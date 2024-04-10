«Интриги в РПЛ нет – «Зенит» не отдаст чемпионство». Силкин о шансах «Краснодара» и «Динамо»

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Сергей Силкин Краснодар Мурад Мусаев Футбол

Сергей Силкин считает, что в Мир РПЛ нет интриги в борьбе за золото.

После 22 матчей «Зенит» набрал 44 очка и занимает первое место в таблице Премьер-лиги, опережая «Краснодар» на одно очко, а «Динамо» – на 6.

«Я думаю, что особо-то интриги в РПЛ и нет – «Зенит» никому не отдаст чемпионство. Они спокойно доведут дело до победы.

Да, «Краснодар» навяжет им борьбу, но неизвестно, смогут ли они с Мусаевым до конца оказывать давление на «Зенит». «Динамо» свой шанс упустили», – сказал бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин.

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6 комментариев
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После грубой ошибки с Ростовом, Лещука нельзя было ставить на следующую игру с Спартаком. Это уже ошибка самого Лички.
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6 очков между 1 и 3 местом. При этом у Зенита впереди выездные матчи с Краснодаром и Динамо.
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Зенит играет с большим надрывом, очень много очков теряет. Набирает в среднем ровно 2 очка за матч, 44 за 22 тура - т.е. 60 за весь сезон - это очень мало для титула.

Краснодар, когда бронзу взял - тоже 60 очков набрал. И всего лишь третье место. Тоже, кстати, после 22 туров 44 очка было, как сейчас у Зенита.

Так что если Зенит так же продолжит терять очки - интрига вполне возможна.
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зенит в матче с Краснодаром заменит травмированных легендами из сочи и ростова, ибо на кону золотой матч и так сказать...зенит не может, судья поможет...
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Врёт Силкин - есть.
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