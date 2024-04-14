Александр Мостовой: «Бог подсказал руководству «Спартака», что Абаскалю пора на выход. Бог был прав!»
Александр Мостовой считает закономерным увольнение Гильермо Абаскаля.
«Я полтора года назад все сказал про Абаскаля. Кто это такой вообще?
Похоже, Бог подсказал руководству «Спартака», что Абаскалю пора на выход. Бог был прав!
Никакой роли не играет, что его уволили за три дня до матча с «Зенитом». Единственный матч весной, где «Спартак» неплохо сыграл, – это игра с «Зенитом» без Абаскаля», – сказал бывший полузащитник красно-белых.
Это Саня Мостовой, который ЦАРЬ, хочу дать комментарий новый по абаскалю.
- Александр, Вы два часа назад звонили, нового ничего не произошло.
-извините , но Я все же настаиваю на новом комментарии.... И да, не забудьте указать самое главное , что Абаскаль не играл в футбол, и вообще мало кто играл в футбол как Я.
И обязательно вечером ответьте на телефон, я снова позвоню,
Может про Моуринью пришла пора говорить ...