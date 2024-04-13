Арсен Захарян: «Я бы хотел, чтобы конфликт закончился, наступил мир и все жили нормально»
Арсен Захарян высказался о политической ситуации в мире.
– Как ты оцениваешь ситуацию в своей стране, слушая новости каждый день?
– Это очень тяжелая ситуация, но, к сожалению, я ничего не могу поделать. Вот почему я должен сосредоточиться на том, что я могу делать, а именно играть в футбол и делать это хорошо. Это должен быть мой вклад.
– Какие новости ты хотел бы услышать?
– Я бы хотел, чтобы конфликт закончился, чтобы наконец наступил мир и все жили нормально.
– Какой была твоя собственная история, история твоих родителей?
– Да, война вошла и в мою жизнь. Моим родителям пришлось бежать из своей страны, Армении, когда началась война с Азербайджаном.
– Были ли у тебя какие-либо проблемы в последние месяцы из-за твоего происхождения?
– Нет, правда в том, что у меня не было никаких проблем.
– Военная служба в России обязательна, тебе нужно ее проходить?
– Нет, потому что я учусь на спортивного менеджера в российском университете, а в России те, кто получает высшее образование, освобождаются от военной службы, – сказал полузащитник «Реал Сосьедад» и сборной России в интервью Mundo Deportivo.
Я видимо, в другой России жил
Насколько я знаю, нужно получить кандидата или доктора наук, просто вышка не освобождает
как правило, человек с хорошим образованием имеет варианты не служить. и живёт в крупных городах, зарабатывает достаточно.
а те, у кого это образование отсутствует, вынуждены идти на СВО, чтобы заработать, и даже страх не вернуться оттуда, их не смущает.
это реалии, и глупо это отрицать. я лично знаю хорошего человека, моего близкого (по духу, но далекого территориально) товарища, кто был ярым оппозиционером и анти-Путинистом, имеет фотки с Навальным, но по итогу сейчас где-то на передке...
так что сказанное Захой условно, но абсолютно реально
Что сложного?
- бакалавр, магистратура, аспирантура
- вышка и военная кафедра, после офицер в запасе
- вышка и покупку военного билета
"Давайте будем точны." ( Ларин)
Чё я какие-то прописные вещи рассказываю - ты с Луны свалился что-ли, если не знаешь сам ?