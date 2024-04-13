Арсен Захарян: «Я бы хотел, чтобы конфликт закончился, наступил мир и все жили нормально»

Арсен Захарян высказался о политической ситуации в мире.

– Как ты оцениваешь ситуацию в своей стране, слушая новости каждый день?

– Это очень тяжелая ситуация, но, к сожалению, я ничего не могу поделать. Вот почему я должен сосредоточиться на том, что я могу делать, а именно играть в футбол и делать это хорошо. Это должен быть мой вклад.

– Какие новости ты хотел бы услышать?

– Я бы хотел, чтобы конфликт закончился, чтобы наконец наступил мир и все жили нормально.

– Какой была твоя собственная история, история твоих родителей?

– Да, война вошла и в мою жизнь. Моим родителям пришлось бежать из своей страны, Армении, когда началась война с Азербайджаном.

– Были ли у тебя какие-либо проблемы в последние месяцы из-за твоего происхождения?

– Нет, правда в том, что у меня не было никаких проблем.

– Военная служба в России обязательна, тебе нужно ее проходить?

– Нет, потому что я учусь на спортивного менеджера в российском университете, а в России те, кто получает высшее образование, освобождаются от военной службы, – сказал полузащитник «Реал Сосьедад» и сборной России в интервью Mundo Deportivo.