«Спартак» заплатит Абаскалю 850 тысяч евро за увольнение (Иван Карпов)

Гильермо Абаскаль получит от «Спартака» 850 тысяч евро за увольнение.

По данным инсайдера Ивана Карпова, отступные за отставку по контракту испанца – полгода зарплаты испанца.

Она составляет 1,7 млн евро в год или 141 600 в месяц. В итоге получит 850 тысяч евро.

Metaratings при этом сообщает, что испанец получит 770 тысяч евро в качестве неустойки.

Абаскаль тренировал « » с 2022 года.