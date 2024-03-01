Захарян, Головин, Кузяев, Миранчуки, Лунев – в расширенном составе сборной России на Сербию и Парагвай

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Назван расширенный состав сборной России на мартовский сбор.

Всего в списке 38 футболистов. 

Вратари: Матвей Сафонов («Краснодар»), Илья Лантратов («Локомотив»), Андрей Лунев («Карабах»), Александр Максименко («Спартак»).

Защитники: Сергей Волков («Краснодар»), Арсен Адамов («Оренбург»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Даниил Хлусевич («Спартак»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Дмитрий Чистяков («Сочи»), Максим Осипенко («Ростов»), Александр Солдатенков, Юрий Горшков (оба – «Крылья Советов»), Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба – «Локомотив»), Евгений Харин («Ахмат»), Дмитрий Скопинцев («Динамо»).

Полузащитники: Далер Кузяев («Гавр»), Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Сергей Пиняев, Максим Глушенков, Артем Карпукас (все – «Локомотив»), Данил Глебов («Ростов»), Александр Черников, Никита Кривцов (оба – «Краснодар»), Данил Пруцев, Антон Зиньковский (оба – «Спартак»), Иван Обляков (ЦСКА), Александр Головин («Монако»), Андрей Мостовой («Зенит»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Даниил Фомин («Динамо»), Арсен Захарян («Реал Сосьедад»).

Нападающие: Федор Чалов (ЦСКА), Александр Соболев («Спартак»), Иван Сергеев («Зенит»), Константин Тюкавин («Динамо»).

Сборная России сыграет два товарищеских матча в Москве – 21 марта с Сербией, а 25 марта – Парагваем.

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46 комментариев
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Ответ Макс Фет
он топ
Скорее, что тут Максименко делает?
+17
-1
+16
Смешнее Максименко было бы увидеть только Джикию
+24
-11
+13
Миранчуку надо отказываться. Только начал регулярно играть в Аталанте, а если уедет в сборную, то выпадет из тренировочного процесса в клубе и рискует опять вернуться к пятиминутным выходам на замену.
+10
-2
+8
Ответ Ксяоми Ноутов
Лунев тут что забыл?
он топ
+11
-5
+6
На мой взгляд, Дивееву надо сначала полностью восстановиться и вернуться к стабильной игровой форме в ЦСКА, а потом уже можно его вызывать в сборную.
+5
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+4
Наконец то нормальные соперники! Отлично и удачи)
+5
-2
+3
Жаль, что не участвуем в официальных соревнованиях.
Эта сборная могла бы играть на бумаге в яркий футбол.
Условно.
Чалов либо Тюкавин в нападение, под ними тройка креативных игроков в виде Головина, Миранчука и Закаряна. В опорной Кузяев и Фомин/Глебов.
Караваев справа в защите, в центре Дивеев, еще две позиции в защиты спорные, здесь варианты разные.
На воротах Сафонов.
Кажется, эта сборная могла бы играть в привлекательный футбол.
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Найс составчик
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8 человек из Локо! 💪 Ненахова при этом не вызывает походу специально за дружбу с Дзюбой! Он явно сильнее некоторых крайков из списка и уж точно заслужил быть ХОТЯБЫ в расширенном списке!
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Где Сапогов? Потерялся парень
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Как же мы без Джикии-то? Кто привозить будет?
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Дивеев только после травмы , стоило ли включать , даже в расширенный , пусть возвращается в кондиции , ещё концовка сезона впереди
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Ответ Ковид 07.10.52
Смешно, еще ни одной официальной игры не провели клубы, а уже состав. Главный тренер со сборов не вылезал, семью спасал, на Родину вывозил, посмотреть точно никого не мог.
Чего тебе смешно то? Игра через 3 недели. Два тура просматривать будет. А выбор тут и так более менее очевиден. Смешно ему.
+2
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Ответ Кирилл
На мой взгляд, Дивееву надо сначала полностью восстановиться и вернуться к стабильной игровой форме в ЦСКА, а потом уже можно его вызывать в сборную.
Слишком мало ЦЗ доступных, вот и зовут Дивея
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Ответ Кирилл
На мой взгляд, Дивееву надо сначала полностью восстановиться и вернуться к стабильной игровой форме в ЦСКА, а потом уже можно его вызывать в сборную.
Он восстановился, практически все товарняки сыграл.
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Ответ Человек1991
Кузяев, Головин, Миранчук ,Чалов эта атака могла бы побороться за Кубок ЕВРО 2024 . ))
На играх будущего))
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Ответ Ковид 07.10.52
Вот и я говорю, зачем вы вылезли на мой комментарий .
Да сам жалею. Зачем на футбольного дилетанта время тратить. Всё равно не поймёт.
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Ответ Ковид 07.10.52
Так зачем, если все очевидно было время тратить на этот бессмысленный список.
Так зачем ты время тратишь на эту глупую писанину? Так всегда было. Клубы будут предупреждены, что их игроки, возможно, будут вызваны в сборную. Что не так то? И сами игроки должны знать. Может даже замотивированны будут. Ты просто захотел накинуть, да глупо получилось.
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Ответ ltkmaby
37 игроков, опять табор
На бумаге. Сократят до 25.
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Ответ Макс Фет
он топ
Топ полирования лавки, аж два года тОпил. За пару матчей в ЛЕ вызвали? Особенно в 5-1 топ был, сейчас ещё охапку вытащит после Байера.
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Ответ Кирилл
На мой взгляд, Дивееву надо сначала полностью восстановиться и вернуться к стабильной игровой форме в ЦСКА, а потом уже можно его вызывать в сборную.
После ухода братьев Берзуцких и Игнашевича у нас так и не выросло сильных ЦЗ. Одно время Джикия был таковым, но сейчас он сдал. Сейчас по факту мы имеем: Дивеев (который после травмы еще не играл), Солдатенков, Чистяков, Осипенко. 4 ЦЗ один из которых точно не будет играть.
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Ответ kodgong
это расширенный состав. если возьмут, то просто поддержать в тяжелый момент. У Захаряна реально проблемы какие то. Не в тонусе вообще.
Так это ещё в России началось и что ты хотел от футболиста, который выдал один хороший сезон и нигде-нибудь там в Европе, а в Динамо?
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Ответ Ебздрогыч
Смешнее Максименко было бы увидеть только Джикию
Да и Дивеев удивляет. Только неделю назад начал тренироваться с основой после травмы , отыграл товарищеский матч и его вызывают.
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Вот Головину и Миранчуку зачем нужны эти товарки ? Поехать и иметь шанс получить травму в ничего не значащих матчах ?
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Нормальный состав в целом
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