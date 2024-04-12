Хавьер Тебас: «Лучшие игроки всегда в Ла Лиге. Даю 99,99%, что Мбаппе окажется в «Реале». С Холандом сложнее – он не так долго пробыл в «Сити»

Хавьер Тебас заявил, что в Ла Лиге выступают лучшие футболисты.

«Лучшие футболисты всегда играют в Ла Лиге, если вы спросите меня. Даю 99,99%, что окажется в « ».

С Холандом, на мой взгляд, все сложнее в краткосрочной перспективе. Он не так долго пробыл в « », чтобы рассматривать вариант с переездом», – сказал глава Ла Лиги Хавьер Тебас.

Тебас о Рубиалесе: «Это нормально, когда мужчина устраивает оргии с женщинами? Нет. Это культурная проблема»

Тебас о деле Негрейры: «Барсу» понизили бы в классе, если бы не истек срок давности. Сам факт выплат – преступление»