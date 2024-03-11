Головин, Миранчуки, Кузяев, Захарян, Чалов, Тюкавин и Пиняев вызваны в сборную России на игры с Сербией и Парагваем. Соболев и Глушенков не попали в итоговый состав

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Объявлен состав сборной России на игры, которые пройдут 21 и 25 марта.

Тренерский штаб во главе с Валерием Карпиным на матчи с Сербией и Парагваем вызвал следующих игроков:

вратари: Матвей Сафонов («Краснодар»), Андрей ЛуневКарабах»), Александр Максименко («Спартак»);

защитники: Сергей Волков («Краснодар»), Арсен Адамов («Оренбург»), Даниил Хлусевич («Спартак»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Максим Осипенко («Ростов»), Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба – «Локомотив»), Евгений Харин («Ахмат»), Юрий Горшков («Крылья Советов»);

полузащитники: Далер Кузяев («Гавр»), Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Сергей Пиняев (все – «Локомотив»), Данил Глебов ( «Ростов»), Александр Черников («Краснодар»), Данил Пруцев, Антон Зиньковский (оба – «Спартак»), Иван Обляков (ЦСКА), Александр Головин («Монако»), Андрей Мостовой («Зенит»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Арсен Захарян («Реал Сосьедад»);

нападающие: Федор Чалов (ЦСКА), Иван Сергеев («Зенит»), Константин Тюкавин («Динамо»).

Из расширенного списка в итоговый состав не попали Илья Лантратов («Локомотив»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Дмитрий Чистяков («Сочи»), Александр Солдатенков («Крылья Советов»), Дмитрий Скопинцев («Динамо»), Максим Глушенков, Артем Карпукас (оба – «Локомотив»), Никита Кривцов («Краснодар»), Даниил Фомин («Динамо») и Александр Соболев («Спартак»).

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73 комментария
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Унылая пора, игры сборных :(
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Глушенкова надо было звать
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Старинный выбор в пользу Максименко, а не Лантратова
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А причём тут Макси? Что он забыл в СБОРНОЙ???
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+21
Ответ Никита Game
Мой вариант Лунев Хлусевич, Дивеев, Осипенко, Волков Головин Кузяев Миранчук Тюкавин И замены хорошие есть Красивую игру просто покажите парни!
Вдевятером?)
+14
-1
+13
так много игроков из иностранных клубов подтягивают в сборную, аж приятно)
+15
-3
+12
Ответ onegin2007
Унылая пора, игры сборных :(
Для очей разочарованье
+19
-7
+12
Максименко - это прикол такой от ТШ? 😄
+10
-4
+6
Мдааааа без Лантратова и Глушенкова, зато с Сильяновым и Морозовым...
+8
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Ответ salemgaraev27@mail.ru
Глушенкова надо было звать
Вообще не понял, лучший в РПЛ по технике и интеллекту, может травма или семейные обстоятельства...
+11
-5
+6
Где Кокорин ?!?)
+8
-3
+5
Нет Лантратова, но есть Максименко.
Нет Глушенкова, но есть Антон Миранчук и Пиняев.
Где логика - не видать.
+7
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+5
Гегемон наш двумя запасными представлен. Успех клоуна медведева
+16
-12
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Ответ salemgaraev27@mail.ru
Глушенкова надо было звать
Не понятно отсутствие в списке Глушенкова и Лантратова.
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Ответ soldat2212
Гегемон наш двумя запасными представлен. Успех клоуна медведева
На своих циркачей посмотри. Когда игроки Зенита были костяком сборной в Москве ныли. Сейчас игроков мало (а в данное время особо и не надо), опять нытьё. Зато я вчера посмеялся когда Факел деклас устроил
+5
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+3
Где Макс Глущенков??? Валера прикалывается???
+4
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Ответ Даниил Гутин
Только надо ли это им, тому же Головину?
В отличии от тебя пацаны патриоты
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Сложно без большого нападающего
+1
0
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Ответ Чётко_как_чечётка
Вопрос местным знатокам, а какой-нибудь из этих двух матчей пойдёт в зачёт таблицы коэффициентов ФИФА?
Должны оба, если в последний момент что-то не поменяется
+2
-1
+1
Ответ trav
В отличии от тебя пацаны патриоты
У всего должна быть своя цель. Команда, не имеющая возможность участвовать в международных турнирах играет матчи просто ради матчей, это бессмысленно
+3
-2
+1
Ответ Фут.Боль
Да ладно) Макс и Илья будут к Краснодару спокойно готовиться.
Единственный плюс.
+1
0
+1
Ответ Никита Game
Мой вариант Лунев Хлусевич, Дивеев, Осипенко, Волков Головин Кузяев Миранчук Тюкавин И замены хорошие есть Красивую игру просто покажите парни!
Прикольная расстановка 4-3-1. По конспектам Боули?)
+2
-1
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Ответ Jokk
40 летний дед заслуживает участвовать в этом цирке?
Ну этот дед добился ,как видно , большего в жизни ,чем ты...Оттуда и твои комментарии...
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Ответ Jazzzz
Комментарий скрыт
Ваша ирония неуместна, когда нашли достойных соперников.
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Ответ Чётко_как_чечётка
Вопрос местным знатокам, а какой-нибудь из этих двух матчей пойдёт в зачёт таблицы коэффициентов ФИФА?
Оба матча в зачёт.
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Сначала Карпин говорит что мы не будем вызывать игроков 30+ потому что сейчас нет турниров и все на перспективу и берет 32-летнего Лунева из чемпионата Азербайджана, который даже там не всегда в основе выходит, очевидно что он сбитый летчик. Зачем он сам себе противоречит?
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Полузащита норм смотрится, остальное - больно.
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защита конечно ужас полный)
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Лунёв заслуживает,Карабах тащит.
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Глушенкова немного жаль, стал жертвой жесточайшей конкуренции в атакующей зоне! Так-то понятно, что Баринов-Кузяев- Головин, Ал. Миранчук, Захарян, Тюкавин. А кто в воротах и в защите вообще пох, ибо яйца одной категории.
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