Гильермо Абаскаль: «Критику расцениваю как положительное явление. Если бы было все радужно, поле с цветочками, было бы не то»
Гильермо Абаскаль высказался о критике.
– Чувствуете ли поддержку от руководства, от кого‑то еще на фоне такого давления на вас? Уже назывались даже конкретные даты с вашим увольнением.
– Критику расцениваю как положительное явление. Если бы было все радужно, поле с цветочками, было бы не то. В таких ситуациях грязное белье не выносится наружу.
Доверие есть, над каким‑то моментам надо работать. Мы работаем в большом клубе, на нас большая ответственность, – сказал тренер «Спартака».
И если в предыдущие 20 лет всегда увольняли тренера раньше чем стоило, в основном, то теперь упорото чего-то ждут, непонятно.
Болелы, держитесь!