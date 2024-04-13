Эрик тен Хаг: «Тренер – как министр: в твоих руках ничего нет, но ты отвечаешь за все. Я принимаю это»

Эрик тен Хаг сравнил работу тренера с деятельностью министра.

«Нужно быть реалистом. Тренер – это как министр. Да, в твоих руках ничего нет, но в конце концов ты должен это принять.

Ты отвечаешь за все. Я принимаю это», – сказал тренер « ».

Сегодня «МЮ» встретится с «Борнмутом». Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 19:30 по московскому времени.