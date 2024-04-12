Тебас о Суперлиге: «Перес никогда не проигрывает, нужно быть настороже. Этот проект напоминает времена феодализма»
Хавьер Тебас поделился мнением о работе президента «Реала» над Суперлигой Европы.
«Флорентино Перес никогда не проигрывает, я всегда об этом говорю. Мы всегда должны быть настороже. Он не останавливается. Сейчас он направил жалобу в Спортивный административный суд Испании.
Проект Суперлиги – это не модель соревнований, а модель управления, в которой один богатейший клуб сменяет другой. Они много зарабатывают и будут делиться с остальными по принципу солидарности.
Это как во времена феодализма, когда был замок [сюзерена] и были вассалы...» – сказал президент Ла Лиги.