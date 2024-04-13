ЦСКА – Балтика, прогноз на матч 16 апреля 2024, Кубок России

Кубок России приближается к решающим матчам. В одной из веток, в так называемом Пути РПЛ пройдут ответные матчи полуфиналов: 16 апреля пройдет вторая игра между ЦСКА и «Балтикой», а 17 апреля – между «Спартаком» и «Зенитом». Обратим внимание на встречу между «армейцами» и калининградским клубом: первый матч завершился победой ЦСКА 1:0. Владимир Федотов против Сергея Игнашевича. Чья дружина выйдет в финал Пути РПЛ?

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ЦСКА

В первом матче этих команд ЦСКА победил за счет гола Виктора Давилы на 39-й минуте: чилиец . В 21 матче за ЦСКА он уже забил 4 мяча и отдал 5 голевых передач: неудивительно, что за ним могут следить и команды из Европы. Тем не менее, счет крайне скользкий: даже уровень противника не дает гарантий того, что подопечные Владимира Федотова пройдут в финал Пути РПЛ. Счет мог быть гипотетически и 2:0, если бы VAR не отменил пенальти на Антоне Заболотном в концовке первого тайма.

Минувший тур РПЛ, а именно матч ЦСКА против «Локомотива» порадовал нейтральных болельщиков и зрителей сразу шестью голами. Но не порадовал ни «железнодорожников», упустивших преимущество в виде счета 3:1, ни «армейцев», которые показывали невнятную игру (или даже отсутствие таковой) и лишь после выхода Заболотного смогли огромными усилиями уйти от поражения. Игорь Акинфеев и вовсе провел неважный матч.

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Балтика

Уровень соперника по Кубку очень серьезный: калининградцы выставляли основной состав на матч против ЦСКА. Несмотря на поражение в первом матче, все еще все может измениться. Предыдущий тур РПЛ заставил задуматься многих, в том числе и тренера ЦСКА Владимира Федотова. «Балтика» разнесла «Ахмат» со счетом 7:1 и даже установила рекорд чемпионатов России в XXI веке, став первой командой, которая забила пять мячей в первом тайме. Федотов действительно удивился такому результату.

Помимо пяти мячей в первом тайме, есть еще одно приятное достижение у калининградцев – хет-трик Алекса Фернандеса. До него в чемпионатах России у «Балтики» оформлял хет-трик в 1996 году Сергей Булатов в ворота самарских «Крыльев Советов». Голами в матче также отметились Анхело Энрикес, Юрий Ковалев, Виталий Лисакович и Максим Кузьмин; у грозненцев единственный гол забил Святослав Ковачев. Можно считать, что корни победы кроются в том, что тренер «Ахмата» Магомед Адиев проводит лишь второй матч у руля команды и не освоился… Но как говорил Константин Зырянов, три очка не пахнут. Посмотрим, удастся ли одержать нужную победу в Кубке.

Прогноз

ВЭБ Арена примет ответный матч полуфинала Пути РПЛ Кубка России 16 апреля, начало матча в 19:30. Представим краткий анализ предстоящего матча от BetBoom. Номинальным фаворитом значится, разумеется, ЦСКА с коэффициентом 1.58 на свою победу (какое-то время 14 апреля он составлял 1.54). Любая победа «армейцев» снимет вопрос о финалисте Пути РПЛ. Ничья также будет в пользу команды Федотова: кэф на нее составляет 4.01 (какое-то время находился на отметке 3.9). Ну а вот от того, какую победу одержит «Балтика», будет зависеть, перейдет ли игра в овертайм или же калининградцы прорвутся в финал. Вне зависимости от этого кэф на победу «Балтики» составляет 6.17 (был ниже и составлял 6). К сожалению, BetBoom не предложит в этот раз кэф на победителя по сумме двух встреч.

