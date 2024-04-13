Игроки «Спартака» не общались с прессой в микст-зоне после 0:1 с «Сочи». Делегат матча внес это нарушение в протокол
«Спартак» нарушил регламент Мир РПЛ после игры с «Сочи».
Команда Гильермо Абаскаля потерпела поражение со счетом 0:1 в 24-м туре.
«РБ Спорт» передает, что после матча ни один футболист московской команды не стал общаться с прессой в микст-зоне. Молча мимо журналистов прошли Александр Селихов, Александр Максименко, Леон Классен, Данил Пруцев, Антон Зиньковский, Срджан Бабич и Руслан Литвинов.
Делегат матча внес информацию о нарушении в протокол.