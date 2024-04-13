Александр Мостовой: «Уже все равно, отправят ли Абаскаля в отставку. В руководстве «Спартака» есть те, кто в футбол играл? Это бизнес»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Спорт-Экспресс Сочи Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой высказался о поражении «Спартака» от «Сочи».

Красно-белые проиграли матч 24-го тура Мир РПЛ со счетом 0:1. 

«Уже все равно, отправят ли Абаскаля в отставку. Если бы я не следил за «Спартаком», то глядя на результат матча, удивился бы. А вспоминая предыдущие игры, не вижу ничего удивительного.

Игра была равная, но «Сочи», который неплохо играл после рестарта, создал «Спартаку» проблемы. Винить руководство в том, что Абаскаль остается не стоит, у них другие задачи. В руководстве «Спартака» есть те, кто в футбол играл? Это бизнес. Они ж не спрашивают у футбольных людей, нужен ли тот или иной человек – агенты все решают. Еще полтора года назад я говорил: кто такой Абаскаль?» – сказал бывший полузащитник сборной России. 

Пустота, бессмысленность, безысходность – «Спартак» вызывает только эти чувства

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36 комментариев
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Интересно, сколько раз руководители Спартака могут начеканить мяч? 🧐
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Не комментируйте эти новости и они уйдут. Умоляю
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Новый уровень: Царь добрался до руководства
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А в руководстве страны есть те, кто "играл в футбол? "- понесло Мостового ещё дальше
+13
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Ответ gusilebedi
Не комментируйте эти новости и они уйдут. Умоляю
зачем же, наоборот, навались!!!
+13
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+10
Кстати, а Зарема умеет чеканить??
+7
0
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Ответ Roman
Интересно, сколько раз руководители Спартака могут начеканить мяч? 🧐
И какая походка у них?
+8
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Вопрос для пользователей спортса. Мой рекорд в чеканке мяча 1244 раза! Подхожу ли я по меркам Мостового на роль тренера Спартака!? Если да, то готов немедленно приступить к работе! Согласен даже на половину оклада Абаскаля!
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Да что вы смеетесь над Мостовым !? Все верно он говорит. Абаскаль - чисто клоун. За 2 сезона совершено не понятно во что он хочет , чтоб играл Спартак. Был бы это русский тренер уже давно погнали тапками , а с этим овощем еще няньчуются!!
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Ответ Bartez1986
Новый уровень: Царь добрался до руководства
Да назначь его, разве было бы хуже? А вот лучше - вполне может быть
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Ответ nCuXpalata13
Эту машину не остановить! Однажды настанет день, когда для комментария новости Мостового нужно будет подтверждение того, что ты играл в футбол
Коммент ID.
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Эту машину не остановить! Однажды настанет день, когда для комментария новости Мостового нужно будет подтверждение того, что ты играл в футбол
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У нас так-то и президент в футбол не играл. Может от этого все проблемы?
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Ответ nCuXpalata13
Эту машину не остановить! Однажды настанет день, когда для комментария новости Мостового нужно будет подтверждение того, что ты играл в футбол
Причем, не ниже высшей лиги или премьер-лиги
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Ответ Bartez1986
Новый уровень: Царь добрался до руководства
На замену Зарембе вышел чеканить коменты?
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Ответ Василий Петров
Вопрос для пользователей спортса. Мой рекорд в чеканке мяча 1244 раза! Подхожу ли я по меркам Мостового на роль тренера Спартака!? Если да, то готов немедленно приступить к работе! Согласен даже на половину оклада Абаскаля!
А ты в футбол играл?
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Ответ Duck Nightingale
А ты в футбол играл?
Играл!)
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Ответ БезызбежноНаКрасный
Кстати, а Зарема умеет чеканить??
Умеет, но другим местом и яйцами
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Похоже в портфолио на тренера Спартака надо присылать видео, как чеканишь мяч
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Что же, Саньку нужно теперь ещё и в СД заводить. И тренером команды заодно назначить.
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Прям хочется увидеть Мостового тренером, и чтобы его команда поставила антирекорд и проиграла всем тренерам-"нефутболистам". Может, хоть тогда уймется.
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Пусть будет Царь. Не надо Паскаля. Не надо Саламыча. Да и Аленичеву рано возвращаться.
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Если для руководства Спартака футбол бизнес, то где доходы от этого бизнеса? Или это будущие доходы пока на поле бегают? Или что еще? Все это слова.
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Следующее интервью: "А в этом мире есть, кто в футбол играл вообще? Что они делают на этой планете?"
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Наверно очередного Калиостро привезут…
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Избавьте нас пожалуйста,от Абаскаля и Мостового.
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а, я давно говорил, что менеджмент Спартака не чеканят....(безличные мыши)
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Интересно, в руководстве птицефабрики есть курицы, или это только бизнес?
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Не думаю, что все равно. Еще 1000 раз прокомментирует)
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