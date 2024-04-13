Эрик тен Хаг: «Тренер – как министр: в твоих руках ничего нет, но ты отвечаешь за все. Я принимаю это»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг сравнил работу тренера с деятельностью министра.

«Нужно быть реалистом. Тренер – это как министр. Да, в твоих руках ничего нет, но в конце концов ты должен это принять.

Ты отвечаешь за все. Я принимаю это», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».

Сегодня «МЮ» встретится с «Борнмутом». Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 19:30 по московскому времени.

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27 комментариев
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Тренер - наёмный менеджер и министр в нормальном обществе тоже наёмный менеджер
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в МЮ какой то съезд партии. Депутат....а теперь ещё и министр.
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Есть тренерская работа где виден стиль игры, подбор игроков, какой-то потенциал. В МЮ при Тен Хаге такого нет.
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Ответ Stanislav Cherchesov
Есть тренерская работа где виден стиль игры, подбор игроков, какой-то потенциал. В МЮ при Тен Хаге такого нет.
Станислав Саламович, я уверен вы бы справились лучше !
+10
-1
+9
Ответ Hans Zimmer
У нас в стране у министра всё есть 😂
кроме ответственности
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Ответ ta-tosha
Уже своими речами стелит себе дорогу на новую работу. Мерто уволили, что означает 500% увольнение 10Хага тоже. Говорят, ему уже сообщили, отступные обсудили, но потребовали не транслировать это игрокам и на публику.
Тебе сообщили, а игрокам нет?
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Эрик Саламович Хаг совсем уже поплыл в этом МЮ😐
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Ответ Мысли Стетхема
Станислав Саламович, я уверен вы бы справились лучше !
"Честь имею" забыл добавить в конце)))
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Уже своими речами стелит себе дорогу на новую работу.
Мерто уволили, что означает 500% увольнение 10Хага тоже.
Говорят, ему уже сообщили, отступные обсудили, но потребовали не транслировать это игрокам и на публику.
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Как достал своими невзрачными словосочетания и этот шарлатан, сколько игроков бесполезных под него приобрели за баснословные деньги , про стиль тактику я вообще молчу вот что должно быть у него в руках но нет, пора заканчивать и уходить уже.
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В Аяксе Тен Хаг был хорошим специалистом. В МЮ что-то заело в нем. Но стоит и признать, что ни один тренер после Сэра Алекса Фергюсона, так и не добился каких-то выдающихся результатов в МЮ. Вина Тен Хага безусловно есть, но, как некоторые футболисты МЮ ходят пешком во многих матчах, порой важных, понятно, что ни один тренер не научит их работать, а не лениться на поле.
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Мягко стелeт,готовит к еще одному рекорду?
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В твоих руках целый клуб с большими традициями. Который ты опустил ниже плинтуса. Если ты решил, что сейчас в твоих руках ничего нет, то иди работать дворником. Там тебе дадут метлу и лопату. Хоть будет что в руках держать.
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Ответ ta-tosha
Уже своими речами стелит себе дорогу на новую работу. Мерто уволили, что означает 500% увольнение 10Хага тоже. Говорят, ему уже сообщили, отступные обсудили, но потребовали не транслировать это игрокам и на публику.
Все верно
Возвращаюсь в Аякс в будущем сезоне

Надо искать крота в команде, кто слил информацию. Уже на спортс в курсе..
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Ответ Вова Пупкин
В твоих руках целый клуб с большими традициями. Который ты опустил ниже плинтуса. Если ты решил, что сейчас в твоих руках ничего нет, то иди работать дворником. Там тебе дадут метлу и лопату. Хоть будет что в руках держать.
МЮ опустился еще после сэра Алекса
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Ответ Stanislav Cherchesov
Есть тренерская работа где виден стиль игры, подбор игроков, какой-то потенциал. В МЮ при Тен Хаге такого нет.
Не работа, а тренерское дело
Не стиль игры, а порядок
Не потенциал, а способности

Раунд😂
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А в кого тогда лол?
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Потратил сотни миллионов на эредвийские поленья. Ноет так, как будто тренирует клуб без финансовых возможностей. И приходится играть теми, кто есть в наличии.
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То есть это не Тен Хаг, а сами менеджеры МЮ решили например Антони за 100 млн взять?
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Тен Хаг скорее как российский министр - бабки пилит на откатах, но ни за что ответственности не несёт)))
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Говорю о чём я думаю, делаю что говорю. Эрик Тен Хаг
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И отмазы лепит как министр)
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чего это лесоруб стал размахивать пером...
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Если у тебя в МЮ был состав Спартака, то тут согласен, реально ничего нет)
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Что он несёт) Голландцы никогда не были философами)
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Тен Хаг - точно не министр в МЮ.
Больше напоминает консультанта на аутсорсинге.
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У нас в стране у министра всё есть 😂
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