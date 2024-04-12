Почеттино о «Челси»: «Мы показываем хорошее качество против топ-клубов. Проблема в нехватке стабильности и зрелости»

Маурисио Почеттино оценил ничейный результат в игре с «Шеффилд Юнайтед».

Команды сыграли вничью (2:2) на прошлой неделе в матче 32-го тура . После 30 игр «синие», набрав 44 очка, занимают 9-ое место в турнирной таблице английского чемпионата.

«Когда мы встречаемся с такими командами, как «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» или «Ливерпуль», команда показывает хорошее качество игры. Проблема в том, что нам не хватает стабильности.

Когда мы анализируем действия команды, мы действительно можем увидеть недостаток зрелости, но только со временем мы сможем достичь правильного баланса», – заявил главный тренер « ».

Почеттино о ничьих с «Шеффилдом» и «Бернли»: «Возможно, «Челси» еще недостаточно зрел, чтобы играть каждые три дня»