Хавьер Тебас: «Лучшие игроки всегда в Ла Лиге. Даю 99,99%, что Мбаппе окажется в «Реале». С Холандом сложнее – он не так долго пробыл в «Сити»
Хавьер Тебас заявил, что в Ла Лиге выступают лучшие футболисты.
«Лучшие футболисты всегда играют в Ла Лиге, если вы спросите меня. Даю 99,99%, что Мбаппе окажется в «Мадриде».
С Холандом, на мой взгляд, все сложнее в краткосрочной перспективе. Он не так долго пробыл в «Сити», чтобы рассматривать вариант с переездом», – сказал глава Ла Лиги Хавьер Тебас.
Тебас о Рубиалесе: «Это нормально, когда мужчина устраивает оргии с женщинами? Нет. Это культурная проблема»
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И гордится достижениями, к которым не имеет никакого отношения.
За Ла Лигой только большой испаноязычный мир.