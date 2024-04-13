ЦСКА – Балтика где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры ФОНБЕТ Кубок России 16 апреля
Во вторник, 16 апреля, сыграют ЦСКА и Балтика в ответном матче полуфинала ФОНБЕТ Кубка России по футболу.
- Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч-ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют ЦСКА – Балтика
- Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.
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Прогноз на матч ЦСКА – Балтика
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