Арсен Захарян: «Я бы хотел, чтобы конфликт закончился, наступил мир и все жили нормально»

Теги Реал Сосьедад Ла Лига Сборная России по футболу Политика Арсен Захарян Футбол

Арсен Захарян высказался о политической ситуации в мире.

– Как ты оцениваешь ситуацию в своей стране, слушая новости каждый день?

– Это очень тяжелая ситуация, но, к сожалению, я ничего не могу поделать. Вот почему я должен сосредоточиться на том, что я могу делать, а именно играть в футбол и делать это хорошо. Это должен быть мой вклад.

– Какие новости ты хотел бы услышать?

– Я бы хотел, чтобы конфликт закончился, чтобы наконец наступил мир и все жили нормально.

– Какой была твоя собственная история, история твоих родителей?

– Да, война вошла и в мою жизнь. Моим родителям пришлось бежать из своей страны, Армении, когда началась война с Азербайджаном.

– Были ли у тебя какие-либо проблемы в последние месяцы из-за твоего происхождения?

– Нет, правда в том, что у меня не было никаких проблем.

– Военная служба в России обязательна, тебе нужно ее проходить?

– Нет, потому что я учусь на спортивного менеджера в российском университете, а в России те, кто получает высшее образование, освобождаются от военной службы, – сказал полузащитник «Реал Сосьедад» и сборной России в интервью Mundo Deportivo. 

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82 комментария
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"В России те, кто получает высшее образование, освобождаются от военной службы"
Я видимо, в другой России жил
+121
-17
+104
> России те, кто получает высшее образование, освобождаются от военной службы

Насколько я знаю, нужно получить кандидата или доктора наук, просто вышка не освобождает
+35
-1
+34
Ответ JohnStelzner
"В России те, кто получает высшее образование, освобождаются от военной службы" Я видимо, в другой России жил
все по делу сказано.

как правило, человек с хорошим образованием имеет варианты не служить. и живёт в крупных городах, зарабатывает достаточно.

а те, у кого это образование отсутствует, вынуждены идти на СВО, чтобы заработать, и даже страх не вернуться оттуда, их не смущает.

это реалии, и глупо это отрицать. я лично знаю хорошего человека, моего близкого (по духу, но далекого территориально) товарища, кто был ярым оппозиционером и анти-Путинистом, имеет фотки с Навальным, но по итогу сейчас где-то на передке...

