Абаскаль про слухи об отставке: «Никак не влияют, это часть работы. Я понимаю, где нахожусь. «Спартаку» надо играть каждый матч как последний»

Теги Спартак премьер-лига Россия Матч ТВ Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль сказал, что на него не влияют слухи об отставке.

– После игры с «Динамо» вы сказали, что на вас не давит то, что в прессе вас некоторые отправляют в отставку. Сообщения в прессе продолжают появляться. Это по‑прежнему никак не давит?

– Нам меня это никак не влияет, любые слухи или что‑то еще. Это часть работы. Я понимаю, где нахожусь, какую работу делаю. Это не влияет на мое отношение, подход.

Каждый матч – это возможность. «Спартаку» надо играть каждый матч, как последний. Надо выходить и доказывать. Мы не показали футбол, достойный «Спартака».

– Что надо исправить, чтобы показывать футбол, достойный уровня команды?

– Все в голове, – сказал тренер «Спартака».

«Спартак» проиграл в Сочи: начудил Медина. Новая серия страданий

39 комментариев
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Как очень правильно написали в Интернете: просто Сочи испанского тренера вовремя назначил, а Спартак вовремя не уволил
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Оу!Руководство!Вы че там,издеваетесь что ли?Уберите его на фиг!
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Рыжему пора домой, если отставка не состоится значит в руководстве нет истиных Спартаковцев.
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Вот именно, что все в голове. Уважаемые «головы» Спартака, делайте уже что-нибудь! Игроки окончательно деградировали, не могут создать в атаке ровным счетом НИЧЕГО! Такое впечатление, что предсезонки вообще не было! Где наигранные комбинации, розыгрыши стандартов?
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Ответ hibou
Проблема Спартака не в Абаскале. Он не великий тренер, он нормальный теренер, который делает свою работу нормально. Если посмотреть на качество состава по Трансфермаркт (со всеми оговорками, пока платежки не открыты, лучше ничего нет) то состав у Спартака 5-6 в лиге. Если брать общую стоимость, то она 3я. А если посмотреть стоимость 11 игроков стартового состава, то 5-6, после Зенита, Краснодара, ЦСКА и Динамо, на одном уровне с Локо. Получается, что состав заполнен средними игроками, которых толпа. А если посмотреть на стартовые 11, то это середняки. Поэтому Абаскаля и обвиняют в том, что он постоянно ротирует состав. У него просто нет 11 однозначно основных игроков. Проблема Спартака в руководстве, селекции, завышенных ожиданиях болельщиков и тотально-истеричной неадекватности спартаковского окружения (ветеранов, например).
Ну да. Именно поэтому Спартак сливает командам из нижней части таблицы. 2 матча Факелу, 1 очко взяли с Уралом, проиграли Ахмату, теперь Сочи. Кто там еще остался то?
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Как последний матч Абаскаля
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просто этот рыжий г...н ждет отступных...и по хрен ему на результат.
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Ответ King_X
Комментарий удален модератором
Уж лучше Юран
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Рыжий прыгунок-клоун, который "косплеит" футбольного тренера... Насколько я не люблю Спартак(из-за неоправданного хайпа только этого клуба со всех сторон) и насколько я люблю в принципе стебаться/смеяться с их неудач почти каждый сезон... Но это уже ЗА гранью добра и зла, это уже может быть даже перебор донности и слабости...

Плюс, даже если допустим это еще не перебор и мы все еще хотим посмеяться над Спартаком, то уже как-то Абаскаль все равно "приелся", нужен кто-то другой, кто-то свежий... Абаскаль уже плохо выполняет роль шута у бровки, трюки и фокусы одни и те же, неинтересно... Болтает тоже одно и тоже, либо про "доминацию", либо про "будем работать"...
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Что он понимает, где находится?! Это аферист чистой воды! Всё ещё пусть доигрывает?! Без него хуже не будет, а его с волчьим билетом выгнать, а не неустойку платить! 🤬😡🤬
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уберите это с клуба
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Когда !!!! Этого рыжего клоуна уберут!!!! Неужели не хватит на сегоднишний день его издевательств над командой и над болельщиками!!!!Сколько еще позора надо нашему руководству???
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Что-то не особо видно, что играете каждый матч как последний. Любая команда, где нет Лещука, спокойно удерживает свои ворота сухими.
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Ответ King_X
Забавно, что СМИ и общественность сами раскачали истерию вокруг команды А когда на игроках это сказалось, выдают умозаключения, что вот, все были правы и Гильермо не тащит)) при таком фоне даже Пеп не затащил бы с Умяровыми и Хлусевичами Идеально было б сейчас руководству как в Барсе/Баварии объявить что в конце сезона уйдёт Гиля, и потом посмотреть как без неадекватного давления и воя, команда действительно заиграла бы, хотя от 3 места пару очков было, и те самые Галактионовы, Федотовы и хвалимые Лички недалеко вообще)) а то Краснодар без Кордобы - так все понимают, как важно, а Спартак без Промеса - так сразу "ой, не может команда от 1 игрока зависеть"))
Что значит «сказалось на игроках»?
Это профессионалы, получающие большие деньги. Справляться с давлением - часть их обязанностей. Не справляешься - до свидания.
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Ответ Юрий Пелехов
Рыжему пора домой, если отставка не состоится значит в руководстве нет истиных Спартаковцев.
Забавно, что СМИ и общественность сами раскачали истерию вокруг команды
А когда на игроках это сказалось, выдают умозаключения, что вот, все были правы и Гильермо не тащит)) при таком фоне даже Пеп не затащил бы с Умяровыми и Хлусевичами

