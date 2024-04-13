Гильермо Абаскаль: «Критику расцениваю как положительное явление. Если бы было все радужно, поле с цветочками, было бы не то»

Теги Спартак премьер-лига Россия Матч ТВ Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль высказался о критике.

– Чувствуете ли поддержку от руководства, от кого‑то еще на фоне такого давления на вас? Уже назывались даже конкретные даты с вашим увольнением.

– Критику расцениваю как положительное явление. Если бы было все радужно, поле с цветочками, было бы не то. В таких ситуациях грязное белье не выносится наружу.

Доверие есть, над каким‑то моментам надо работать. Мы работаем в большом клубе, на нас большая ответственность, – сказал тренер «Спартака».

Материалы по теме

15 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Рыжий ждет 1,5 млн € и расход
+5
0
+5
Он похоже день рождения давно отмечает.
+4
0
+4
когда он свалит,ждём
+4
0
+4
Перевожу на понятный язык "Без неустойки не уйду, плевать я хотел на клуб, болельщиков и их ожидания"
+1
0
+1
Я, как болельщик ЦСКА всегда ждал и жду противостояния между нашими клубами, кто бы что не говорил про Зенит.
И если в предыдущие 20 лет всегда увольняли тренера раньше чем стоило, в основном, то теперь упорото чего-то ждут, непонятно.
Болелы, держитесь!
+1
0
+1
Рыжий явно не дурак, понимает, что уже на нем крест поставили, ждет отступных
+1
0
+1
Ответ Александр Кузнецов
когда он свалит,ждём
Когда бабки дадут
+1
0
+1
Знаете, вот десять раз вспомнишь болельщиков, которые могли встать около служебного выхода и сказать «рыжий, иди сюда». Кто- то критикует такой подход, но это порой единственный способ защитить цвета клуба, о которые ноги вытирают.
0
0
0
Теперь ждём Зенит-Спартак, и похоже с такой игрой вынесут нас по полной. Какой то.....
0
0
0
Абаскаль не Анчелотти конечно, но состав у него с 5 по 8 место.
0
0
0
Да всё ок, Гильермо! Не парься, Бро!
0
0
0
Дежурные слова,привычные резуьтаты,бесцветная игра.....
0
0
0
Вот ему задают такие вопросы, а он просто издевается в ответ
0
0
0
Абаскаль на ДР попросил команду провалить матч и подарить ему расторжение с компенсацией
0
0
0
Ответ cnac001
Теперь ждём Зенит-Спартак, и похоже с такой игрой вынесут нас по полной. Какой то.....
Ну может не совсем уж вынесут, Семак наверняка в старт всех запасных выставит
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий