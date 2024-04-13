Тебас о симуляциях: «Обманом заработать пенальти – значит быть мошенником в спорте, это должно быть наказуемо. В Англии симуляции наказываются общественностью»

Теги премьер-лига Англия Барселона Реал Мадрид Ла Лига судьи Хавьер Тебас Футбол

Хавьер Тебас заявил, что симуляции в футболе нужно искоренять.

«В Англии симуляции наказываются общественностью. Все, что связано с мошенничеством, должно быть наказуемо. Это нужно искоренить.

Обманом заработать пенальти – это значит быть мошенником в спорте», – сказал глава Ла Лиги Хавьер Тебас.

Глава Ла Лиги Тебас не пойдет на новый срок, если Суперлига умрет: «Если же нет, постараюсь остаться. Это этический вопрос»

Тебас о государственных клубах: «Если бы Ла Лига прекратила эту борьбу, у испанского и европейского футбола возникли бы проблемы. Нечестная конкуренция усложняет ситуацию»

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1 комментарий
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Ох помню как Английское общество возмущалось заработанному пенальти МС в игре с Шахтером. Всей страной на протест вышли
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