Идеально было б сейчас руководству как в Барсе/Баварии объявить что в конце сезона уйдёт Гиля, и потом посмотреть как без неадекватного давления и воя, команда действительно заиграла бы, хотя от 3 места пару очков было, и те самые Галактионовы, Федотовы и хвалимые Лички недалеко вообще)) а то Краснодар без Кордобы - так все понимают, как важно, а Спартак без Промеса - так сразу "ой, не может команда от 1 игрока зависеть"))
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состав нужно разгонять...
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Ответ hibou
Проблема Спартака не в Абаскале. Он не великий тренер, он нормальный теренер, который делает свою работу нормально. Если посмотреть на качество состава по Трансфермаркт (со всеми оговорками, пока платежки не открыты, лучше ничего нет) то состав у Спартака 5-6 в лиге. Если брать общую стоимость, то она 3я. А если посмотреть стоимость 11 игроков стартового состава, то 5-6, после Зенита, Краснодара, ЦСКА и Динамо, на одном уровне с Локо. Получается, что состав заполнен средними игроками, которых толпа. А если посмотреть на стартовые 11, то это середняки. Поэтому Абаскаля и обвиняют в том, что он постоянно ротирует состав. У него просто нет 11 однозначно основных игроков. Проблема Спартака в руководстве, селекции, завышенных ожиданиях болельщиков и тотально-истеричной неадекватности спартаковского окружения (ветеранов, например).
полностью согласен,что может сделать с этими бревнами этот тренер?да и другой ничего не сделает,ни отдать пас ни видения поля,ни мастерства
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Ждём Валеру!!!!!!
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Смотрите как Енисей заиграл , Дима вернулся
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Это никак не влияет на размер и своевременность зарплаты)))
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Да уже не слухами должно стать, а свершившемся фактом
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Ой лукавишь, рыжий, ещё как влияет...
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Ответ Sportswear
Уж лучше Юран
Саша Царь вступает в борьбу )
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Комментарий удален модератором
Ответ King_X
Литвинова и Рябчука сколько туров все подряд гнали в запас Пару туров проходит, так они с банки в спасителей превращаются
Кто интересно гнал Литвинова? Рябчук играл не без провалов, но он как Угальде добегает, а игра Хлусевича точно заслуживает поменять местами. А по Умярову в принципе не понятно, дали шанс, он провалился (даже без учёта "зарабатонного" пенальти), но он опять в составе, если его оставят, он и в следующем матче выйдет. Ощущение, что Спартак Абаскалю надоел и он делает все возможное, чтобы уехать с компенсацией и не задерживаясь
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Ответ King_X
Забавно, что СМИ и общественность сами раскачали истерию вокруг команды А когда на игроках это сказалось, выдают умозаключения, что вот, все были правы и Гильермо не тащит)) при таком фоне даже Пеп не затащил бы с Умяровыми и Хлусевичами Идеально было б сейчас руководству как в Барсе/Баварии объявить что в конце сезона уйдёт Гиля, и потом посмотреть как без неадекватного давления и воя, команда действительно заиграла бы, хотя от 3 места пару очков было, и те самые Галактионовы, Федотовы и хвалимые Лички недалеко вообще)) а то Краснодар без Кордобы - так все понимают, как важно, а Спартак без Промеса - так сразу "ой, не может команда от 1 игрока зависеть"))
В прошлом году тоже раскачивали. Вокруг Спартака всего такое хороводы водят, хотя, заговор в этом видим только мы. Игроки то давно должны понять куда пришли. Здесь двойной пресс. Но это не отменяет того, что тренер оказался слабым.
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Ответ Пользователь Имени
А кто его заставляет ставить Умярова и Хлусевича? Можно подумать Литвинов/Денисов/Тавареш и Рябчук (когда Хлусевич играл слева) хуже. Он всегда кого-то "поучает" усаживая на лавку и играют потом Классены, которые и близко не должны подходить к стартовому составу
Литвинова и Рябчука сколько туров все подряд гнали в запас
Пару туров проходит, так они с банки в спасителей превращаются
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Какие "слухи", ждем факта!
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Ответ Юрий Лазаренков
Оу!Руководство!Вы че там,издеваетесь что ли?Уберите его на фиг!
Так вы же сами его нахваливали по осени, забыли?
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,, На меня это никак не влияет... Где ещё я заработаю столько и обеспечу себя и свою семью для спокойной жизни в Испании.. Благодарю тебя Боже... Только здесь... Мне повезло встретить клоунов разбрасывающих эвро в немерянных количествах....
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