так что сказанное Захой условно, но абсолютно реально
+40
-19
+21
Ответ JohnStelzner
"В России те, кто получает высшее образование, освобождаются от военной службы" Я видимо, в другой России жил
Видимо, в другой, раз не знаешь, что учеба дает отсрочку
+16
-1
+15
Ответ JohnStelzner
"В России те, кто получает высшее образование, освобождаются от военной службы" Я видимо, в другой России жил
Учусь = освобождает
Что сложного?
+15
-1
+14
Правильные слова, моё уважение
+13
-3
+10
Вроде человек прямо сказал: освобождаются от призыва те, кто ПОЛУЧАЕТ образование. Захарян его ПОЛУЧАЕТ. Не получил, получает. Но нет, добрая часть комментаторов "живет в другой России"
+8
-1
+7
Ответ JohnStelzner
"В России те, кто получает высшее образование, освобождаются от военной службы" Я видимо, в другой России жил
Это он не в той жил
+8
-2
+6
Есть три вариант не служить после вышки:
- бакалавр, магистратура, аспирантура
- вышка и военная кафедра, после офицер в запасе
- вышка и покупку военного билета
+5
0
+5
Ответ RembaXXX
Он так высказался, чтобы его с Испании не вышвырнули и в РФ уголовное дело не возбудили, попытка на 2х стульях усидеть.
Он сказал, что хочет, чтобы конфликт закончился и наступил мир, что не так?
+6
-2
+4
Ответ riverman1980
Не знаю ни одного, кто бы с высшим образованием пошел служить.
Ты на приколе? Я после высшего пошёл служить, в моей роте таких полно было
+4
0
+4
Спортс, пора притягивать, взять, например, интервью у иранского игрока ЦСКА)
+3
0
+3
Ответ Хызыр
> России те, кто получает высшее образование, освобождаются от военной службы Насколько я знаю, нужно получить кандидата или доктора наук, просто вышка не освобождает
Захаряну 20 лет, он еще по возрасту учится.
+3
0
+3
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Насколько я знаю, в России нет такого закона
Когда учишься на высшее то дают отсрочку, учишься на бакалавра, потом на магистра, потом идешь в аспирантуру и все это время будет отсрочка, получается примерно 9 лет
+3
0
+3
Ответ riverman1980
Когда Зеленский уйдет так и будет.
Ага, как до этого Порошенко.
+3
0
+3
Ответ riverman1980
Когда Зеленский уйдет так и будет.
Царь то никогда, никуда, не уйдет, увы
+7
-4
+3
Ответ Хызыр
> России те, кто получает высшее образование, освобождаются от военной службы Насколько я знаю, нужно получить кандидата или доктора наук, просто вышка не освобождает
Захарян имел ввиду, что пока ты учишься, тебя не могут призвать служить.
+2
0
+2
Ответ Хызыр
> России те, кто получает высшее образование, освобождаются от военной службы Насколько я знаю, нужно получить кандидата или доктора наук, просто вышка не освобождает
Либо магистратура, либо наличие военной кафедры.
+4
-2
+2
Я бы хотел чтобы люди придумали другие способы разрешения конфликтов
+2
0
+2
Решил закончить карьеру в сборной?🤔
+5
-3
+2
Ответ RembaXXX
Не устаю восхищаться безудержному оптимизму у патриотов, так держать!
Ну да, на ютубчике же сказали, что все у 405-1 хорошо🤡🤡🤡
+3
-1
+2
Ответ Alexander Zavgorodniy
Царь то никогда, никуда, не уйдет, увы
Только он говорит про войну Армении и Азера
+1
0
+1
Ответ Alexander Zavgorodniy
Царь то никогда, никуда, не уйдет, увы
Для либералов, увы, да )
+4
-3
+1
Ответ ss_podonok
цахал быстро их раком поставит
ахах 😁 они полгода с анклавом ничего не могут сделать!
+1
0
+1
Ответ RembaXXX
Не устаю восхищаться безудержному оптимизму у патриотов, так держать!
То по вашему мнению Украина когда нибудь станет прежней?
+2
-1
+1
Ответ vit_po@bk.ru
Есть три вариант не служить после вышки: - бакалавр, магистратура, аспирантура - вышка и военная кафедра, после офицер в запасе - вышка и покупку военного билета
Ещё негодность забыли
+1
0
+1
Ответ Франк Небо
в России те, кто ПОЛУЧАЕТ высшее образование, освобождаются от военной службы. Глагол ПОЛУЧАЕТ означает действие, которое происходит СЕЙЧАС. То есть с пар студента в армию забирать никто не будет. Об этом Захарян говорит
Это называется "отсрочка", а не "освобождение".
"Давайте будем точны." ( Ларин)
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Ответ Tollie
все по делу сказано. как правило, человек с хорошим образованием имеет варианты не служить. и живёт в крупных городах, зарабатывает достаточно. а те, у кого это образование отсутствует, вынуждены идти на СВО, чтобы заработать, и даже страх не вернуться оттуда, их не смущает. это реалии, и глупо это отрицать. я лично знаю хорошего человека, моего близкого (по духу, но далекого территориально) товарища, кто был ярым оппозиционером и анти-Путинистом, имеет фотки с Навальным, но по итогу сейчас где-то на передке... так что сказанное Захой условно, но абсолютно реально
Тут речь о службе по призыву как бы. Универ освобождает от неё только при наличии военной кафедры, которая есть далеко не везде. Все остальные просто дают отсрочку на период учёбы, при чём только в первый раз.
Чё я какие-то прописные вещи рассказываю - ты с Луны свалился что-ли, если не знаешь сам ?
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Ответ Tollie
образование закладывает определённую базу в мышлении, некий кругозор, способность находить решения в разных ситуациях. плюс, если речь про крупные сильные вузы - ещё и окружение. как правило, люди, имеющие всё это, не служат, достаточно зарабатывают, причём без необходимости уезжать ко всяким грузинам и казахам ☝️😉
Интересно какую это базу в мышлении закладывают? Я вот смотрю на лидеров мнений, все там с вышкой и не одной, но от этого не перестают нести ахинею, хотя их злой и очень понятный умысел должен быть понят всеми людьми с вышкой, но чет это не так.
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