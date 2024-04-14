«Спартак» заплатит Абаскалю 850 тысяч евро за увольнение (Иван Карпов)

Теги Спартак премьер-лига Россия отставки деньги Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль получит от «Спартака» 850 тысяч евро за увольнение.

По данным инсайдера Ивана Карпова, отступные за отставку по контракту испанца – полгода зарплаты испанца.

Она составляет 1,7 млн евро в год или 141 600 в месяц. В итоге Абаскаль получит 850 тысяч евро.

Metaratings при этом сообщает, что испанец получит 770 тысяч евро в качестве неустойки.

Абаскаль тренировал «Спартак» с 2022 года.

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47 комментариев
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Огромные деньги, в 35 лет так поднимать…. Красава. Ничего не скажешь. Главное найти своего….ну…без которого жизнь плоха
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Хочу пожелать...чтобы все подписчики Спортс также увольнялись с работы!!!)
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В Базеле ему вроде 300к в год платили.. да он счастливый человек, получается, в Европе бы за эти деньги три года корячиться пришлось и результат давать, а тут под лям за увольнение.. )
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+37
Мостовой щас уже на космодроме Восточный готовится к запуску
+21
-2
+19
Ответ Милдронат Бромантанов
В Базеле ему вроде 300к в год платили.. да он счастливый человек, получается, в Европе бы за эти деньги три года корячиться пришлось и результат давать, а тут под лям за увольнение.. )
А ты думаешь почему он тут сидел до упора?)
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Гениальный спартаковский менеджмент снова в деле
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Попрыгал,подоил середняк и уехал с баблом домой,красава
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Абакраль
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Нельзя изначально на такую неустойку подписываться , если ты не Артету или Негельсмана в Россию приглашаешь. Наунеймам просто высокая зарплата, но если результаты после определенной дистанции ниже красной линии ( это обговаривается) то никой компенсации. Да, если Муслина Локо увольняет с первой строчки или Краснодар недавно серба, тогда неустойка по полной. А за неудачи золотые парашюты не положены.
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Вчера -- галстук, сегодня -- парашют.
начинается новый цикл!
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Без опыта работы с более менее командами Европы - получать 1.7 миллиона евро в год, такое только у нас или ещё где то есть ?
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Очередной распил Лукойла и АвтоВАЗа. Такой контракт они сами придумали. Для себя, любимых.
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Ответ Пашка Донофф
Мостовой щас уже на космодроме Восточный готовится к запуску
первый в мире бестопливный запуск - так сказать на натуральных ингридиентах
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Ответ pasmike
первый в мире бестопливный запуск - так сказать на натуральных ингридиентах
На водке и чеканке?
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Дожал таки рыжий Спартак))
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не такие уж большие деньги для Лукойла, жора на лавочке побольше получает...
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возьмите меня тренером и можете уволить уже через неделю🤭 главное неустойку выплатите
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Галстук подарить не забыли?
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Рыжему надо пинка дать на прощание, а не деньгами засыпать.
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ахахахаха
напомним это половина годовой зарплаты Сергея Семака
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Карпову - вслед за Абасралем, возомнил Вангу из себя.
+1
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Ответ Алексей Рыбаков
Мостовой, твой выход!
Его сначала откачать нужно после такой суммы )
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Мостовой в обмороке.
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столько даже тетка с Дани Алвеса стрясти не смогла. А ведь он ее.....
А тут рыжий и спартак поимел и денег стряс. Красавец.
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Ответ Милдронат Бромантанов
В Базеле ему вроде 300к в год платили.. да он счастливый человек, получается, в Европе бы за эти деньги три года корячиться пришлось и результат давать, а тут под лям за увольнение.. )
При этом он и зарплату получал нехилую...
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хватит о мостовом
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Ответ Бродяга-симпатяга
А ты думаешь почему он тут сидел до упора?)
А кто бы не сидел?)
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- ну наконец,то - выдохнул Абаскаль, - тугодумы, и чего я только не говорил
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Ответ Паблицио
Без опыта работы с более менее командами Европы - получать 1.7 миллиона евро в год, такое только у нас или ещё где то есть ?
Когда Спартак предложил - то Абаскаль расторг контракт с Базелем, где он был тренером молодежки

Так вот, в Базеле такого точно нет. Там Абаскаля сделали только И.О. главного тренера, на три месяца, до конца сезона, без всяких неустоек.
Три месяца прошло - Базель нашел другого тренера, а Абаскалю предложили молодежку, на что он и согласился.

Никаких миллионов, никаких неустоек.
Думаю, в других европейских клубах с молодыми начинающими тренерами так же работают, никаких миллионов и неустоек.
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Ответ Сергей Стес
возьмите меня тренером и можете уволить уже через неделю🤭 главное неустойку выплатите
10К, американских рублей хватит))
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