ЦСКА – Балтика где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры ФОНБЕТ Кубок России 16 апреля

Теги ЦСКА ФОНБЕТ Кубок России Балтика Футбол

Во вторник, 16 апреля, сыграют ЦСКА и Балтика в ответном матче полуфинала ФОНБЕТ Кубка России по футболу.

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Во сколько играют ЦСКА – Балтика

  • Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.

ЦСКА: все новости

Балтика: все новости

ФОНБЕТ Кубок России по футболу: все новости

Прогноз на матч ЦСКА – Балтика

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