Гильермо Абаскаль: «Критику расцениваю как положительное явление. Если бы было все радужно, поле с цветочками, было бы не то»

Гильермо Абаскаль высказался о критике.

– Чувствуете ли поддержку от руководства, от кого‑то еще на фоне такого давления на вас? Уже назывались даже конкретные даты с вашим увольнением.

– Критику расцениваю как положительное явление. Если бы было все радужно, поле с цветочками, было бы не то. В таких ситуациях грязное белье не выносится наружу.

Доверие есть, над каким‑то моментам надо работать. Мы работаем в большом клубе, на нас большая ответственность, – сказал тренер «Спартака».