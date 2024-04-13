Тренер «Сосьедада» Альгуасиль: «Захарян становится топ-игроком. Я предупреждал, что у него огромный потенциал»

Теги Реал Сосьедад Ла Лига Иманоль Альгуасиль Арсен Захарян Футбол

Главный тренер «Реал Сосьедад» отметил потенциал Арсена Захаряна.

«Я вижу, что у Захаряна все хорошо. Я предупреждал вас, что у него огромный потенциал, который не замечали.

Ему было трудно адаптироваться, но процесс идет. Захарян становится игроком топ-уровня», – сказал Иманоль Альгуасиль.

В последних двух матчах чемпионата Испании Захарян забил гол и сделал одну результативную передачу.

Полную статистику 20-летнего россиянина можно изучить здесь.

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12 комментариев
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Молодец пацан 👏
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Браво, Арсен! 👏👏👏
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Похоже, разрывает даже на тренировках.
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Предупреждали же, ведь подрастает конкурент Месси за ЗМ
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Арсен красавчик!
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Ему было трудно адаптироваться, но процесс пройдет, и Захарян становится игрок уровня»
Мой глаз поломка, склонения в школе не проходить?
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Так держать.Главное нос не задирать а работать и работать.
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Пример, что нормальным игрокам надо покидать Газпром Лигу
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ох прям топ )
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Этот тренер пустословить не станет. Молодчик Арсен, не останавливайся!🙌
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💪
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