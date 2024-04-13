«Спартак» ни разу не выиграл в гостях у «Сочи» в РПЛ – 4 поражения и ничья

Теги Спартак премьер-лига Россия Сочи Футбол

«Сочи» ни разу не проиграл в 5 домашних матчах против «Спартака» в РПЛ.

Сегодня команда Гильермо Абаскаля уступила 0:1.

«Спартак» ни разу в истории не выиграл в Сочи, местный клуб был образован в 2018 году.

С тех пор команды пять раз играли в «Сочи». Четырежды хозяева побеждали и раз была ничья. «Сочи» забил 7 голов всего, «Спартак» – 1.

Ни против одной другой команды «Спартак» не проводил так же много матчей на выезде без единой победы.

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35 комментариев
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Спартак - сочинский фарм
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Так поздравить тренера с юбилеем умеет только Спартак!
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По ходу это реально их Колизей
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Ответ Vitor Dia
Спартак - сочинский фарм
После перерыва Спартак фарм всех подряд
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Ответ Ебздрогыч
Так поздравить тренера с юбилеем умеет только Спартак!
Главное, что это поздравление от души)))
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Ну если Сочи фарм Зенита, то у них в крови обыгрывать Спартак
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Фу позорники. Издеваются над Спартаком.
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Ответ Седой Петрович
Никогда в жизни не зашел бы на зенитовскую ветку и не об….л бы их команду… Заткнитесь,мы сами будем разбираться!
Это интернет,где хотим,там и пишем . Нашел кому запрещать
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Ответ Красная стрела
Ну а что, про унылую и никому неинтересную конюшню писать? Запомни, что б с КБ не происходило - это главное в нашем футболе.
Борща переел?😄
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Ответ sponsor
АБАССАЛЯ в отставку
Нет,пусть дальше руководит командой
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Ответ Снежана Цветкова
Абаскаль вон!!!
Нормальный тренер, ну что вы сударыня)
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Ответ Красная стрела
У этого «смеха» на 1 очко пока меньше, чем у вас. Просто вокруг вас пустота и никто этого не замечает. А Спартак обсуждает. Со знаком плюс или минус. Лучше вызывать эмоции, чем быть серой посредственностью.
Взгляни реальности в глаза, Спартак не обсуждают а ржут над ним и глумяться. Да чо я тебе объясняю, все равно не поймёшь )))
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Ответ Алена Нахо
Ну хорошо унылая , зато от Спартака столько смеха и веселья ))) Что щас будешь делать?слёзки вытрешь и побежишь на ветку Краснодар зенит ?
У этого «смеха» на 1 очко пока меньше, чем у вас. Просто вокруг вас пустота и никто этого не замечает. А Спартак обсуждает. Со знаком плюс или минус. Лучше вызывать эмоции, чем быть серой посредственностью.
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Ответ Красная стрела
Ну а что, про унылую и никому неинтересную конюшню писать? Запомни, что б с КБ не происходило - это главное в нашем футболе.
Ну хорошо унылая , зато от Спартака столько смеха и веселья ))) Что щас будешь делать?слёзки вытрешь и побежишь на ветку Краснодар зенит ?
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Ответ sponsor
АБАССАЛЯ в отставку
...СС.. или таки ...СР... ?
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Красавчики) Спартак стабильный, как все и ждут) Абаскаль и предыдущие тренеры должны рассказать секрет успеха
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Хозяева фермы
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Фарм у фарма глаз не выклюет
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фК Сочи благодаря нам выиграл 4 матч.
Наш Спартак и мертвый клуб поднимет.
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КБ помогают Сочи не вылететь из РПЛ. Точно сочинский фарм. КБ выше 5 места ничего уже не светит, ну молодцы хоть сочинцам помогают.😂😂😂
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Вперед Спартак, к новым рекордам!
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Апрель у Спартака очень даже увлекательный-в гостях с Ростовом и Зенитом, дома ЦСКА и Локо
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Абаскаль вон!!!
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жаль нет промеса..я уверен с ним было бы то же самое..но теперь ржавый причину всех неудач свалит на отсутствие квинси
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Сочи - хозяин Спартака...выходит так?
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Сочи хозяева нашего Спартака...
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Знаете, аутсайдерам проигрывают порой все. И Валера и Каррера. Но что б Спартак хотя бы штурм не мог организовать, что б хотя бы не имел позиционного преимущества - я такого не помню.
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Хватит уже про Спартак , прям 33 новости про него ,как будто не середняк проиграл последний команде, а Спартак в финале ЛЧ проиграл
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