Эрик тен Хаг: «Тренер – как министр: в твоих руках ничего нет, но ты отвечаешь за все. Я принимаю это»
Эрик тен Хаг сравнил работу тренера с деятельностью министра.
«Нужно быть реалистом. Тренер – это как министр. Да, в твоих руках ничего нет, но в конце концов ты должен это принять.
Ты отвечаешь за все. Я принимаю это», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».
Сегодня «МЮ» встретится с «Борнмутом». Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 19:30 по московскому времени.
Мерто уволили, что означает 500% увольнение 10Хага тоже.
Говорят, ему уже сообщили, отступные обсудили, но потребовали не транслировать это игрокам и на публику.
Возвращаюсь в Аякс в будущем сезоне
Надо искать крота в команде, кто слил информацию. Уже на спортс в курсе..
Не стиль игры, а порядок
Не потенциал, а способности
Раунд😂
Больше напоминает консультанта на аутсорсинге.