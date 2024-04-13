«Спартак» ни разу не выиграл в гостях у «Сочи» в РПЛ – 4 поражения и ничья
«Сочи» ни разу не проиграл в 5 домашних матчах против «Спартака» в РПЛ.
Сегодня команда Гильермо Абаскаля уступила 0:1.
«Спартак» ни разу в истории не выиграл в Сочи, местный клуб был образован в 2018 году.
С тех пор команды пять раз играли в «Сочи». Четырежды хозяева побеждали и раз была ничья. «Сочи» забил 7 голов всего, «Спартак» – 1.
Ни против одной другой команды «Спартак» не проводил так же много матчей на выезде без единой победы.
Наш Спартак и мертвый клуб поднимет.