По тоталам имеем следующие характеристики: оптимальной будет ставка на тоталы больше/меньше 2.5 с кэфами 2.07 и 1.78 (было 2.02 и 1.74). Максимально возможным кэфом будет кэф 6.73 на тотал больше 4.5 (а был даже 6.6): мы его уже увидели в предыдущем туре. Другой вопрос, допустит ли очередные провалы чья-либо оборона в этот раз… тем более что времени на восстановление и подготовку к кубковому матчу дается всего ничего.

Давайте пройдемся по предыдущим матчам ЦСКА. Возьмем не пять, а шесть матчей (причина будет объяснена чуть ниже).

8 марта. РПЛ. Крылья Советов 0:2 ЦСКА.

12 марта. Кубок России. ЦСКА 2:0 Ростов

30 марта. РПЛ. Сочи 2:2 ЦСКА

3 апреля. Кубок России. Балтика 0:1 ЦСКА

7 апреля. РПЛ. ЦСКА 4:1 Факел

13 апреля. РПЛ. Локомотив 3:3 ЦСКА

В гостях «армейцам» пока не шибко везет, несмотря на беспроигрышную серию из 7 встреч во всех турнирах. Из трех предыдущих туров в двух турах были потеряны 4 очка итого. Да и с «Балтикой» игра тоже не идеально шла. Но домашние трибуны, с другой стороны, могут и лишить калининградцев какой-либо надежды проползти. Что касается тоталов, то тотал больше 3.5 (предлагался за 3.47, теперь за 3.54) сработал не два, а три раза в предыдущих матчах.

А теперь взглянем на предыдущие игры «Балтики». Хотелось бы взять пять и там, и там, но мы возьмем по шесть матчей: одна игра «Балтики» носила товарищеский характер и официальной не была.

14 марта. Кубок России. Локомотив 1:1 Балтика (пенальти 6:7)

22 марта. Товарищеский матч. Балтика 3:1 Динамо Минск

30 марта. РПЛ. Балтика 2:0 Пари НН

3 апреля. Кубок России. Балтика 0:1 ЦСКА

7 апреля. РПЛ. Зенит 1:0 Балтика

13 апреля. РПЛ. Ахмат 1:7 Балтика

Что имеем? Калининградцы прошли по пенальти «Локомотив», не раскиснув после гола Наира Тикнизяна и сравняв счет благодаря Даниле Козлову. Были две неудачи подряд «Балтики» с сильными командами, ну а далее известная история с «Ахматом». Крупный тотал был только один раз, в остальных случаях (не учитывая тот самый товарищеский с минчанами) тотал меньше 2.5. Ну или даже меньше 3 (кэф строго 1.43).

Продолжим разговор в виде индивидуальных тоталов. Ставки на авторов голов пока не принимаются, зато тотал можно предположить. Ожидается, что забивать будет в лучшем случае только одна команда (кэф 1.74 на это событие против 2.1 на то, что команды все-таки обменяются голами). От ЦСКА ждут тотал либо больше 1.5 за 1.82, либо меньше 1.5 за 2. Хотя в шести встречах команды Федотова тотал больше 1.5 был реализован 5 раз. Варианты больше 2 и меньше 2 предлагаются с кэфами 2.6 и 1.5 соответственно. У «Балтики» вообще все печально: 3.36 на тотал больше 1 против 1.33 на тотал меньше 1. Как сказали бы люди высокой культуры, no comments. Как сказали бы знатоки Интернет-жаргона, nuff said. Также предполагается фора в исполнении Федотова и ко (-1) с кэфом 1.98; у подопечных Игнашевича гипотетическая фора (+1) с кэфом 1.86.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 2.5 за 2.07.

Трудно предполагать, что ЦСКА не удержит победу, хотя чудо в исполнении «Балтики» мы уже наблюдали, когда она дважды сгоняла ничью с «Локомотивом» и прошла по пенальти. Что ж, в этом случае в случае разницы в один мяч в пользу «Балтики» ей дадут шанс проверить еще раз навыки пенальти. Но пока что мы ограничимся тоталом больше 2.5: «армейцы» и калининградцы уже зрелищный матч выдали в РПЛ, пора и в Кубке пошуметь.

Где смотреть матч ЦСКА – Балтика

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