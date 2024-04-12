«Челси» выплатил агентам 75,1 млн фунтов за год, «Ман Сити» – 60,6 млн. Ни у кого другого в АПЛ нет больше 35 млн
«Челси» выплатил агентам больше любого другого клуба АПЛ за последний год.
В период с 1 февраля 2023 года по 1 февраля 2024 года общая сумма комиссионных в АПЛ составила 409 592 929 фунтов.
В топ-10 по выплатам вошли:
1. «Челси» – 75 140 524 фунта
2. «Манчестер Сити» – 60 626 025 фунтов
3. «Манчестер Юнайтед» – 34 054 001 фунт
4. «Ливерпуль» – 31 500 211 фунтов
5. «Арсенал» – 24 760 875 фунтов
6. «Астон Вилла» – 21 160 122 фунта
7. «Тоттенхэм» – 19 731 099 фунтов
8. «Ньюкасл» – 18 881 923 фунта
9. «Борнмут» – 15 999 925 фунтов
10. «Вест Хэм» – 13 880 365 фунтов.
Или переподписание контрактов тоже в неё входит?
Отпустить Джаку за 20млн это несерьёзно.