Почеттино о «Челси»: «Мы показываем хорошее качество против топ-клубов. Проблема в нехватке стабильности и зрелости»

Теги Челси Шеффилд Юнайтед премьер-лига Англия Маурисио Почеттино Футбол

Маурисио Почеттино оценил ничейный результат в игре с «Шеффилд Юнайтед».

Команды сыграли вничью (2:2) на прошлой неделе в матче 32-го тура АПЛ. После 30 игр «синие», набрав 44 очка, занимают 9-ое место в турнирной таблице английского чемпионата.

«Когда мы встречаемся с такими командами, как «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» или «Ливерпуль», команда показывает хорошее качество игры. Проблема в том, что нам не хватает стабильности.

Когда мы анализируем действия команды, мы действительно можем увидеть недостаток зрелости, но только со временем мы сможем достичь правильного баланса», – заявил главный тренер «Челси».

Почеттино о ничьих с «Шеффилдом» и «Бернли»: «Возможно, «Челси» еще недостаточно зрел, чтобы играть каждые три дня» 

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4 комментария
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Просто болтовня, это у тебя нет стабильности и зрелости. С таким составом в первой 5ке должны быть.
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Реализацию надо поправлять вам серьезно
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Ответ Люди Как люди
Просто болтовня, это у тебя нет стабильности и зрелости. С таким составом в первой 5ке должны быть.
Из за индивидуальных ошибок в обороне не добрали минимум 10 очков. Из за не реализованных моментов тоже примерно столько же. Состав сырой 100%
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