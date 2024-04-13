Победив «Спартак», «Сочи» прервал 10-матчевую безвыигрышную серию в РПЛ. Это первая победа при Морено
«Сочи» прервал 10-матчевую безвыигрышную серию в Мир РПЛ.
Случилось это благодаря победе над «Спартаком» (1:0) в 24-м туре чемпионата. Это первая победа при тренере Роберте Морено.
До этого последняя победа у «Сочи» в чемпионате была 22 октября, тогда обыграли «Урал» (4:1).
Кроме того, стоит отметить, что последние пять матчей «Сочи» в РПЛ завершились вничью.
- Вы давно не побеждали? Тогда мы едем к вам!
пфк должен это делать на одной ноге
А то возомнили о себе после того тура!
С горя залпом бутылку водки уже выпил и выдал новость