Игроки «Спартака» не общались с прессой в микст-зоне после 0:1 с «Сочи». Делегат матча внес это нарушение в протокол

Теги Спартак премьер-лига Россия происшествия Александр Селихов Антон Зиньковский Срджан Бабич Александр Максименко Леон Классен Данил Пруцев Сочи Руслан Литвинов Футбол

«Спартак» нарушил регламент Мир РПЛ после игры с «Сочи».

Команда Гильермо Абаскаля потерпела поражение со счетом 0:1 в 24-м туре.

«РБ Спорт» передает, что после матча ни один футболист московской команды не стал общаться с прессой в микст-зоне. Молча мимо журналистов прошли Александр Селихов, Александр Максименко, Леон Классен, Данил Пруцев, Антон Зиньковский, Срджан Бабич и Руслан Литвинов.

Делегат матча внес информацию о нарушении в протокол.

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24 комментария
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Расстроились, бедняжки, надеюсь, семизначная зарплата заглушит их боль, хотя бы на время
+40
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+37
Не хватило смелости даже извиниться. Трусливые наёмники
+33
-3
+30
А о чём эти терпилы могут рассказать ? О своей немощности ? Что они обычные тряпки вместе со своим рыжим клоуном ?
+13
0
+13
Ответ Алексей Окатов
Игроки?
Полуфабрикаты
+9
-2
+7
А Ромка Зобнин куда пропал? Обычно же выходил
+4
0
+4
Ну а какая разница в итоге для них. Первыми не станут, в тройку тоже не войдут. Так доигрывают сезон.
+4
0
+4
Амёбы
+3
0
+3
они всё сказали уже,став чемпионами за 27 туров до конца чемпионата)))))
+6
-3
+3
Ответ оДвеле
Повезло Спартаку, что Лещука не было в воротах.
Может наоборот, не повезло?
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Повезло Спартаку, что Лещука не было в воротах.
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им сейчас надо новые клубы подыскивать, а не говорить...половина заслужила своим старанием...
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Позорники, одним словом..
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А почему они должны говорить, если у нас даже в суде по закону можно не свидетельствовать против себя?
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Стыдобище! Наверное, уже всё забыли и сидят в кабаке, празднуют днюху Абасраля. Твари!
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Парни, удар надо уметь держать
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Какое общение после такого подарка главному тренеру.
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За это злостное нарушение - предлагаю перевести КБ в ФНЛ. Там скандалов будет меньше...😂😂😂
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День рождения рыжего наверное отмечать рванули
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А че прикажете говорить - поле не то, зарплата не та, болелы не те. А . уй его знает.
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Срочно нужно было бежать с чужого Колизея на парковку,где ещё перед матчем их туда отправили Сочи.
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#cпартаковскийдух
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Ничего в этом такого нет. Есть довольно большое количество людей кто молчит после секса
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