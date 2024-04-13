Мусаев об 1:2 от «Зенита»: «До перерыва «Краснодар» очень хорошо играл – и прессинг, и атаки. Во втором тайме две ошибки. Соперник очень высокого уровня, не прощает»

Теги Зенит премьер-лига Россия Краснодар Матч ТВ Мурад Мусаев Футбол

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итоги игры с «Зенитом».

«Быки» потерпели поражение со счетом 1:2 в 24-м туре Мир РПЛ

– Что пошло не так во втором тайме?

– Одна из проблем, что прижались низко, давали спокойно принимать мячи между линиями. Надо было играть так же высоко, агрессивно, как в первом тайме. До перерыва очень хорошо играли – и прессинг, и атаки. Во втором тайме две ошибки, дальше была достаточно равная игра. Расстраивает счет, по самоотдаче было неплохо.

– Эти проблемы в голове – расконцентрация?

– Соперник очень высокого уровня, не прощает. Похожие моменты были в каждом из двух предыдущих матчей, но здесь очень высокий уровень, каждая ошибка наказывается.

– Есть претензии к группе атаки?

– Надо играть быстрее, не нужно перестраховываться. Когда получаем мяч, надо искать адрес впереди, продвигать мяч. Мы часто играем назад, соперник успевает сгруппироваться, много адресов для передач нет. Группа атаки была не так много с мячом, как хотелось бы.

– Что касается чемпионского матча: теперь отставание [от «Зенита»] 4 очка. Насколько в голове эта история рушит планы и заставляет волноваться?

– Есть следующий матч, это самое главное. Нужно отойти эмоционально и готовиться к следующему сопернику, – сказал Мусаев. 

Мусаев про 1:2 с «Зенитом»: «Ужасный матч со стороны арбитра, решения не выходят из логики. Судья провалил игру, поплыл»

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32 комментария
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Ответ rigobersong
Но тут все понятно, Мусаев по мячу ни разу не бил, а Семак играл на высочайшем уровне, не знаю как Краснодар там тренеров назначает, в руководстве есть те, кто в футбол играл?
Думаю,из всех тренеров РПЛ, Семак больше всех начеканит,отсюда и все чемпионства Зенита
+25
-1
+24
ну, после первого тайма команды уходить должны были в подтрибунку со счётом 2-1 в пользу Зенита. Где он прям хорошую игру Краснодара нашёл, ёжик его знает
+24
-3
+21
Но тут все понятно, Мусаев по мячу ни разу не бил, а Семак играл на высочайшем уровне, не знаю как Краснодар там тренеров назначает, в руководстве есть те, кто в футбол играл?
+17
-2
+15
«До перерыва «Краснодар» забил дурака. Во втором тайме все встало на свои места»
+15
-3
+12
Да что он несет? Их дважды максимально жестко простили - Педро и Мост.
+12
-1
+11
Ответ andrey.zubkov1985@icloud.com
Думаю,из всех тренеров РПЛ, Семак больше всех начеканит,отсюда и все чемпионства Зенита
Валера повыше уровнем все же был, чем Богданыч, так что там будет интрига.
+11
0
+11
Ответ свисток батурина
Комментарий скрыт
Иди от сюда далеко 😂 Ну вы поняли.
+5
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+5
Не ожидал от Краснодара такой грязной игры )))Команда раньше нравилась сейчас смотреть противно
+7
-2
+5
Ответ FNT
Да что он несет? Их дважды максимально жестко простили - Педро и Мост.
Трижды. Мантуан ещё.
+5
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И всё это, несмотря на коварство Мостового, который с помощью магии отбросил от себя на три метра защитника, едва заметно пошевелив пальцами. Поразительно, как несчастный игрок Краснодара выжил после этой авады кедавры!
+4
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Мусаев хорош в объяснении проигрышей)очень граммотно разъясняет причины поражений.это единственное его превосходство над ивичем
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Ответ свисток батурина
Комментарий скрыт
Иди уже спартак любить. Здесь обсуждают итоги матча приличных команд.
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Вас три раза простили, как минимум.
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Вот тренер так тренер,не этот ваш Ивич.
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Соперник не прощает, а Иванов прощает, всё сегодня сделал, интригу держал до последнего, хотя зная его бэкграунд, вообще удивительно почему поставили именно его.
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Ответ igls54
«До перерыва «Краснодар» забил дурака. Во втором тайме все встало на свои места»
Всё таки Алип не уровень, так заткнуть позицию пойдёт, но он очень плохо игру читает, хотя данные отменные.
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«Соперник очень высокого уровня, не прощает». За то судейка вам весь матч прощал!
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Ответ FNT
Валера повыше уровнем все же был, чем Богданыч, так что там будет интрига.
Сыграли одинаковое количество матчей, Семак забил на 6 голов больше. Иными словами, чеканит лучше. Интриги не будет.
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Ещë как прощает, Мост и Мантуан обязаны были свои моменты реализовывать. Так бы вообще с разгромом закончили, и все жалобы на судей звучали бы глупо, а так 1:2, можно и поныть
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Ответ FNT
Ну Валера в основном был вингером, а СБС кочевал по полю и в нападении играл иногда, прежде чем окончательно стать ЦПЗ. Мне кажется, тогда игроки центральной оси регулярно забивали поболе крайков.
Валера как тренер Радом не стоял с Семаком
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Ответ alex-nicky
Сыграли одинаковое количество матчей, Семак забил на 6 голов больше. Иными словами, чеканит лучше. Интриги не будет.
Ну Валера в основном был вингером, а СБС кочевал по полю и в нападении играл иногда, прежде чем окончательно стать ЦПЗ. Мне кажется, тогда игроки центральной оси регулярно забивали поболе крайков.
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Ответ Игорь Новиков
Трижды. Мантуан ещё.
Четырежды. Караваев ещё))
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какое чемпионство? слабовольные, мягкотелые игрочишки, 0 желания в важнейшем матче. и даже после удачи в нижнем новгороде, где должны были проигрывать, не смогли собраться. позор
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Ну надо же! Не потеряв шанса на чемпионство, уволить тренера и назначить удобного недоучку
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Мусаев посмотрел какой-то другой матч. И судья свистел ЗА Зенит, и всего два момента во втором тайме. Моменты Мостового и Мантуана в параллельной Вселенной
О, про Педро и забыл уже))
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В пером тайме только и прощали особенно Мостовой и Педро и во втором тоже были прощальные моменты. С таким видением игры тренера Краснодар и в призы может не попасть.
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В первом круге Краснодар тоже хорошо играл)
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Ошибок было не 2 а гораздо больше и Зенит их простил Краснодару
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В первом тайме и правда все было неплохо, но что случилось потом…
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Надо просто в футбол играть, вот и весь секрет
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