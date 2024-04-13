Александр Мостовой: «Уже все равно, отправят ли Абаскаля в отставку. В руководстве «Спартака» есть те, кто в футбол играл? Это бизнес»

Александр Мостовой высказался о поражении «Спартака» от «Сочи».

Красно-белые проиграли матч 24-го тура Мир со счетом 0:1.

«Уже все равно, отправят ли в отставку. Если бы я не следил за « », то глядя на результат матча, удивился бы. А вспоминая предыдущие игры, не вижу ничего удивительного.

Игра была равная, но « », который неплохо играл после рестарта, создал «Спартаку» проблемы. Винить руководство в том, что Абаскаль остается не стоит, у них другие задачи. В руководстве «Спартака» есть те, кто в футбол играл? Это бизнес. Они ж не спрашивают у футбольных людей, нужен ли тот или иной человек – агенты все решают. Еще полтора года назад я говорил: кто такой Абаскаль?» – сказал бывший полузащитник сборной России.

Пустота, бессмысленность, безысходность – «Спартак» вызывает только эти чувства