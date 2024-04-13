Тренер «Сосьедада» Альгуасиль: «Захарян становится топ-игроком. Я предупреждал, что у него огромный потенциал»

Главный тренер «Реал Сосьедад» отметил потенциал Арсена Захаряна.

«Я вижу, что у Захаряна все хорошо. Я предупреждал вас, что у него огромный потенциал, который не замечали.

Ему было трудно адаптироваться, но процесс идет. Захарян становится игроком топ-уровня», – сказал Иманоль Альгуасиль.

В последних двух матчах чемпионата Испании Захарян забил гол и сделал одну результативную передачу.

Полную статистику 20-летнего россиянина можно изучить здесь.