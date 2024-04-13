Тебас о симуляциях: «Обманом заработать пенальти – значит быть мошенником в спорте, это должно быть наказуемо. В Англии симуляции наказываются общественностью»
Хавьер Тебас заявил, что симуляции в футболе нужно искоренять.
«В Англии симуляции наказываются общественностью. Все, что связано с мошенничеством, должно быть наказуемо. Это нужно искоренить.
Обманом заработать пенальти – это значит быть мошенником в спорте», – сказал глава Ла Лиги Хавьер Тебас.
Глава Ла Лиги Тебас не пойдет на новый срок, если Суперлига умрет: «Если же нет, постараюсь остаться. Это этический вопрос»
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