Ещенко о 0:1 «Спартака»: «Футболистам красно-белых стыдно, думаю. «Спартак» всегда должен бороться за самые высокие места и показывать хорошую игру»

Андрей Ещенко прокомментировал поражение «Спартака» от «Сочи».

« » проиграл в гостях «Сочи» (0:1) в матче 24-го тура .

«Думаю, футболистам красно-белых стыдно. Потому что «Спартак» всегда должен бороться за самые высокие места.

Да, игроки «Сочи» тоже мотивированны, им кровь из носу нужно побеждать, чтобы остаться в РПЛ. Но «Спартак» – это «Спартак», он должен всегда показывать хорошую игру. Сегодня победил тот, кто больше хотел, вот и все», – сказал бывший защитник « » .

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