Сафонов перед «Зенитом»: «Ключевой матч, будет непросто, но «Краснодар» настроен на победу» 

Матвей Сафонов высказался в преддверии матча «Краснодара» с «Зенитом».

Лидеры Мир РПЛ встретятся в субботу в Краснодаре в рамках 24-го тура.

« » — это наш главный конкурент в таблице, поэтому предстоящий матч можно назвать ключевым. Понятно, что соперник серьезный, с сильным составом. Можно отметить Педро, который в последнее время много забивает. В общем, будет непросто. Но мы настроены на победу.

Как поменялась моя игра после смены главного тренера? Тактически я делаю другие вещи. У нас сейчас по-другому построен выход из обороны. Требования к вратарям в «Краснодаре» не всегда меняются при смене главных тренеров, но сейчас я эту разницу чувствую — в последних двух матчах больше нахожусь с мячом, больше отдаю передач, меня больше задействуют при начале атак. При Ивиче меня так не использовали.

В чем изменился Мусаев после трех лет отсутствия в «Краснодаре»? Я думаю, стал немного прагматичнее», – сказал вратарь « ».