Сборная России может провести один матч в июне – с Беларусью

Cборная России по футболу может ограничиться одной игрой в июне.

«Есть варианты второго соперника в июне. Но окончательное решение мы примем вместе с тренерским штабом сборной, в том числе по поводу количества матчей, которые разумно сыграть. Может быть так, что сыграем один матч», – сказал генсек РФС Максим Митрофанов.

Напомним, 21 марта глава РФС Александр Дюков сообщил, что 7 июня в Минске пройдет товарищеский матч между сборными России и Беларуси.