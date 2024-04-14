Погребняк об РПЛ: «Есть «Зенит» и все остальные. За семь туров всякое может произойти, но не в нашем чемпионате» 

Теги Зенит Павел Погребняк премьер-лига Россия Краснодар Футбол

Павел Погребняк считает, что у «Зенита» нет конкурентов в Мир РПЛ.

В субботу петербуржцы обыграли «Краснодар» (2:1) и лидируют в таблице с 4-очковым отрывом.

— В нашем чемпионате есть «Зенит» и все остальные. Хотя после первого «Краснодар» был хорош.

— Второй тайм и отрыв в четыре очка говорят, что «Зенит» — чемпион?

— Чемпион ли «Зенит»? Понятно, что скажу банальные вещи: впереди еще семь туров, всякое может произойти. Но не в нашем чемпионате.

— Значит, вас как болельщика можно уже поздравлять?

— Рано еще (смеется). Но шаг сделан хороший, – сказал экс-форвард «Зенита».

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3 комментария
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Джикия после 3-его тура: есть Спартак и есть все остальные
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Теперь если Зенит упустит чемпионство,то только из-за своей расхлябаности и вальяжности.
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"Хотя после первого Краснодар был хорош... " - тура, круга, тайма - кто как понимает...
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