Юрий Семин: «У «Спартака» сплошной нервоз. Психология игроков недостаточно хороша, чтобы побеждать»
Юрий Семин высказался о поражении «Спартака» от «Сочи».
Красно-белые проиграли матч 24-го тура Мир РПЛ со счетом 0:1.
«Сейчас все, кому не лень, критикуют «Спартак». Но это такая команда, игроки и тренеры которой должны держать удар. Для них сейчас самое главное — быть психологически устойчивыми. Сегодня психология игроков недостаточно хороша, чтобы побеждать.
Футболисты нервничают, переживают за результат. У них ничего не получается и не поставлена игра. Наверное, они не учли, что сейчас «Сочи» получше выглядит, чем осенью. А у «Спартака» сплошной нервоз», – сказал бывший главный тренер «Локомотива».
Юрь Палыч, ну, войдите в положение - у них же их легендарного голландского поставщика в ОАЭ замели!!
Никогда такого не было и вот опять…