Сафонов перед «Зенитом»: «Ключевой матч, будет непросто, но «Краснодар» настроен на победу» 

Теги Зенит премьер-лига Россия Краснодар Матвей Сафонов Футбол

Матвей Сафонов высказался в преддверии матча «Краснодара» с «Зенитом».

Лидеры Мир РПЛ встретятся в субботу в Краснодаре в рамках 24-го тура.

«Зенит» — это наш главный конкурент в таблице, поэтому предстоящий матч можно назвать ключевым. Понятно, что соперник серьезный, с сильным составом. Можно отметить Педро, который в последнее время много забивает. В общем, будет непросто. Но мы настроены на победу. 

Как поменялась моя игра после смены главного тренера? Тактически я делаю другие вещи. У нас сейчас по-другому построен выход из обороны. Требования к вратарям в «Краснодаре» не всегда меняются при смене главных тренеров, но сейчас я эту разницу чувствую — в последних двух матчах больше нахожусь с мячом, больше отдаю передач, меня больше задействуют при начале атак. При Ивиче меня так не использовали. 

В чем изменился Мусаев после трех лет отсутствия в «Краснодаре»? Я думаю, стал немного прагматичнее», – сказал вратарь «Краснодара».

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2 комментария
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