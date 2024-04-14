«Спартак» заплатит Абаскалю 850 тысяч евро за увольнение (Иван Карпов)
Гильермо Абаскаль получит от «Спартака» 850 тысяч евро за увольнение.
По данным инсайдера Ивана Карпова, отступные за отставку по контракту испанца – полгода зарплаты испанца.
Она составляет 1,7 млн евро в год или 141 600 в месяц. В итоге Абаскаль получит 850 тысяч евро.
Metaratings при этом сообщает, что испанец получит 770 тысяч евро в качестве неустойки.
Абаскаль тренировал «Спартак» с 2022 года.
начинается новый цикл!
напомним это половина годовой зарплаты Сергея Семака
А тут рыжий и спартак поимел и денег стряс. Красавец.
Так вот, в Базеле такого точно нет. Там Абаскаля сделали только И.О. главного тренера, на три месяца, до конца сезона, без всяких неустоек.
Три месяца прошло - Базель нашел другого тренера, а Абаскалю предложили молодежку, на что он и согласился.
Никаких миллионов, никаких неустоек.
Думаю, в других европейских клубах с молодыми начинающими тренерами так же работают, никаких миллионов и неустоек.