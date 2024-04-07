«Если «Зенит» захочет, то найдет возможность купить Сафонова. Он сейчас лучший вратарь в РПЛ». Лепехин о трансфере

Теги Зенит премьер-лига Россия Краснодар Константин Лепехин Матвей Сафонов Футбол

Константин Лепехин считает, что «Зенит» при желании мог бы подписать Матвея Сафонова.

«Трудно судить, кто из вратарей РПЛ мог бы прийти в «Зенит». Безусловно, Сафонов — это сейчас лучший вратарь у нас. Он может перейти в «Зенит», если будет такая необходимость. Все будет зависеть от суммы. 

Если «Зенит» захочет, то изыщет возможности его приобрести, найдет компромисс с Галицким и самим Сафоновым», — сказал экс-игрок «Зенита».

11 комментариев
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Да нафиг надо, на ленточке хорош, но по воротам Зенита бьют 2-3 раза за игру в лучшем случае. Умел бы играть ногами другой разговор, но вот с Ростовом привез после выноса от ворот, а такого добра у нас и без него навалом)
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Этот лучший вратарь пропускает больше любого вратаря Зенита. И зачем этот понтярщик.
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Зачем?
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Он распиаринный вратаришка ) вчера трешку , как школьнику )))
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Ага, лучший! Распиарен, почти как академия Краснодара, тоже одно хвастовство и никакого выхлопа по факту.
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Не так уж он и хорош.
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Зениту это зачем?
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Как говорится - мечтать не вредно.
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привозы вратарей всегда на виду, а привозы защитников в тени.
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Ответ Петр Иванов
Как говорится - мечтать не вредно.
О чем: о том что сафонов лучший или о том что он нужен зениту?
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