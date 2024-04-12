Корнеев о «Краснодаре» без Ивича: «Это какой-то уличный футбол! На встречных ветрах. «Зенит» победит минимум с разницей в два мяча» 

Игорь Корнеев считает, что «Зенит» обыграет «Краснодар» в 24-м туре Мир РПЛ.

Игра пройдет в субботу в Краснодаре.

- Когда «быки» уволили Ивича, вы сказали: «Если бы сейчас разыгрывался трофей за самое странное и глупейшее решение футбольного клуба РПЛ в этом сезоне, то у «Краснодара» не было бы конкурентов». Не погорячились тогда? По-прежнему так считаете?

— Своего мнения не поменял. Достаточно проанализировать первые две игры «Краснодара» после расставания с Ивичем, чтобы понять: это какой-то уличный футбол! Как говорится, на встречных ветрах, кто больше забил, тот и выиграл! Организация игры у южан полностью отсутствовала.

— Как вам веселый матч с «Пари НН» (4:3)? Ожидали, что Мусаев перейдет на игру в четыре защитника?

— С точки зрения результата это были валидольные три очка. До конца не понимал, как может закончиться встреча. Если хочешь показывать атакующий футбол, то базовая схема должна быть — 4-3-3. Так что сюрпризом для меня это не стало. Что касается веселого футбола... Думаю, любой команде теперь будет весело играть с «Краснодаром».

— Потеря Вендела может стать для «Зенита» роковой в матче с «Краснодаром» и в борьбе за золото в случае поражения питерцев?

— Да не будет борьбы за золото в этом сезоне между «Зенитом» и «Краснодаром»! Даже с учетом отсутствия Вендела.

— Вот как? Тогда рискнете дать прогноз на главный матч весны, да и, пожалуй, всего сезона?

— Победа «Зенита». Как минимум с разницей в два мяча, – сказал экс-игрок сборной России.