Тебас о Ла Лиге: «У нас может быть три полуфиналиста в Лиге чемпионов. Экономически АПЛ – номер один, но в спортивном плане мы очень конкурентоспособны»

Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Реал Мадрид Атлетико лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Хавьер Тебас Футбол

Хавьер Тебас высказался о конкурентоспособности Ла Лиги.

В первых матчах 1/4 финала Лиги чемпионов все три испанских клуба не потерпели поражения – «Барселона» и «Атлетико» победили «ПСЖ» (3:2) и «Боруссию» (2:1) соответственно, а «Реал» сыграл вничью с «Сити» (3:3). 

«Мы должны выставить счет всем тем, кто каждый год повторяет одну и ту же историю, что мы не будем конкурировать, что эта лига не конкурентоспособна... И вот мы здесь.

Я люблю анализировать в перспективе, на пять или шесть лет вперед. Может быть, прошлый сезон был не столь удачным, но в позапрошлом наш клуб выиграл (Лигу чемпионов – Спортс), а «Вильярреал» дошел до полуфинала. В этом году у нас может быть три полуфиналиста. Мы очень конкурентоспособны, хотя некоторые считают, что это не так.

Для меня важна общая оценка. Да, экономически мы не номер один, это АПЛ по многим параметрам, но в спортивном плане мы очень конкурентоспособны в Европе», – сказал глава Ла Лиги Хавьер Тебас.

Хавьер Тебас: «Лучшие игроки всегда в Ла Лиге. Даю 99,99%, что Мбаппе окажется в «Реале». С Холандом сложнее – он не так долго пробыл в «Сити»

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15 комментариев
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Это скорее вопреки, а не благодаря тебе
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Атлетико почти не совершает дорогих трансферов и держится на плаву благодаря нескольким топ игрокам и Симеоне. Барса вообще в кризисе и выплывает из дна благодаря академии и свободным агентам. Реал благодаря руководству в финансовом плане не просел и держится на плаву. В чем здесь заслуга Тебаса?
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Твоей заслуги в спортивных успехах ноль. А вот то, что экономически Ла Лига сильно уступает, это в том числе и твоя заслуга.
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Ни в одной паре ещё ничего не решено, а он уже раскрывает свой рот. Может быть как три победителя, так и ноль
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Мужик, чем сильнее ты в этом пытаешься всех убедить, тем сильнее становится понятно, что это не так. Продолжай руинить свою лигу.)
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Примазывается к успехам клубов,ровным счетом ничего не делая для развития Ла Лиги
Балабол
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Ответ maxwad27
Мужик, чем сильнее ты в этом пытаешься всех убедить, тем сильнее становится понятно, что это не так. Продолжай руинить свою лигу.)
А в чем он пытается убедить? Шансов увидеть трёх полуфиналисты от Испании немало. Увидеть трёх от Англии - ноль
Это факты
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Ответ Вадим Бондарук
Испанские команды 10 дней отдыхали перед ЛЧ, все остальные за 3 дня до ЛЧ играли тур в чемпионате, про это забыл упомянуть
Вот это, кстати, можно записать в заслуги Тебаса)
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Испанские команды 10 дней отдыхали перед ЛЧ, все остальные за 3 дня до ЛЧ играли тур в чемпионате, про это забыл упомянуть
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Ответ ScorpionN***
Это скорее вопреки, а не благодаря тебе
А как это оценить? Не факт, что если бы в Испании сейчас было еще 3-4 богатых клуба, то было бы столь уже удачное выступление в ЛЧ. Фактически, в Атлетико, Барсе и Реале играют все сильнейшие испанцы и латиноамериканцы сейчас.
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Ответ samatzakirzyanov
Атлетико почти не совершает дорогих трансферов и держится на плаву благодаря нескольким топ игрокам и Симеоне. Барса вообще в кризисе и выплывает из дна благодаря академии и свободным агентам. Реал благодаря руководству в финансовом плане не просел и держится на плаву. В чем здесь заслуга Тебаса?
Все дорогие трансферы АМ провал, а игроки при Симеоне деградируют.
В кризис залезла сама Барса.
РМ тоже любит свободных агентов.
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Ответ JURAVLI
Ни в одной паре ещё ничего не решено, а он уже раскрывает свой рот. Может быть как три победителя, так и ноль
Точно, впереди паровоза бежит.
На этом уровне, при таких исходах первых матчей - может быть любой исход.
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Ответ JURAVLI
Ни в одной паре ещё ничего не решено, а он уже раскрывает свой рот. Может быть как три победителя, так и ноль
Точно. У немцев может быть два финалиста ЛЧ и победитель ЛЕ, но никто не кричит про лигу.
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