Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итоги игры с «Зенитом».

«Быки» потерпели поражение со счетом 1:2 в 24-м туре Мир .

– Что пошло не так во втором тайме?

– Одна из проблем, что прижались низко, давали спокойно принимать мячи между линиями. Надо было играть так же высоко, агрессивно, как в первом тайме. До перерыва очень хорошо играли – и прессинг, и атаки. Во втором тайме две ошибки, дальше была достаточно равная игра. Расстраивает счет, по самоотдаче было неплохо.

– Эти проблемы в голове – расконцентрация?

– Соперник очень высокого уровня, не прощает. Похожие моменты были в каждом из двух предыдущих матчей, но здесь очень высокий уровень, каждая ошибка наказывается.

– Есть претензии к группе атаки?

– Надо играть быстрее, не нужно перестраховываться. Когда получаем мяч, надо искать адрес впереди, продвигать мяч. Мы часто играем назад, соперник успевает сгруппироваться, много адресов для передач нет. Группа атаки была не так много с мячом, как хотелось бы.

– Что касается чемпионского матча: теперь отставание [от « »] 4 очка. Насколько в голове эта история рушит планы и заставляет волноваться?

– Есть следующий матч, это самое главное. Нужно отойти эмоционально и готовиться к следующему сопернику, – сказал Мусаев.

Мусаев про 1:2 с «Зенитом»: «Ужасный матч со стороны арбитра, решения не выходят из логики. Судья провалил игру, поплыл»