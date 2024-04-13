Ещенко о 0:1 «Спартака»: «Футболистам красно-белых стыдно, думаю. «Спартак» всегда должен бороться за самые высокие места и показывать хорошую игру»

Теги Спартак Андрей Ещенко премьер-лига Россия Спорт-Экспресс Сочи Футбол

Андрей Ещенко прокомментировал поражение «Спартака» от «Сочи».

«Спартак» проиграл в гостях «Сочи» (0:1) в матче 24-го тура РПЛ.

«Думаю, футболистам красно-белых стыдно. Потому что «Спартак» всегда должен бороться за самые высокие места.

Да, игроки «Сочи» тоже мотивированны, им кровь из носу нужно побеждать, чтобы остаться в РПЛ. Но «Спартак» – это «Спартак», он должен всегда показывать хорошую игру. Сегодня победил тот, кто больше хотел, вот и все», – сказал бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко.

Зарема об Абаскале после 0:1 от «Сочи»: «Если «Спартак» уволит тренера в его день рождения – будет очень эпично»

Материалы по теме

10 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Им стыдно? Да не смешите мои седые волосы ! Им глубоко наплевать на Спартак с моменты подписания крутых контрактов!
+9
0
+9
Было бы стыдно - они бы сделали выводы! Это же далеко не первая такая игра! Ждут, небось, не дождутся окончания сезона.
+4
0
+4
Жаль что Лещуки в прошлом туре закончились.
+4
-1
+3
Что они все несут? Спартак головного мозга прям. Как ?!? Как с таким составом и тренером бороться за что-то ? Центр : бог Умяров и Пруцев ( без паса, без обводки , без удара! Фланги( оба) , что защитники , что полузащитники 0 обороны , бесполезные навесы. Нападение Пиноккио и Угальде. Главное , что их всех объединяет - отсутствие понимания , что нужно делать вообще на поле . Про рыжего вообще молчу! Вот на что он рассчитывал ? Состав такой же , как с Динамо. А там хаос и отсутствие игры напрочь. Здесь все аналогично.
+3
0
+3
Как вы уже достали жить прошлым.Что игроки,что болельщики.Все прое....Забудьте вы уже про величие 90-х годов при Романцеве.В жопе вы Карл уже не первый год.
+3
0
+3
Ответ Vadimkabkbk
Что они все несут? Спартак головного мозга прям. Как ?!? Как с таким составом и тренером бороться за что-то ? Центр : бог Умяров и Пруцев ( без паса, без обводки , без удара! Фланги( оба) , что защитники , что полузащитники 0 обороны , бесполезные навесы. Нападение Пиноккио и Угальде. Главное , что их всех объединяет - отсутствие понимания , что нужно делать вообще на поле . Про рыжего вообще молчу! Вот на что он рассчитывал ? Состав такой же , как с Динамо. А там хаос и отсутствие игры напрочь. Здесь все аналогично.
На Промеса рассчитывал, что он потянет команду пешеходов. Без Антохи, совсем грустно, все увидели настоящий уровень игроков
+3
0
+3
Ну, чем удобряли - то и выросло, Жванецкий так сказал
+1
0
+1
Как убивали Спартак 19
+1
0
+1
Как жаль, что вместо этого эпического унижения мясных, я смотрел унылый и предсказуемый матч в Краснодаре.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий