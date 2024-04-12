«Челси» выплатил агентам 75,1 млн фунтов за год, «Ман Сити» – 60,6 млн. Ни у кого другого в АПЛ нет больше 35 млн

«Челси» выплатил агентам больше любого другого клуба АПЛ за последний год.

В период с 1 февраля 2023 года по 1 февраля 2024 года общая сумма комиссионных в составила 409 592 929 фунтов.

В топ-10 по выплатам вошли:

1. « » – 75 140 524 фунта

2. « » – 60 626 025 фунтов

3. « » – 34 054 001 фунт

4. « » – 31 500 211 фунтов

5. « » – 24 760 875 фунтов

6. « » – 21 160 122 фунта

7. « » – 19 731 099 фунтов

8. « » – 18 881 923 фунта

9. « » – 15 999 925 фунтов

10. «Вест Хэм» – 13 880 365 фунтов.