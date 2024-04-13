Абаскаль про слухи об отставке: «Никак не влияют, это часть работы. Я понимаю, где нахожусь. «Спартаку» надо играть каждый матч как последний»
Гильермо Абаскаль сказал, что на него не влияют слухи об отставке.
– После игры с «Динамо» вы сказали, что на вас не давит то, что в прессе вас некоторые отправляют в отставку. Сообщения в прессе продолжают появляться. Это по‑прежнему никак не давит?
– Нам меня это никак не влияет, любые слухи или что‑то еще. Это часть работы. Я понимаю, где нахожусь, какую работу делаю. Это не влияет на мое отношение, подход.
Каждый матч – это возможность. «Спартаку» надо играть каждый матч, как последний. Надо выходить и доказывать. Мы не показали футбол, достойный «Спартака».
– Что надо исправить, чтобы показывать футбол, достойный уровня команды?
– Все в голове, – сказал тренер «Спартака».
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Плюс, даже если допустим это еще не перебор и мы все еще хотим посмеяться над Спартаком, то уже как-то Абаскаль все равно "приелся", нужен кто-то другой, кто-то свежий... Абаскаль уже плохо выполняет роль шута у бровки, трюки и фокусы одни и те же, неинтересно... Болтает тоже одно и тоже, либо про "доминацию", либо про "будем работать"...
Это профессионалы, получающие большие деньги. Справляться с давлением - часть их обязанностей. Не справляешься - до свидания.
А когда на игроках это сказалось, выдают умозаключения, что вот, все были правы и Гильермо не тащит)) при таком фоне даже Пеп не затащил бы с Умяровыми и Хлусевичами
Идеально было б сейчас руководству как в Барсе/Баварии объявить что в конце сезона уйдёт Гиля, и потом посмотреть как без неадекватного давления и воя, команда действительно заиграла бы, хотя от 3 места пару очков было, и те самые Галактионовы, Федотовы и хвалимые Лички недалеко вообще)) а то Краснодар без Кордобы - так все понимают, как важно, а Спартак без Промеса - так сразу "ой, не может команда от 1 игрока зависеть"))
Пару туров проходит, так они с банки в спасителей превращаются