Юрий Семин: «У «Спартака» сплошной нервоз. Психология игроков недостаточно хороша, чтобы побеждать»

Юрий Семин высказался о поражении «Спартака» от «Сочи».

Красно-белые проиграли матч 24-го тура Мир со счетом 0:1.

«Сейчас все, кому не лень, критикуют « ». Но это такая команда, игроки и тренеры которой должны держать удар. Для них сейчас самое главное — быть психологически устойчивыми. Сегодня психология игроков недостаточно хороша, чтобы побеждать.

Футболисты нервничают, переживают за результат. У них ничего не получается и не поставлена игра. Наверное, они не учли, что сейчас « » получше выглядит, чем осенью. А у «Спартака» сплошной нервоз», – сказал бывший главный тренер «Локомотива».