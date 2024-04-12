Тебас о Суперлиге: «Перес никогда не проигрывает, нужно быть настороже. Этот проект напоминает времена феодализма»

Теги Реал Мадрид Ла Лига бизнес Хавьер Тебас Флорентино Перес Суперлига Европы Футбол

Хавьер Тебас поделился мнением о работе президента «Реала» над Суперлигой Европы.

«Флорентино Перес никогда не проигрывает, я всегда об этом говорю. Мы всегда должны быть настороже. Он не останавливается. Сейчас он направил жалобу в Спортивный административный суд Испании.

Проект Суперлиги – это не модель соревнований, а модель управления, в которой один богатейший клуб сменяет другой. Они много зарабатывают и будут делиться с остальными по принципу солидарности.

Это как во времена феодализма, когда был замок [сюзерена] и были вассалы...» – сказал президент Ла Лиги.

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11 комментариев
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Ты бы с таким трепетом за Ла Лигой следил, а не за Суперлигой, испанский футбол жив вопреки этому вредителю, Тебас отличный пример еврочиновника высших спортивных иерархий. Наглый высокомерный кусок. И, что характерно, это не зависит от страны, нации, религии, политики самой страны и всего прочего. Они практически все одинаковые как на подбор.
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По сути, с тем времен мало что в мире поменялось. Богатые богатеют, бедные беднеют
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Не было бы нефтекоманд с раздутыми трансферами может и не было бы этой суперлиги
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Тебас как всегда обсуждает всех вокруг, вместо того, чтобы работать
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Суперлига будет реально хороший проект,при внедрении некоторых новшеств,которые не решаются внести в современный футбол.Например,внесение правил,направленных на увеличение результативности,о которых говорил Арсен Венгер,а так же расширении площади ворот,хотя бы на пол метра во все стороны..Будущему поколению интересней будет смотреть матч,в котором счёт 10-6 ,а не 1-0.
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Ух, когда-то и ЧМ ФИФы воспринимали в штыки. И ЛЧ тоже. Просто от кормушки отрываться не хочется, вот и ноют все. ЛЧ, можно подумать, имеет прям пипец спортивную честность и справедливость, ага. Особенно, после её реформы в следующем сезоне...
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Дон Флорентино будет теперь очень осторожно готовить следующий шаг. Ведь от своей идеи он точно не отказался.
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Идея Ла Лиги во много и появилась у Переса из-за того, что Ла Лига под руководством Тебаса скатывается в говно.
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Ответ игрочишка всея руси
Не было бы нефтекоманд с раздутыми трансферами может и не было бы этой суперлиги
Как раз бы гарантировано была Суперлига.
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Ответ Павел Павлов
Суперлига будет реально хороший проект,при внедрении некоторых новшеств,которые не решаются внести в современный футбол.Например,внесение правил,направленных на увеличение результативности,о которых говорил Арсен Венгер,а так же расширении площади ворот,хотя бы на пол метра во все стороны..Будущему поколению интересней будет смотреть матч,в котором счёт 10-6 ,а не 1-0.
А чего не 100-98 как в Баскетболе?
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Ответ Павел Павлов
Суперлига будет реально хороший проект,при внедрении некоторых новшеств,которые не решаются внести в современный футбол.Например,внесение правил,направленных на увеличение результативности,о которых говорил Арсен Венгер,а так же расширении площади ворот,хотя бы на пол метра во все стороны..Будущему поколению интересней будет смотреть матч,в котором счёт 10-6 ,а не 1-0.
Ценность футбола как раз в огромной ценности гола, а это путь к понижению этой ценности. Например, в гэльском футболе можно забить гол в нижние ворота с вратарём (3 очка), а можно в верхние, как в регби и амфуте (1 очко) – и подавляющее большинство ударов – дальние в верхние. Ваше предложение приведёт к тому, что цениться начнут игроки одного навыка – дальнего удара. Роль вратаря сильно упадёт, поэтому главной целью теперь будет накрытие такого бьющего защитниками. Высокий прессинг уже не эффективен, низкий блок тоже – всем нужен реактивный средний блок, как у Атлетико Симеоне года до 2021. Футбол превращается в побоища, комбинационная игра переживает кризис. Обсуждать великие удары теперь тоже никакого смысла: зачем, если и так все забивают с 30 метров. Это точно привлечёт к футболу больше людей?
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