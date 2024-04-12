Хавьер Тебас: «Лучшие игроки всегда в Ла Лиге. Даю 99,99%, что Мбаппе окажется в «Реале». С Холандом сложнее – он не так долго пробыл в «Сити»

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Хавьер Тебас заявил, что в Ла Лиге выступают лучшие футболисты.

«Лучшие футболисты всегда играют в Ла Лиге, если вы спросите меня. Даю 99,99%, что Мбаппе окажется в «Мадриде».

С Холандом, на мой взгляд, все сложнее в краткосрочной перспективе. Он не так долго пробыл в «Сити», чтобы рассматривать вариант с переездом», – сказал глава Ла Лиги Хавьер Тебас.

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17 комментариев
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Тебас тормозит развитие чемпионата Испании
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Мечта Тебаса - всех лучших игроков мира в Реал, а Барсу в Сегунду.
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Ла Лига даже близко не АПЛ. А если смотреть на средний уровень то и Серия А лучше.
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Поэтому по оценке Трансфермаркта состав Ла Лиги дешевле два раза сравнении с АПЛ
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Тебас много лет не развивает Ла Лигу, скорее наоборот.
И гордится достижениями, к которым не имеет никакого отношения.
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Так это всё не благодаря, а вопреки Тебасу же.
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Да где лучшие то, только игроки барсы и реала на слуху, ну ещё человек 5 из других клубов, конкретно не слежу ни за одним еврочемпов, но по новостям или в майскор, в других чемпах мне игроки более известны, чем в ла лиге
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«Лучшие игроки всегда в Ла Лиге. Даю 99,99%, что Мбаппе окажется в «Реале». С Холандом сложнее – он не лучший игрок».
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Что за бред сивой кобылы? Это у нас Чучумени где-то лучший игрок? или какой нибудь Менди? Модрич, который на пике считался в АПЛ игроком чуть выше среднего в Ла лиге возносится,как кудесник мяча
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Думаю Мбаппе нужно начать сомневаться. За АПЛ сила. В растущей Азии АПЛ намного популярнее.

За Ла Лигой только большой испаноязычный мир.
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Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
Комментарий скрыт
Ты сравниваешь всех по меркам Рона и Месси походу. Но такие я думаю ещё не скоро появятся. Килиан по сравнению с ними так же далеко не лучший.
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Ответ NartApsua
Мечта Тебаса - всех лучших игроков мира в Реал, а Барсу в Сегунду.
Да, поэтому Мадрид единственный клуб Ла Лиги который ведёт открытыю войну против Тебаса.
+5
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Ответ ман сити фейк
Поэтому по оценке Трансфермаркта состав Ла Лиги дешевле два раза сравнении с АПЛ
Так трансфермаркет всегда днарям из АПЛ цену в оверпрайс ставит, потому что условный Крис Вуд с 3мя голами в сезоне там стоит 30 млн, а Сорлот с 10-15 голами в Ла Лиге стоит 10 млн:)) Проблема Ла Лиги в том, что испаноговорящее население более бедное и не может себе позволить платить на внутреннем рынке столько, сколько платят англичане:) Плюс опять же жадный реал все сделки блокирует по равному распределению дохода:)
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