Победив «Спартак», «Сочи» прервал 10-матчевую безвыигрышную серию в РПЛ. Это первая победа при Морено

«Сочи» прервал 10-матчевую безвыигрышную серию в Мир РПЛ.

Случилось это благодаря победе над « » (1:0) в 24-м туре чемпионата. Это первая победа при тренере Роберте Морено.

До этого последняя победа у « » в чемпионате была 22 октября, тогда обыграли «Урал» (4:1).

Кроме того, стоит отметить, что последние пять матчей «Сочи» в завершились вничью.