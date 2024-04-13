Победив «Спартак», «Сочи» прервал 10-матчевую безвыигрышную серию в РПЛ. Это первая победа при Морено

Теги Спартак премьер-лига Россия Сочи Футбол

«Сочи» прервал 10-матчевую безвыигрышную серию в Мир РПЛ.

Случилось это благодаря победе над «Спартаком» (1:0) в 24-м туре чемпионата. Это первая победа при тренере Роберте Морено.

До этого последняя победа у «Сочи» в чемпионате была 22 октября, тогда обыграли «Урал» (4:1).

Кроме того, стоит отметить, что последние пять матчей «Сочи» в РПЛ завершились вничью.

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16 комментариев
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Сочи молодцы на самом деле, с Морено останутся, и это будет здорово, если Морено останется и потренирует следующий сезон в рпл
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Морено за пару месяцев собрал команду и поставил добротную игру. Отличного тренера пригласили в Сочи.
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Автор пьян?
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Автор смотрел матч вверх ногами
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Толбко на спортс можно победить и этим прервать свою беспроигрышную серию
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последний команде в чемпионате проиграли позор Спартаку и лукойлу
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Сочи да молодцы играли на победу и заслуженно взяли 3 очка
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Зарема, вероятно, сейчас пишет:
- Вы давно не побеждали? Тогда мы едем к вам!
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карма за динамиков. подарили рыжему галстук...
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спортак любая команда из медиалиги победить может
пфк должен это делать на одной ноге
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Показательный пример, до чего можно довести команду, назначив физрука Хохлова главным и в чем разница между физруком и отличным тренером
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Прервал и опустил это недоразумение, под кличкой спартак!))))))))))))
А то возомнили о себе после того тура!
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Ответ Ice-9
Автор пьян?
Глебчик, наверное, автор новости
С горя залпом бутылку водки уже выпил и выдал новость
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