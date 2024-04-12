Тебас о Ла Лиге: «У нас может быть три полуфиналиста в Лиге чемпионов. Экономически АПЛ – номер один, но в спортивном плане мы очень конкурентоспособны»

Хавьер Тебас высказался о конкурентоспособности Ла Лиги.

В первых матчах 1/4 финала Лиги чемпионов все три испанских клуба не потерпели поражения – « » и « » победили «ПСЖ» (3:2) и «Боруссию» (2:1) соответственно, а «Реал» сыграл вничью с «Сити» (3:3).

«Мы должны выставить счет всем тем, кто каждый год повторяет одну и ту же историю, что мы не будем конкурировать, что эта лига не конкурентоспособна... И вот мы здесь.

Я люблю анализировать в перспективе, на пять или шесть лет вперед. Может быть, прошлый сезон был не столь удачным, но в позапрошлом наш клуб выиграл (Лигу чемпионов – Спортс), а «Вильярреал» дошел до полуфинала. В этом году у нас может быть три полуфиналиста. Мы очень конкурентоспособны, хотя некоторые считают, что это не так.

Для меня важна общая оценка. Да, экономически мы не номер один, это по многим параметрам, но в спортивном плане мы очень конкурентоспособны в Европе», – сказал глава Ла Лиги Хавьер Тебас.

Хавьер Тебас: «Лучшие игроки всегда в Ла Лиге. Даю 99,99%, что Мбаппе окажется в «Реале». С Холандом сложнее – он не так долго пробыл в «Сити»