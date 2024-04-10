«Интриги в РПЛ нет – «Зенит» не отдаст чемпионство». Силкин о шансах «Краснодара» и «Динамо»

Сергей Силкин считает, что в Мир РПЛ нет интриги в борьбе за золото.

После 22 матчей « » набрал 44 очка и занимает первое место в таблице Премьер-лиги, опережая «Краснодар» на одно очко, а « » – на 6.

«Я думаю, что особо-то интриги в и нет – «Зенит» никому не отдаст чемпионство. Они спокойно доведут дело до победы.

Да, « » навяжет им борьбу, но неизвестно, смогут ли они с до конца оказывать давление на «Зенит». «Динамо» свой шанс упустили», – сказал бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин.