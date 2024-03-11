Головин, Миранчуки, Кузяев, Захарян, Чалов, Тюкавин и Пиняев вызваны в сборную России на игры с Сербией и Парагваем. Соболев и Глушенков не попали в итоговый состав

Объявлен состав сборной России на игры, которые пройдут 21 и 25 марта.

Тренерский штаб во главе с Валерием Карпиным на матчи с Сербией и Парагваем вызвал следующих игроков:

– вратари: («Краснодар»), (« »), («Спартак»);

– защитники: Сергей Волков («Краснодар»), («Оренбург»), Даниил Хлусевич («Спартак»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Максим Осипенко («Ростов»), Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба – «Локомотив»), Евгений Харин («Ахмат»), Юрий Горшков («Крылья Советов»);

– полузащитники: Далер Кузяев («Гавр»), Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Сергей Пиняев (все – «Локомотив»), Данил Глебов ( «Ростов»), Александр Черников («Краснодар»), Данил Пруцев, Антон Зиньковский (оба – «Спартак»), Иван Обляков (ЦСКА), Александр Головин («Монако»), Андрей Мостовой («Зенит»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Арсен Захарян («Реал Сосьедад»);

– нападающие: Федор Чалов (ЦСКА), Иван Сергеев («Зенит»), Константин Тюкавин («Динамо»).

Из расширенного списка в итоговый состав не попали Илья Лантратов («Локомотив»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Дмитрий Чистяков («Сочи»), Александр Солдатенков («Крылья Советов»), Дмитрий Скопинцев («Динамо»), Максим Глушенков, Артем Карпукас (оба – «Локомотив»), Никита Кривцов («Краснодар»), Даниил Фомин («Динамо») и Александр Соболев («Спартак»).