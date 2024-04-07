«Если «Зенит» захочет, то найдет возможность купить Сафонова. Он сейчас лучший вратарь в РПЛ». Лепехин о трансфере

Константин Лепехин считает, что «Зенит» при желании мог бы подписать Матвея Сафонова.

«Трудно судить, кто из вратарей мог бы прийти в «Зенит». Безусловно, Сафонов — это сейчас лучший вратарь у нас. Он может перейти в «Зенит», если будет такая необходимость. Все будет зависеть от суммы.

Если «Зенит» захочет, то изыщет возможности его приобрести, найдет компромисс с Галицким и самим », — сказал экс-игрок « ».