«Интриги в РПЛ нет – «Зенит» не отдаст чемпионство». Силкин о шансах «Краснодара» и «Динамо»
Сергей Силкин считает, что в Мир РПЛ нет интриги в борьбе за золото.
После 22 матчей «Зенит» набрал 44 очка и занимает первое место в таблице Премьер-лиги, опережая «Краснодар» на одно очко, а «Динамо» – на 6.
«Я думаю, что особо-то интриги в РПЛ и нет – «Зенит» никому не отдаст чемпионство. Они спокойно доведут дело до победы.
Да, «Краснодар» навяжет им борьбу, но неизвестно, смогут ли они с Мусаевым до конца оказывать давление на «Зенит». «Динамо» свой шанс упустили», – сказал бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин.
Краснодар, когда бронзу взял - тоже 60 очков набрал. И всего лишь третье место. Тоже, кстати, после 22 туров 44 очка было, как сейчас у Зенита.
Так что если Зенит так же продолжит терять очки - интрига вполне возможна.