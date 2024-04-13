Игроки «Спартака» не общались с прессой в микст-зоне после 0:1 с «Сочи». Делегат матча внес это нарушение в протокол

«Спартак» нарушил регламент Мир РПЛ после игры с «Сочи».

Команда Гильермо Абаскаля потерпела поражение со счетом 0:1 в 24-м туре.

«РБ Спорт» передает, что после матча ни один футболист московской команды не стал общаться с прессой в микст-зоне. Молча мимо журналистов прошли , , , Данил Пруцев, , Срджан Бабич и .

Делегат матча внес информацию о нарушении в протокол.