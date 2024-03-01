Захарян, Головин, Кузяев, Миранчуки, Лунев – в расширенном составе сборной России на Сербию и Парагвай

Назван расширенный состав сборной России на мартовский сбор.

Всего в списке 38 футболистов.

Вратари: Матвей Сафонов («Краснодар»), Илья Лантратов («Локомотив»), Андрей Лунев («Карабах»), Александр Максименко («Спартак»).

Защитники: Сергей Волков («Краснодар»), Арсен Адамов («Оренбург»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Даниил Хлусевич («Спартак»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Дмитрий Чистяков («Сочи»), Максим Осипенко («Ростов»), Александр Солдатенков, Юрий Горшков (оба – «Крылья Советов»), Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба – «Локомотив»), Евгений Харин («Ахмат»), Дмитрий Скопинцев («Динамо»).

Полузащитники: Далер Кузяев («Гавр»), Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Сергей Пиняев, Максим Глушенков, Артем Карпукас (все – «Локомотив»), Данил Глебов («Ростов»), Александр Черников, Никита Кривцов (оба – «Краснодар»), Данил Пруцев, Антон Зиньковский (оба – «Спартак»), Иван Обляков (ЦСКА), Александр Головин («Монако»), Андрей Мостовой («Зенит»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Даниил Фомин («Динамо»), Арсен Захарян («Реал Сосьедад»).

Нападающие: Федор Чалов (ЦСКА), Александр Соболев («Спартак»), Иван Сергеев («Зенит»), Константин Тюкавин («Динамо»).

сыграет два товарищеских матча в Москве – 21 марта с Сербией, а 25 марта – Парагваем.