«Если «Зенит» захочет, то найдет возможность купить Сафонова. Он сейчас лучший вратарь в РПЛ». Лепехин о трансфере
Константин Лепехин считает, что «Зенит» при желании мог бы подписать Матвея Сафонова.
«Трудно судить, кто из вратарей РПЛ мог бы прийти в «Зенит». Безусловно, Сафонов — это сейчас лучший вратарь у нас. Он может перейти в «Зенит», если будет такая необходимость. Все будет зависеть от суммы.
Если «Зенит» захочет, то изыщет возможности его приобрести, найдет компромисс с Галицким и самим Сафоновым», — сказал экс-игрок «Зенита».