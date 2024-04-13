Юрий Семин: «У «Спартака» сплошной нервоз. Психология игроков недостаточно хороша, чтобы побеждать»

Теги Спартак Юрий Семин премьер-лига Россия Спорт-Экспресс Сочи Футбол

Юрий Семин высказался о поражении «Спартака» от «Сочи».

Красно-белые проиграли матч 24-го тура Мир РПЛ со счетом 0:1.

«Сейчас все, кому не лень, критикуют «Спартак». Но это такая команда, игроки и тренеры которой должны держать удар. Для них сейчас самое главное — быть психологически устойчивыми. Сегодня психология игроков недостаточно хороша, чтобы побеждать.

Футболисты нервничают, переживают за результат. У них ничего не получается и не поставлена игра. Наверное, они не учли, что сейчас «Сочи» получше выглядит, чем осенью. А у «Спартака» сплошной нервоз», – сказал бывший главный тренер «Локомотива». 

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12 комментариев
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Интересно было бы посмотреть на Палыча у руля Спартака... Никогда не забуду что творил Локомотив при нём...
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Вот бы зарплаты лишить на месяц и как раз нервы приведут в порядок
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Правильно: "невроз".
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Юрий Семин: У «Спартака» сплошной нервоз...

Юрь Палыч, ну, войдите в положение - у них же их легендарного голландского поставщика в ОАЭ замели!!
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По клизме хорошей успокоительной сполна заслужили !))
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Прочитал - сплошной навоз)
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Уже все это надоело!
Никогда такого не было и вот опять…
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Палыч по-английски сказал!
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Надо Семина до конца сезона брать, хоть игру поставит нормальную.
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Наглядный пример по смене тренера у всех перед глазами - Ахмат! Все тренеры ( как просят вся около футбольная братия для Спартака) российские спецы! Но при смене тренера почему то уровень у них не растет , а наоборот падает ! Тренер это да, но любому тренеры нужны и игроки! А если из нет , то ни один тренер не сделает команду чемпионом!
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Правильно: "невроз".
Здесь и так сойдет. И не такое видели.
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Правильно: "невроз".
честно говоря я так и прочитал, ещё подумал ни фига Палыч как тонко разобрался))
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