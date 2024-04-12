«Челси» выплатил агентам 75,1 млн фунтов за год, «Ман Сити» – 60,6 млн. Ни у кого другого в АПЛ нет больше 35 млн

Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Ньюкасл Вест Хэм Астон Вилла Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Тоттенхэм Борнмут агенты деньги Футбол

«Челси» выплатил агентам больше любого другого клуба АПЛ за последний год.

В период с 1 февраля 2023 года по 1 февраля 2024 года общая сумма комиссионных в АПЛ составила 409 592 929 фунтов.

В топ-10 по выплатам вошли:

1. «Челси» – 75 140 524 фунта

2. «Манчестер Сити» – 60 626 025 фунтов

3. «Манчестер Юнайтед» – 34 054 001 фунт

4. «Ливерпуль» – 31 500 211 фунтов

5. «Арсенал» – 24 760 875 фунтов

6. «Астон Вилла» – 21 160 122 фунта

7. «Тоттенхэм» – 19 731 099 фунтов

8. «Ньюкасл» – 18 881 923 фунта

9. «Борнмут» – 15 999 925 фунтов

10. «Вест Хэм» – 13 880 365 фунтов.

Материалы по теме

28 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Это сумма только с новых трансферов?
Или переподписание контрактов тоже в неё входит?
+7
0
+7
У Арсенала самая здоровая трансферная политика. И нет лишних игроков в обойме.
+10
-4
+6
Челси как Джокер Нолана чисто жгет деньги непонятно для чего, хотя можно было построить мега крутой проект. Печально.
+5
0
+5
И при этом МанСити типа фейрплэй финансовый не нарушает и типа даже в плюсах никого не продавая задорого почти)
+5
0
+5
так, ну судя по этой новости с Эвертона должны ещё 10 очков снять!😂
+3
0
+3
Ответ Кирилл Голивец
У Арсенала самая здоровая трансферная политика. И нет лишних игроков в обойме.
Вот только продавать игроков не умеют.
Отпустить Джаку за 20млн это несерьёзно.
+5
-3
+2
За 75 млн можно топ-игрока взять так-то.
+3
-1
+2
Считаю, надо наказать Эвертон за такие дела.
+2
0
+2
Ответ Фанат спорта01
Вот только продавать игроков не умеют. Отпустить Джаку за 20млн это несерьёзно.
Его и бесплатно можно было отпускать.
+1
0
+1
Ответ Любезный Коссутий
Комментарий удален пользователем
Холанд в АПЛ мог оказаться только в одном клубе. Ты был бы рад играй он за Реал ?
+3
-2
+1
Ответ Кирилл Голивец
У Арсенала самая здоровая трансферная политика. И нет лишних игроков в обойме.
Посмотрим результаты в конце сезона. То что они не 4 уже прогресс
+1
0
+1
Ответ Фанат спорта01
Вот только продавать игроков не умеют. Отпустить Джаку за 20млн это несерьёзно.
у него был год по контракту, так что продали плюс минус норм.
+1
0
+1
Где мешки Эвертон и Ноттингем Форест?!
+2
-1
+1
2 мешка
+2
-1
+1
Ответ закрыт по беспределу
Считаю, надо наказать Эвертон за такие дела.
Лучше лесников.)
+1
0
+1
Манчестер «деньги ничего не решают» сити..
0
0
0
Ответ Кирилл Голивец
У Арсенала самая здоровая трансферная политика. И нет лишних игроков в обойме.
Почему не у ливерпуля ?
0
0
0
Ответ Фанат спорта01
Вот только продавать игроков не умеют. Отпустить Джаку за 20млн это несерьёзно.
Арсенал избавлялся от балласта. У Джеки один год из последних 7 можно назвать топовым, 20 лямов неплохая цена, учитывая возраст. Пару сезонов в лч и цены на игроков будут другими.
+1
-1
0
Ответ Владимир Долгополов
Быть может потому что ни у кого другого в АПЛ нет больше 35 млн?Л-логика.Акулья башка.
А че не 30 лямов, неудобно прибедняться? Ливерпульская башка.
0
0
0
Ответ #SharkTeam
А че это именно такую планку взяли? юнайтед и якобы нищий ливер по 30 лямов отвалили это так ерунда?
Быть может потому что ни у кого другого в АПЛ нет больше 35 млн?Л-логика.Акулья башка.
0
0
0
Боэли конечно устроил пир для агентов, которые с помощью СМИ и Романо поднимали цены.
0
0
0
А Эвертон вылатил 8 очков в копилку АПЛ за злоупотребления финансовым превосходством
0
0
0
а как узнать сколько ман сити заплатил за Холланда официально
0
0
0
Учитывая количество трансферов - выглядит логичным
0
0
0
Разве кто то сомневался что Челси и МанСити больше всех потратят на агентов?
+1
-1
0
Комментарий удален пользователем
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий