даёт
+26
0
+26
Ответ Andrey Yaroslavtsev
Как успевают у него вью брать? Чудеса.
Всё очень просто! Александр Мостовой пишет статьи и новости на спортсе об Александре Мостовом под псевдонимом Александр Суряев
+9
0
+9
Больные люди
+10
-2
+8
Ответ Gans_hi
Думаю Мостовой в душе опечален данной новостью, теперь никто не будет ему звонить, будет один сидеть дома и бухать. А если ему ещё и платили, за каждое его "Интервью" , то он ещё и основной заработок потерял...
Да как потерял? Просто начался очередной новый цикл Спартака
+4
0
+4
Думаю Мостовой в душе опечален данной новостью, теперь никто не будет ему звонить, будет один сидеть дома и бухать. А если ему ещё и платили, за каждое его "Интервью" , то он ещё и основной заработок потерял...
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Спартак, уволив Абаскаля, на самом деле и самого Мостового оставляет без работы! Теперь вновь нужно будет разбираться, кто играл в футбол, а кто - нет
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Ибрагимович: я такого не говорил!
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«Надеюсь, бог подскажет им назначить теперь меня тренером» забыл добавить Мостовой
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к Богу прислушались, к царю - нет
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Не бог подсказал а сатана, такого хорошего тренера уволили
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А Царь уже чеканит ручку перед подписанием контракта😏
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саня!!!! Бери штурмом Тарасовку и объявляй себя царем!!! Вся страна поддержит
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И мысленно добавил "Бог есть я!".
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Причем здесь Златан?
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Боже, Федун, Спартак купи
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Бог- это он про себя ведь? Да?
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Ответ Алена Нахо
Сам звонит и даёт
-Алло, это Sports ru?
Это Саня Мостовой, который ЦАРЬ, хочу дать комментарий новый по абаскалю.
- Александр, Вы два часа назад звонили, нового ничего не произошло.
-извините , но Я все же настаиваю на новом комментарии.... И да, не забудьте указать самое главное , что Абаскаль не играл в футбол, и вообще мало кто играл в футбол как Я.
И обязательно вечером ответьте на телефон, я снова позвоню,
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"хватит говорить про Абаскаля"...
Может про Моуринью пришла пора говорить ...
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На повышение пошел - Богом стал?)
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вряд ли бог будет вспоминать забытое им место...
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Вчера только царскую пили, значит, работает!
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Ну Богу то Царь подсказал. Не надо скромничать
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Так Бог или Царь?
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Ответ Roman Popov
-Алло, это Sports ru? Это Саня Мостовой, который ЦАРЬ, хочу дать комментарий новый по абаскалю. - Александр, Вы два часа назад звонили, нового ничего не произошло. -извините , но Я все же настаиваю на новом комментарии.... И да, не забудьте указать самое главное , что Абаскаль не играл в футбол, и вообще мало кто играл в футбол как Я. И обязательно вечером ответьте на телефон, я снова позвоню,
Да да , в таком духе
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Ответ сергей петров
Больные люди
Важно не здоровье и не какие-либо другие навыки, пока ты не умеешь чеканить мяч и если ты в футбол не играл! Вот она новая библия Спартака , вот он бог и царь воскреснувший из затворок спортса чтобы тащить Спартак к новому величию! Один из тех у кого еще в сердце, не только в уме хранится память о чемпионствах в 90е. Требую дать шанс !!!!!
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Ответ Фахрик
Разве так шутят? или царю всё дозволено?
Царь и есть бог. Это многоходовочка
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Ответ Ностальгическое
Да как потерял? Просто начался очередной новый цикл Спартака
Не у Спартака,у мостового....
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Очень хочется, чтобы поставили кандидата от Саши..) Ну или Сашу сразу. Саша в футбол играл, чеканить умеет - с таким бэкграундом явно не обосрётся.
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Вот он, тут как тут
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