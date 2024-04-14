Погребняк об РПЛ: «Есть «Зенит» и все остальные. За семь туров всякое может произойти, но не в нашем чемпионате»
Павел Погребняк считает, что у «Зенита» нет конкурентов в Мир РПЛ.
В субботу петербуржцы обыграли «Краснодар» (2:1) и лидируют в таблице с 4-очковым отрывом.
— В нашем чемпионате есть «Зенит» и все остальные. Хотя после первого «Краснодар» был хорош.
— Второй тайм и отрыв в четыре очка говорят, что «Зенит» — чемпион?
— Чемпион ли «Зенит»? Понятно, что скажу банальные вещи: впереди еще семь туров, всякое может произойти. Но не в нашем чемпионате.
— Значит, вас как болельщика можно уже поздравлять?
— Рано еще (смеется). Но шаг сделан хороший, – сказал экс-форвард «Зенита».